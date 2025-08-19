Keusote käynnistää yt-neuvottelut: painopiste tehtävänkuvamuutoksissa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti kokouksessaan 19.8.2025 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelujen keskeinen tavoite on kehittää organisaatiorakennetta vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristöä. Tämä toteutetaan pääasiassa tehtävänkuvamuutoksilla.
Kesäkuussa päättyneiden yt-neuvottelujen myötä Keusoten henkilöstömäärä on merkittävästi aiempaa pienempi. Samaan aikaan Keusoten johtamisjärjestelmän ja palvelujen verkoston kehittäminen tuo isoja muutoksia Keusoten toimintaympäristöön. Nämä merkittävät muutokset edellyttävät, että Keusotessa arvioidaan tehtäväjakoa ja tehtävänkuvauksia uudelleen. Jotta tarvittavat tehtävänkuvamuutokset voidaan toteuttaa, pitää Keusotessa käynnistää yt-neuvottelut.
Neuvottelujen laajuus ja tavoitteet
Yt-neuvottelujen tehtävänkuvamuutokset koskevat maksimissaan 300 työntekijää tai viranhaltijaa. Muutostilanteessa työntekijälle tai viranhaltijalle voi tulla muutoksia esimerkiksi työn sisältöön, nimikkeeseen, palkkaan, toimipisteeseen tai esihenkilöön.
Keusote ei tavoittele yt-neuvotteluilla irtisanomisia. Yksittäisiä irtisanomisia saattaa kuitenkin tulla esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijä tai viranhaltija ei ota hänelle tarjottua tehtävää vastaan.
Loppuvuoden aikana valmistellaan lisäksi lomautussuunnitelma vuodelle 2026. Henkilöstöä lomautetaan 3–21 päivän ajaksi huomioiden toiminnan luonne.
Yt-neuvottelujen tavoitteena on myös vähentää 98 henkilötyövuotta. Tämä muodostuu eläköitymisistä ja tehtävien täyttämättä jättämisistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Monica HostiohenkilöstöjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2852monica.hostio@keusote.fi
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
