Eurojackpotin potti kohoaa 32 miljoonaan euroon - Suomeen yli 100 000 euron voitto

Eurojackpotin tiistain arvonnan (kierros 34/2025) oikea rivi on 3, 4, 11, 33 ja 47. Tähtinumerot 6 ja 9.



Kierroksen suurin voitto osui kolmelle 5+1-tulokselle, jotka löytyivät Virosta, Sloveniasta ja Ruotsista. Näillä riveillä voitti 460 552 euroa.



5+0-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta: kolme Saksasta, kaksi Ruotsista, yksi Italiasta ja yksi Suomesta. Meille osuneen voiton ja 111 312 euroa kuittasi tamperelainen nettipelaaja.



Tiistain arvonnan tulokset julkaistiin teknisen ongelman vuoksi normaalia myöhemmin.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 2 9 5 1 5 7. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Millin voittorivi on 5, 6, 22, 26, 31 ja 36. Lisänumero 19. Millistä ei löytynyt päävoittoa.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 33. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.