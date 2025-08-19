KUTSU: Maxpo 2025 -messuilla ensiesittelyssä itsenäinen työkoneparvi

Uusien koneiden lisäksi messuilla on autonomisen työkoneparven ensiesiintyminen. Neljä työkonetta tekevät tienpätkää niin, ettei niissä ole ohjaajaa vaan koneet toimivat kauko-ohjauksessa ja osin autonomisesti. Tällaista ei ole nähty koskaan aikaisemmin Suomessa. Oulun yliopiston SWARM-hanke on maarakennuskalustojen autonomisen yhteistyön tutkimusprojekti, joka tutkii ja kehittää työkoneparvea ja sen automaattista ohjausta infrastruktuurin rakennustyömaalla. Maxpo 2025 -messuilla esitellään hankkeen tuloksia ja päästään ensimmäistä kertaa näkemään ja kuulemaan viiden miljoonan euron hankkeen tuloksista.



Messuilla kisataan ensimmäistä kertaa järjestettävässä Golden Crane Competition 2025 -kisassa ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruudesta.



Tiedotustilaisuuden ohjelma:



Maxpo 2025: Suomen suurin alan messutapahtuma!



Markku Lappalainen, Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ja Maxpo 2025 kehitysryhmän jäsen

Risto Wuolle, Helsingin Messukeskus, myyntipäällikkö

Paneeli: Koneparvet käytännössä – edellytykset, haasteet ja toimialavaikutukset

SWARM-hankkeen vetäjä Oulun yliopistossa: professori Rauno Heikkilä

Destia: Development Manager Mika Jaakkola

Satel: Head of Technology Heikki Keränen

Novatron: Research Director Antti Kolu

Infra ry: johtava asiantuntija Nina Raitanen

Sandvik: Strategic Researh and Innovation Manager Mikko Valtee



Suomen suurin maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden erikoisnäyttely Maxpo järjestetään 21. kerran torstaista lauantaihin 28.8. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Tapahtumaan osallistuu 250 yritystä. www.maxpo.fi



Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Maxpo-messut järjestää Helsingin Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta.

Toimittajat saavat tapahtuman PRESS-kortin ja lehdistöpaketin messutoimistosta.

Maxpo 2025 -messut: to-pe 28.–29.8. klo 9–17 ja la 30.8. klo 9–16.

Hyvinkään lentokenttä, Lentokentäntie 50.

Sisäänkäynti Maxpo-messuille Pohjoisen kehätien kautta. Pysäköinti on maksuton.

