Kainuun suurimmat Loton päävoitot on pelattu Sotkamossa ja Ristijärvellä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.

Suurimmat Kainuuseen osuneet Loton päävoitot ovat vuosilta 2014 ja 2015. Kierroksella 26/2014 osui neljän miljoonan euron päävoitto Vuokatin S-Marketissa pelattuun riviin. Yhtä suuri voitto osui vuotta myöhemmin kierroksella 26/2015 ristijärveläiselle nettipelaajalle.

Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Kainuuseen vuosien mittaan hieman yli 28 miljoonan euron edestä.



- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Kainuun kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Paltamo. Sinne on osunut seitsemän Loton päävoittoa. Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijalle Kainuussa nousee Ristijärvi. Myös koko maan kuntien osalta Ristijärvi nousee samassa tilastossa sijalle viisi, Minna Sundholm kertoo.

Kainuun kunnat ovat olleet Loton päävoittojen osalta poikkeuksellisen tasaisesti onnekkaita.

- Kainuun jokaiseen kuntaan on osunut Loton historian aikana vähintään yksi päävoitto. Tämä on varsin poikkeuksellista, sillä lähes kaikissa maakunnissa on edelleen kuntia ilman Loton päävoittoa. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Kainuuseen. Ja jos osuu, niin minne, pohtii Sundholm.

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.



Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta 1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 5. 14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 8. 14 000 000 Sastamala 2.7. kierros 26/2022 9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Kainuun tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi