Minja Koskela: Työttömyysturvan lapsikorotukset on palautettava

Koskelan mielestä yksi hallituksen kaikkein haitallisimpia ja julmimmista leikkauspäätöksiä on ollut työttömyysturvan lapsikorotuksien poistaminen. Pelkästään tällä päätöksellä leikattiin 150–285 euroa työttömien vanhempien toimeentulosta.

− Samalla kun rikkaiden veroja alennetaan, yhä useampi lapsi joutuu elämään viikonlopun ilman lämmintä ateriaa.

Koskela korosti, että vasemmistoliitto ei hyväksy sitä, että köyhyys ja nälkä yleistyvät suomalaisissa lapsiperheissä.

− Siksi yksi meidän keskeisistä tavoitteistamme on lapsikorotuksen palauttaminen työttömyysturvaan. Se olisi hyvin kohdentuva ja tehokas toimi lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Kustannukset olisivat noin 70 miljoonaa vuodessa. Vertailun vuoksi hallitus tuki viime vuonna turkistarhausta noin 50 miljoonalla eurolla, Koskela sanoi.

Koskela suomi kovin sanoin valtiovarainministeri Purran budjettiesitystä.

− Budjetti sisältää kylmää kyytiä samoille ryhmille, joita hallitus on jo kurittanut: pienituloisille, työttömille ja vähävaraisille perheille, Koskela sanoi.

Koskela korosti, että vasemmistoliitto valitsisi toisin.

− Me laittaisimme yksityisille terveysjäteille ojennetut eurot julkisiin terveyspalveluihin. Me säätäisimme miljonääriveron sosiaaliturvan leikkaamisen sijaan. Toisin kuin Riikka Purra, me valitsisimme mieluummin vahvan sairaalaverkon kuin halvemman kaljan.

− Me olemme luvanneet, että seuraavan kerran kun olemme hallituksessa, tulemme palauttamaan aikuiskoulutustuen ja aloittamaan suojaosien palautuksen, Koskela sanoi.

Koskela ilmoitti puheessaan myös olevansa käytettävissä jatkokaudelle vasemmistoliiton puheenjohtajaksi syksyn puoluekokouksessa.

− Minä uskon, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen Suomi herää vasemmalta ja minä tiedän, että jos joku tulee palauttamaan politiikkaan inhimillisyyden, niin se olemme me. Me olemme enemmän kuin puolue: me olemme liike, joka muuttaa maailmaa, Koskela sanoi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minja Koskelan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämä puhe kokonaisuudessaan:

Hyvät ystävät, kollegat ja toverit,

eduskunnan syksy alkoi raskailla ja surullisilla uutisilla Eemeli Peltosen poismenon johdosta. Ennen puhetta haluan esittää syvimmät osanottoni omasta ja vasemmistoliiton puolesta Eemeli Peltosen läheisille.

Hyvät ystävät,

takana on lämmin kesä. Euroopassa on nähty hälyttäviä maastopaloja ja Italiassa neljävuotias lapsi kuoli tänä kesänä lämpöhalvaukseen. Suomenlahdella meriveden lämpötila saavutti kesällä niin korkeita lukemia, että virukset ja bakteerit, kuten sinilevä, on lisääntynyt.

Tätä tarkoittaa ilmaston kuumeneminen: se lisää luontokatoa ja vaikuttaa myös ihmisiin. Siitä huolimatta hallitus viittaa ilmastotyölle kintaalla. Toivoisin, että tämä kesä olisi herätys myös hallitukselle: ilmasto- ja luontopolitiikka täytyy ottaa tosissaan. Perussuomalaisten on turha ratsastaa kansallisromantiikalla, kun se on itse pistämässä suomalaista luontoa lihoiksi.

Mutta hyvät ystävät,

nyt edessä on politiikan syksy. Se alkaa tilanteessa, jossa Suomi on sekaisin. Syypää on hallitus, jonka toimintakyky on heikko ja politiikka vielä heikompaa.

Olen syntynyt vuonna 1987. Olen siis lama-ajan lapsi. Koulussa puolitettiin pyyhekumeja ja kierrätettiin kirjoja. Kun opettaja jakoi meille Aapeli-aapisia, jokainen oppilas jännitti, pysyikö oma kirja yhtenä kappaleena vai kannatteliko kansipahveja enää pelkkä päänauha.

