65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu käynnistyy 1.9. – mukana satoja terveysalan yrityksiä
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Syyskuun alussa käynnistyvään 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun osallistuu satoja yksityisiä terveysalan toimijoita, ja mukana ovat myös suuret valtakunnalliset yritykset. Kokeilun aikana 1,3 miljoonaa suomalaista saa mahdollisuuden asioida yksityisellä yleislääkärillä julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kela julkaisee tiedot kokeiluun osallistuvista palveluntuottajista verkkosivuillaan viimeistään 1.9.2025.
Noin 400 yksityistä terveysalan toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan valinnanvapauskokeiluun, joka helpottaa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien pääsyä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle 1.9.2025 alkaen. Kokeilun ansiosta he voivat käydä yksityisellä yleislääkärillä selvästi nykyistä edullisemmin – enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksulla. Kokeilu koskee yli viidesosaa Suomen väestöstä, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun asti.
Laaja osallistuminen tukee alueellista kattavuutta
Kela toteuttaa kokeilun yhdessä yksityisten terveyspalveluyritysten kanssa. Kokeiluun on tähän mennessä ilmoittautunut noin 400 terveydenhoitoalan toimijaa. Mukana ovat myös suuret valtakunnalliset yritykset. Vaikka mukana on suuria ketjuja, päätöksen kokeiluun osallistumisesta tekee aina yksittäinen lääkäri tai lääkärikeskus. Kaikki yrityksen yleislääkärit eivät siis välttämättä ole mukana kokeilussa.
– Yhdessä näistä toimijoista syntyy verkosto, joka ulottuu laajalle ja tarjoaa mahdollisuuden asioida myös etävastaanotolla asuinpaikasta riippumatta. Alueellinen kattavuus on tärkeää, jotta kokeilu antaa mahdollisimman hyvän kuvan siitä, miten valinnanvapaus toimii erilaisissa olosuhteissa, sanoo Kelan lainsäädännön kehittämisjohtaja Auli Valli-Lintu.
On tärkeää, että palveluverkosto täydentyy vielä laajemmaksi, joten Kela kannustaa pienempiä ja alueellisia toimijoita liittymään mukaan. Lääkäriasema tai yksittäinen lääkäri voi tulla mukaan missä vaiheessa tahansa tekemällä sopimuksen Kelan kanssa.
Kela julkaisee tiedot kokeiluun osallistuvista palveluntuottajista verkkosivuillaan viimeistään 1.9.2025.
Hinnat asiakkaan tiedossa etukäteen
Kokeilussa yksityinen yleislääkärikäynti maksaa asiakkaalle enintään 28,20 euroa (vuonna 2025), eikä käynnistä aiheudu muita lisämaksuja. Vastaanotto voi tapahtua paikan päällä, videoyhteydellä tai puhelimitse.
Käynnin yhteydessä määrätyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista asiakas maksaa puolet Kelan määrittelemästä enimmäishinnasta. Lisäksi laboratoriotutkimuksista peritään näytteenottomaksu, jonka enimmäishinnasta (30 euroa) asiakas maksaa puolet. Esimerkiksi perusverenkuvan enimmäishinta on 6 euroa, jonka lisäksi tulee näytteenottomaksu 30 euroa. Asiakkaan maksettavaksi tuleva osuus on siis yhteensä 18 euroa.
Palveluntuottaja voi kuitenkin periä myös enimmäishintaa alhaisemman hinnan, jolloin asiakkaan maksettavaksi jäävä osuus pienenee.
Palveluntuottajat tarjoavat palveluja eri tavoin: osa tarjoaa kaikkia palveluja, osa vain etäpalveluja tai laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut voivat olla myös tarjolla vain palveluntuottajan omille asiakkaille. Palveluntuottajilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan toisten palveluntuottajien antamia lähetteitä.
Vuonna 2025 kokeiluun sisältyy enintään kaksi lääkärikäyntiä ja vuosina 2026–2027 kolme käyntiä vuodessa. Asiakkaan täytyy seurata itse käyntiensä määrää esimerkiksi OmaKelasta.
Vaikka kokeilu ei kata erikoislääkärikäyntejä, niistä saa edelleen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. Muut terveyspalvelut eivät myöskään sisälly kokeiluun, eikä lääkärikäyntiä voi käyttää esimerkiksi ajokorttia varten tarvittavaan terveystarkastukseen.
Kokeilusta tietoa palvelujen kehittämiseen
Kokeilun aikana tehdään tutkimusta, jossa arvioidaan palvelujen saatavuutta, hoidon jatkuvuutta, asiakaskokemuksia, kustannusvaikutuksia ja koko järjestelmän toimivuutta. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa terveydenhuollon kehittämiseen ja hoitoon pääsyn parantamiseen.
Kokeilun mahdollistaa määräaikainen sairausvakuutuslain muutos, jonka perusteella Kela voi korvata yksityisille palveluntuottajille 65 vuotta täyttäneiden yleislääkärikäyntejä ja tiettyjä tutkimuksia ja hoitoja.
