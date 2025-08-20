Vaasanpuistikolla parannetaan suojatietä ja esteetöntä liikkumista
Vaasan kaupunki aloittaa keskiviikkona 20.8.2025 tietöitä Vaasanpuistikolla. Ensin tehdään uusi suojatie Lyseonkadun ja Lyseonkujan kohdalle, jonka jälkeen reunakiveyksiä madalletaan useissa risteyksissä. Suurin osa töistä valmistuu kolmessa viikossa.
Lyseonkadun ja Lyseonkujan välistä suojatietä lyhennetään ja levennetään. Nykyinen suojatie on liian pitkä ja huonosti havaittavissa autoilijoille, sillä suojatien liikennemerkkejä ei ole voitu sijoittaa Lyseonkujan puolelle risteystä.
Lyhyempi suojatie on turvallisempi kulkea, ja levennyksen avulla liikennemerkit pystytään sijoittamaan oikeille paikoilleen. Suojatie toteutetaan esteettömästi valtakunnallisia ohjeita noudattaen.
Työ kestää noin kaksi viikkoa, ja sen aikana ajoneuvoliikenne Vaasanpuistikolla kulkee tilapäisesti yhdellä kaistalla. Alkuvaiheessa vaikutukset koskevat keskustaan meneviä kaistoja, loppuvaiheessa vaikutukset ovat satamaan päin. Jalkakäytävien puoleiset työt voivat vaikuttaa myös kadunvarsipysäköintiin.
Asemakadun, Kirkkopuistikon ja Rantakadun kohdalla madalletaan reunakiviä
Asemakadun, Kirkkopuistikon ja Rantakadun risteyksissä madalletaan nykyisiä reunakiviä sekä korvataan reunakiveyksiä asfalttiluiskoilla. Kaupungille on tullut runsaasti palautetta korkeista reunakivistä, jotka eivät ole esteettömiä ja voivat rikkoa kulkuvälineitä. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja erilaisilla apuvälineillä liikkuvien turvallisuutta. Suunnittelussa on tehty yhteistyötä esteettömyyskoordinaattorin kanssa.
Rantakadun ja Asemakadun risteyksissä selkeytetään samalla pyöräilijöiden ylityskohtia ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelua.
Työt aloitetaan heti Lyseonkujan suojatien valmistuttua. Ensimmäisenä tehdään Kirkkopuistikon ja Asemakadun risteykset, jotka valmistuvat noin viikossa. Rantakadun kohdalla työt toteutetaan myöhemmin syksyllä, koska paikalla on tällä hetkellä käynnissä julkisivuremontti.
Työn aikana osa suojateistä joudutaan tilapäisesti sulkemaan tai siirtämään. Asukkaita pyydetään noudattamaan paikalle tuotuja opasteita.
Ari RantaniemiTyönjohtajaPuh:0401801426ari.rantaniemi@vaasa.fi
