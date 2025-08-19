Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 19.8.2025

19.8.2025 18:57:39 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 19.8.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:

Päätöstiedote »

Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.

helsinkikaupunkiympäristölautakunta

Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

