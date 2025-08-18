Keskuskauppakamari: Rauha Ukrainassa voisi palauttaa Eurooppaan taloudellisen vakauden
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan paitsi 2000-luvun suurin inhimillinen tragedia Euroopassa, samalla myös vakava uhka taloudelle ja hyvinvoinnille. Sodan vaikutukset ovat ulottuneet kauas taistelukenttien ulkopuolelle: investoinnit ovat lykkääntyneet, kustannukset nousseet, kilpailukyky heikentynyt ja yleinen epävarmuus lisääntynyt. Rauha ei Romakkaniemen mukaan lopettaisi vain kärsimystä, vaan se palauttaisi myös vakauden, jota talous kipeästi tarvitsee.
“Rauha ei ole pelkästään moraalinen ja turvallisuuspoliittinen kysymys, vaan se on myös taloudellinen kysymys. Vakaa toimintaympäristö on edellytys investoinneille, kasvulle ja hyvinvoinnille”, Romakkaniemi sanoo.
Suomi on kokenut sodan taloudelliset seuraukset Euroopan maista voimakkaimmin. Suomen vienti ja talous olivat poikkeuksellisen riippuvaisia Venäjästä, ja kaupan äkillinen loppuminen näkyi heti yritysten arjessa. Sodan tuoma epävarmuus on sitä suurempaa, mitä lähempänä maa sijaitsee arvaamatonta ja sääntöjä rikkovaa suurvaltaa.
“Siksi reilu rauha olisi erityisen hyvä uutinen Suomelle. Vakautunut toimintaympäristö toisi takaisin luottamusta, investointeja ja ennustettavuutta. Ne ovat juuri niitä asioita, joita suomalainen talous ja hyvinvointi nyt kipeästi kaipaavat”, Romakkaniemi toteaa.
Viime aikojen kansainväliset tapaamiset – Donald Trumpin ja Vladimir Putinin kohtaaminen Alaskassa sekä keskustelut presidentti Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien välillä – ovat ensimmäisiä askeleita kohti rauhanmahdollisuuksien selvittämistä. Neuvottelut ovat vasta alussa, mutta Romakkaniemen mukaan jokainen askel kohti tulitaukoa ja kestävää rauhaa vie Eurooppaa kohti turvallisempaa tulevaisuutta.
“Suomella on tässä prosessissa poikkeuksellinen asema. Suomen presidentti Alexander Stubb on noussut keskeiseen rooliin neuvotteluissa EU:n ja Naton rinnalla. Suomen tehtävänä on tuoda esiin rajamaiden, Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä pienten ja keskisuurten eurooppalaisten valtioiden näkökulmat. Suomelle tämä merkitsee suurta etua”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan kaikki, mitä Ukrainasta päätetään, vaikuttaa meihin enemmän kuin useimpiin muihin maihin.
“Kyse on Venäjän asemasta tulevaisuudessa, Euroopan turvallisuusjärjestelmän vakauttamisesta ja siitä, miten talous sodan jälkeen toipuu. Rauhan ehdot vaikuttavat suoraan meidän turvallisuuteemme, talouteemme ja hyvinvointiimme”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemi korostaa, että rauhan on oltava kestävä ja uskottava. Sen on taattava Ukrainan itsemääräämisoikeus ja turvallisuus – mutta samalla estettävä uusien konfliktien syntyminen.
“Vain tällainen rauha voi palauttaa Euroopan taloudellisen vakauden ja luoda pohjan uudelle kasvulle”, Romakkaniemi sanoo.
