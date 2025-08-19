Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos julkaisi tiedotteen 19.8.2025 iltapäivän onnettomuustehtävistä. Jyväskylässä ja Kyyjärvellä tapahtui kaksi pientä liikenneonnettomuutta, joissa ei sattunut vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi Jyväskylän voimalaitoksella havaittiin käryä, mutta ei syttymää. Pelastuslaitos hoiti tilanteet nopeasti ja tehokkaasti.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.8.2025
TIEDOTE PELASTUSLAITOKSEN TEHTÄVISTÄ ILTAPÄIVÄN AIKANA
Klo 16.19 liikenneonnettomuus pieni, Nisulankatu Jyväskylä. Kahden henkilöauton törmäys risteysalueella Keskikadun kohdalla. Auotihin pieniä vahinkoja, autoja kuljettaneet henkilöt tarkastettiin ensihoidon puolelta. Muita osallisia ei ollut eikä vakavia henkilövahinkoja. Pelastuslaitos siivosi tien.
Klo 16.41 liikenneonnettomuus pieni, Pölkintie Kyyjärvi. Moottoripyörä törmäsi traktoriin tiellä. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui, ja hänet viedään jatkotoimenpiteisiin. Liikenne-estettä ei tilanteesta muodostunut, eikä suurempaa lisävaaraa. Poliisi selvittää tilanteen kulkua.
Klo 16.41 rakennuspalo keskisuuri, Jyväskylä. Rauhanlahden voimalaitoksen tiloissa voitelyöljyä valunut laitteiston tiivisteisiin, lämmennyt ja kärynnyt tuotantotiloissa. Voimalaitokseen muodostunut jonkin verran savua, mutta ei varsinaista syttymää. Pelastuslaitos tuuletti tilat ja tarkasti kärynneen laitteiston.
Tuotantoon ei ole tähän tietoon tulossa pysäytyksiä, ja pelastuslaitos on poistunut paikalta. Leviämisenvaaraa ei välittömästi tilanteesta ollut, eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja.
Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