Meistä kasiseiskoista on tehty kansallinen syntymäkohortti -tutkimus. Siinä selvisi, että joka viides oli 21-vuotiaaksi tullessaan saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmiin. 18 prosentilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Toimeentulotukea on saanut jossain vaiheessa lähes joka neljäs. Tutkimus huomioi ikäluokkani kasvukontekstin: vartuimme lama-aikana ja perheitämme kurittivat työttömyys ja taloudelliset vaikeudet. Perheiden palveluista, kouluista, päiväkodeista ja ehkäisevästä työstä leikattiin. Lopputuloksena huonovointisuus kasvoi ja eriarvoisuus syveni.

Hyvät ystävät,

Orpo-Purran hallitus on toistanut 90-luvun laman virheet. Lastensuojelusta, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sosiaaliturvasta on leikattu. Työttömyys on kasvanut ja pitkäaikaistyöttömyys on jo lähes 90-luvun laman tasolla. Asunnottomuus on kääntynyt nousuun ja nälkä on palannut Suomeen. Se näkyy muun muassa nälkäisinä lapsina, jotka tulevat ilman aikuista ruoka-apuun.

Hyvät toverit,

nämä ovat Orpo-Purran hallituksen valintoja.

He ovat valinneet leikata peruspalveluista, pienituloisilta ja perheiltä samalla, kun myöntävät rikkaille veronalennuksia velaksi.

He ovat valinneet leikata julkisesta terveydenhuollosta, vanhuksilta ja vammaisilta samalla, kun jakavat rahaa yksityisille terveysfirmoille.

He ovat valinneet heikentää yksipuolisesti työntekijöiden asemaa, lakko-oikeutta, työehtoja ja palkkoja sekä ottaneet valtaa työntekijöiltä antaakseen sitä työnantajille.

Politiikka on valintoja, ja tämä hallitus on valinnut ottaa köyhimmiltä ja antaa rikkaimmille.

Hyvät toverit,

hallitus on myös osoittanut, että isojen haasteiden edessä se lamaantuu. Läpi kesän olemme joutuneet seuraamaan kiusallista jahkailua asiasta, jonka tulisi olla päivänselvä: Palestiinan valtio on tunnustettava, ja se on tunnustettava nyt. Gazassa lapsia kuolee nälkään ja Israel tappaa siviilejä jopa avustuspisteillä.

Viime keväänä pääministeri Orpo lupasi eduskunnan edessä, että “Suomi tekee kaikkensa”. Se ei pidä paikkaansa. Hallitus on kykenemätön toimimaan ja Orpo on kykenemätön johtajamaan.

Lopputuloksena olemme tilanteessa, jossa valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat erimielisiä: Alexander Stubb olisi valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, mutta Orpon johtama hallitus ei tiedä mitä tehdä. Perustuslain mukaan tilanteessa, jossa presidentti ja hallitus ovat ulkopolitiikan linjoista erimielisiä, asia voidaan antaa eduskunnan päätettäväksi. Koska hallitus ei kykene muuhun kuin riitelyyn, tulisi valtioneuvoston antaa asia pikimmiten eduskunnalle. Lisäksi tarvitaan konkreettisia keinoja: assosiaatiosopimus EU:n ja Israelin välillä on jäädytettävä ja asekauppa Israelin kanssa on lopetettava.

Suomen on myös kyettävä parempaan omistajaohjaukseen. Pidän täysin käsittämättömänä, että elämme tilanteessa, jossa osin suomalaisomisteisen yhtiön Israelin käyttämiä aseita löytyy Gazasta, eikä kukaan ota asiasta mitään vastuuta. Omistajaohjausministeri Joakim Strandin tulisi edellyttää Patrialta selkärankaa ja etsiä keinoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut, vaan sekä omistajaohjausministeri Strand että Patrian toimitusjohtaja ovat vaienneet asiasta.

Hyvät ystävät,

ulkopolitiikasta on sanottava painokkaasti myös tämä: Suomen on jatkettava vankkumatonta tukea Ukrainalle, joka puolustaa suvereniteettiaan häikäilemätöntä ja brutaalia hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vastaan. Pitäisi olla tarpeetonta sanoa, että Ukrainan on oltava mukana maan tulevaisuutta koskevissa neuvotteluissa. Valitettavasti tämän edellyttäminen on kuitenkin nykyoloissa välttämätöntä, joten sanon mahdollisimman selvästi: rauhasta ei voida neuvotella Ukrainan yli. Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta ja vain Ukraina voi päättää, millä ehdoin se suostuu rauhaan.

