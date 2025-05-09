Tervetuloa ammattitaitomaajoukkueen lähettämistilaisuuteen
EuroSkills 2025 -kilpailuun osallistuu Suomesta 18 oman alansa nuorta huippuammattilaista. Heidät voi tavata perjantaina 22.8. järjestettävässä lähettämistilaisuudessa Kalastajatorpalla.
Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Tanskan Herningissä 9.–13.9.2025. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin, joita ovat muun muassa hiusmuotoilu, CNC-jyrsintä ja viherrakentaminen.
Suomen ammattitaitomaajoukkue tukijoineen kokoontuu lähettämistilaisuuteen perjantaina 22.8. kello 10–11.30. Tilaisuus järjestetään Hotel Hilton Kalastajatorpan Merisalissa. Media on tervetullut osallistumaan. Ilmoittautumiset viestintäpäällikkö Katja Katajamäelle (katja.katajamaki@skillsfinland.fi).
Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella kilpailijoita. Mukana joukkueessa on muun muassa kondiittori Erika Ukkonen, joka sijoittui viime syksynä MM-kilpailu WorldSkillsissä viidenneksi ja on mukana syksyllä TV:ssä nähtävällä Amispäiväkirjojen toisella tuotantokaudella. Mukana on myös toinen Amispäiväkirjojen päähenkilö, ensimmäisellä kaudella mukana ollut Viljami Turve.
Suomen ammattitaitomaajoukkue ja EuroSkills Herning 2025
- Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään seuraavan kerran Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025.
- Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin.
- Suurimmassa osassa lajeista kilpailijat ovat korkeintaan 25-vuotiaita ammatillisia huippuosaajia.
- Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
- EuroSkills Herning 2025 -kilpailussa on yhteensä 38 lajia, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri ammatteja puusepästä hitsaajaan ja kokista puutarhuriin.
- Kilpailijoita on yhteensä 600 eri puolilta Eurooppaa.
Ammattitaitokilpailut Suomessa
- Suomen joukkueen kilpailuun kokoaa ja lähettää Skills Finland ry tiiviissä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.
- Suomen osallistumisen tavoite EuroSkills-kilpailuissa on suomalaisen huippuosaamisen kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen.
- EuroSkills-kilpailun lisäksi ammattitaitomaajoukkue osallistuu myös WorldSkills- ja Abilympics-kilpailuihin. Seuraava WorldSkills-kilpailu järjestetään 2026 Shanghaissa ja Abilympics-kilpailu 2027 Helsingissä.
- Suomenmestaruuskilpailu Taitaja järjestetään seuraavaksi toukokuussa 2026 Tuusulassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki
puh. 040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Katja KatajamäkiviestintäpäällikköSkills FinlandPuh:040 7320691katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Linkit
Skills Finland ry
Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry
Framtidens yrkesproffs belånades i Åbo9.5.2025 07:27:35 EEST | Pressmeddelande
FM-medaljerna i yrkesskicklighet för ungdomar har utdelats idag i Åbo. Till hela tävlingens allra bästa Mästarnas Mästare valdes Karoliina Koskinen som segrade i grenen djurskötare.
Tulevaisuuden ammattilaiset palkittiin Turussa9.5.2025 07:21:05 EEST | Tiedote
Nuorten ammattitaidon suomenmestaruusmitalit on jaettu tänään Turussa. Koko kilpailun parhaaksi Taitajien Taitajaksi valittiin eläintenhoidossa kilpaillut Karoliina Koskinen.
Under Mästare2025 Åbo firas unga toppexperter – storevenemanget inom yrkesutbildning i Åbo 5–8.5.202529.4.2025 12:40:48 EEST | Pressmeddelande
Mästare2025-evenemanget ordnas i Åbo 5–8.5.2025. Det avgiftsfria storevenemanget bjuder in alla att bekanta sig med framtida unga yrkesproffs och yrkesutbildningens framtid.
Taitaja2025 Turku juhlii nuoria huippuosaajia – ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Turussa 5.–8.5.202529.4.2025 12:32:23 EEST | Tiedote
Taitaja2025-tapahtuma saapuu Turkuun 5.–8.5.2025. Maksuton suurtapahtuma kutsuu kaikki tutustumaan tulevaisuuden nuoriin ammattilaisiin ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen.
Suomen ammattitaitomaajoukkue tavoittelee EM-menestystä – Mukana Suomen paras putkimies14.2.2025 06:11:00 EET | Tiedote
Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 18 oman ammattinsa huippuosaajaa. He kohtaavat muut eurooppalaiset ammattilaiset syksyllä Tanskassa EuroSkills Herning 2025 -kilpailussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme