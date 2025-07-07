Vekaranjärven korjaamohalli on harjakorkeudessa

Rakennuksen on määrä valmistua vuoden 2026 kesällä. Valmistuttuaan se on vaikuttavan kokoinen, nykyaikaisia tarpeita palveleva maanpuolustuksen kaluston huoltotila.

”Moderni korjaamohalli lisää toimintamme tehokkuutta ja palvelee jatkossa myös tulevaisuuden suorituskykyjen tarpeita. Karjalan prikaatissa kunnossapidettävän materiaalin määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja vaikka olemme mukautuneet siihen hyvin, nykyiset tilat eivät enää riitä huoltotarpeeseen”, Millogin Vekaranjärven yksikönjohtaja Sami Rautomäki kertoo.

Uusi korjaamohalli parantaa Vekaranjärven kunnossapidon kapasiteettia ja muun muassa varastotilat laajenevat. Uudet tilat tehostavat kunnossapitoa, sillä työt voidaan jatkossa toteuttaa alusta loppuun saman katon alla. Tilasuunnittelussa on huomioitu erityisesti tulevaisuuden kunnossapitotarpeet, mikä mahdollistaa huoltokyvykkyyden myös liittolaismaiden kalustolle.

Puolustuskiinteistöt investoi valtakunnallisesti tänä vuonna rakentamiseen ennätyksellisen paljon, arviolta noin 350 miljoonaa euroa.

”Myös yrityksillä on tärkeä rooli Suomen puolustusrakentamisessa. Puolustuskiinteistöt toimii hankkeissa rakennuttajana, ja varsinaisen rakentamisen tekevät paikalliset ja valtakunnalliset rakennusliikkeet, millä on myös alueellisesti työllistävä vaikutus”, Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Susanna Halla sanoo.

Puolustuskiinteistöt on valtion liikelaitos, ja se on perustettu vuoden 2021 alussa vastaamaan puolustushallinnon kiinteistöistä ja niihin liittyvistä palveluista. Puolustuskiinteistöt kuuluu Senaatti-konserniin.