Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Ylivieskan hammashoitola on remontissa – opasteet ohjaavat asiakkaan oikeaan paikkaan

20.8.2025 09:45:36 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Ylivieskan hammashoitola on remontissa vuoden 2025 loppuun saakka. Aikuiset ja lapset hoidetaan hammashoitolassa, hammastarkastuksia tehdään myös entisessä kanttiinissa. Hammashoitolan ovella on ohjaus väliaikaiselle sisäänkäynnille.

Hammashoitajan työvälineitä.

Väliaikainen sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen päädyssä. Sisäänkäynti tapahtuu kirkon puoleisen tien kautta. Opasteet ohjaavat asiakkaan oikealle ovelle.

Asiakas voidaan kutsua hammashoitoon myös Sieviin tai Nivalaan.

– Hammashoitolan pääoven edessä on tällä hetkellä paljon kulkua estäviä rakennustarvikkeita. Jos asiakas saa saapumisohjeet tekstiviestillä, toivomme, että ne luetaan huolellisesti. Paikan päällä olevia opasteita seuraamalla löytää myös oikeaan paikkaan, sanoo Ylivieskan hammashoitolan vastuuyksikköpäällikkö Mirka Niskanen.

Lasten hammastarkastukset

Lasten hammastarkastuksia tehdään remontin aikana Ylivieskan neuvolan ja entisen kanttiinin tiloissa. Asiakkaat saavat tarkemmat saapumisohjeet tekstiviestillä. Vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Jos hammastarkastus tehdään neuvolassa, kulku tapahtuu neuvolan ovesta. Asiakas voi jäädä käytävälle odottamaan omaa vuoroaan.

Jos hammastarkastus tehdään entisessä kanttiinissa, kulku tapahtuu sosiaali- ja terveyskeskuksen pääovesta. Asiakas voi jäädä aulaan odottamaan omaa vuoroaan.

Ylivieskan hammashoitola, Kirkkotie 4, puh. 08 669 0180 ma–to klo 8–16, pe klo 8–15. 

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Mirka Niskanen, vastuuyksikköpäällikkö
Suunterveydenhuolto Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska vastuuyksikkö
puh. 040 635 5005
sähköposti: mirka.niskanen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye