Ylivieskan hammashoitola on remontissa – opasteet ohjaavat asiakkaan oikeaan paikkaan
Ylivieskan hammashoitola on remontissa vuoden 2025 loppuun saakka. Aikuiset ja lapset hoidetaan hammashoitolassa, hammastarkastuksia tehdään myös entisessä kanttiinissa. Hammashoitolan ovella on ohjaus väliaikaiselle sisäänkäynnille.
Väliaikainen sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen päädyssä. Sisäänkäynti tapahtuu kirkon puoleisen tien kautta. Opasteet ohjaavat asiakkaan oikealle ovelle.
Asiakas voidaan kutsua hammashoitoon myös Sieviin tai Nivalaan.
– Hammashoitolan pääoven edessä on tällä hetkellä paljon kulkua estäviä rakennustarvikkeita. Jos asiakas saa saapumisohjeet tekstiviestillä, toivomme, että ne luetaan huolellisesti. Paikan päällä olevia opasteita seuraamalla löytää myös oikeaan paikkaan, sanoo Ylivieskan hammashoitolan vastuuyksikköpäällikkö Mirka Niskanen.
Lasten hammastarkastukset
Lasten hammastarkastuksia tehdään remontin aikana Ylivieskan neuvolan ja entisen kanttiinin tiloissa. Asiakkaat saavat tarkemmat saapumisohjeet tekstiviestillä. Vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Jos hammastarkastus tehdään neuvolassa, kulku tapahtuu neuvolan ovesta. Asiakas voi jäädä käytävälle odottamaan omaa vuoroaan.
Jos hammastarkastus tehdään entisessä kanttiinissa, kulku tapahtuu sosiaali- ja terveyskeskuksen pääovesta. Asiakas voi jäädä aulaan odottamaan omaa vuoroaan.
Ylivieskan hammashoitola, Kirkkotie 4, puh. 08 669 0180 ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Mirka Niskanen, vastuuyksikköpäällikkö
Suunterveydenhuolto Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska vastuuyksikkö
puh. 040 635 5005
sähköposti: mirka.niskanen@pohde.fi