Hyvät ystävät,

Petteri Orpon johtamisen heikkous on läikkynyt yli myös sisäpolitiikassa. Viimeisin esimerkki tästä on parin viikon takaa, jolloin valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli valtiovarainministeriön budjettiesitystä – tai aiemmin perussuomalaisten hätähuutoa syvenevässä gallup-ahdingossa. Mikään muu ei selitä niin älyvapaita ideoita kuin Opetushallituksen lakkauttamista ja pakolaiskiintiön pudottamista nollaan. Riikka Purran perinnöksi jää kuva johtajasta, joka yritti epätoivoisesti pelastaa oman puolueensa, valtiontalouden ja suomalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Syksyn budjettiesitys tulee joka tapauksessa sisältämään kylmää kyytiä samoille ryhmille, joita hallitus on jo kurittanut: pienituloisille, työttömille ja vähävaraisille perheille.

Hyvät ystävät ja toverit,

politiikka on valintoja, ja vasemmistoliitto valitsisi toisin. Me laittaisimme yksityisille terveysjäteille ojennetut eurot julkisiin terveyspalveluihin. Me säätäisimme miljonääriveron sosiaaliturvan leikkaamisen sijaan. Me pistäisimme stopin työntekijöiden kyykyttämiselle. Toisin kuin Riikka Purra, me valitsisimme mieluummin vahvan sairaalaverkon kuin halvemman kaljan. Me olemme luvanneet, että seuraavan kerran kun olemme hallituksessa, tulemme palauttamaan aikuiskoulutustuen ja aloittamaan suojaosien palautuksen.

Hyvät ystävät,

ennen eduskuntavaaleja pääministeri Orpo lupasi, että kokoomuksen johdolla Suomeen syntyy tällä hallituskaudella 100 000 työpaikkaa. Kahden ensimmäisen vuoden saldo on kuitenkin ollut noin 80 000 työllistä vähemmän. Orpon katteeton lupaus perustui kokoomuslaiseen ideologiaan, jossa sosiaaliturvan leikkaaminen ja työntekijöiden aseman heikentäminen ovat ainoita todellisia työllisyystoimia.

Yksi kaikkein haitallisimpia ja julmimmista leikkauspäätöksiä on ollut työttömyysturvan lapsikorotuksien poistaminen. Pelkästään tällä päätöksellä leikattiin 150–285 euroa työttömien vanhempien toimeentulosta. Samalla kun rikkaiden veroja alennetaan, yhä useampi lapsi joutuu elämään viikonlopun ilman lämmintä ateriaa.

Vasemmistoliitto ei hyväksy sitä, että köyhyys ja nälkä yleistyvät suomalaisissa lapsiperheissä. Siksi yksi meidän keskeisistä tavoitteistamme on lapsikorotuksen palauttaminen työttömyysturvaan. Se olisi hyvin kohdentuva ja tehokas toimi lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Kustannukset olisivat noin 70 miljoonaa vuodessa. Vertailun vuoksi hallitus tuki viime vuonna turkistarhausta noin 50 miljoonalla eurolla. Kyse on poliittisesta tahdosta, ja priorisoinnista.

Hyvät ystävät ja toverit,

vasemmistoliitto ei suostu toistamaan 90-luvun laman virheitä. Leikkaukset, jotka silloin lapsiin ja nuoriin kohdistettiin, ovat maksaneet yhteiskunnalle takautuvasti korkojen kanssa. Minun ikäluokkani on aikuisiällä joutunut paikkaamaan sitä vajetta, jota me lapsina ja teini-ikäisinä kohtasimme, kun kodit menivät rikki ja julkiset turvaverkot romutettiin. Mielenterveyspalvelut, kuntoutus ja syrjäytyminen on maksanut euroissa, mutta ennen kaikkea se on maksanut inhimillisesti. Siihen meillä ei ole varaa.

Hyvät ystävät,

olen toiminut tämän puolueen ja kansanliikkeen puheenjohtajana vajaan vuoden ja nähnyt, mihin me yhdessä pystymme. Politiikka tarvitsee lisää ymmärrystä, empatiaa ja inhimillisyyttä ja vasemmistoliitolla on siihen paras resepti. Tänä syksynä puoluekokouksessa tulen hakemaan jatkoa tässä tehtävässä, jonka hoitaminen on paras lääke taantumukseen. Minä uskon, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen Suomi herää vasemmalta ja minä tiedän, että jos joku tulee palauttamaan politiikkaan inhimillisyyden, niin se olemme me. Me olemme enemmän kuin puolue: me olemme liike, joka muuttaa maailmaa. Työ jatkuu.