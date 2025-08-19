Pirkanmaan liiton väestöennusteet valmistuvat syksyllä
Pyrimme omalla väestöennustetyöllämme palvelemaan ennen muuta jäsenkuntiamme ja muita maakunnallisia sidosryhmiä.
Pirkanmaan liitto on Pirkanmaan maakunnan, sen 23 jäsenkunnan ja niiden asukkaiden hyväksi toimiva kuntayhtymä. Pyrimme omalla väestöennustetyöllämme palvelemaan ennen muuta jäsenkuntiamme ja muita maakunnallisia sidosryhmiä.
Lähtökohtana on se, että väestöennusteita tehdään säännöllisesti, lähtökohtaisesti vuosittain. Tämän mahdollistaa avoimen lähdekoodin pohjalle kehitetty oma työkalu. Ennusteet perustetaan uusimpiin mahdollisiin vahvistettuihin Tilastokeskuksen tuottamiin väestöllisiin lähdeaineistoihin. Tuottamiemme väestöennusteiden aikajänne on lähtökohtaisesti 10 vuotta.
Säännöllisellä väestöennusteiden tuottamisella pyritään siihen, että ennusteet huomioivat mahdollisimman hyvin muutokset kuntien väestökehityksessä. Mahdollisimman nopea päivitysrytmi mahdollistaa samalla sen, että ennusteiden osalta suurempi painoarvoarvo voidaan antaa 10 vuoden mittaisen ennusteen ensimmäiseen viiteen vuoteen.
Ennustetyön metodologiaa
Pirkanmaan liiton väestöennusteohjelma pohjautuu klassiseen väestöennustemalliin, jota kutsutaan demografiseksi projektiomalliksi. Demografinen projektiomalli, nimensä mukaisesti, projisoi tulevaa väestökehitystä pohjautuen aiempaan kehitykseen ja ikäluokkakohtaisiin väestökertoimiin, joita ovat muuttoalttius, kuolleisuus ja hedelmällisyys. Malli on mekanistis-tekninen luonteeltaan: se ei voi ennustaa ns. stokastisia, eli satunnaisia kehityskulkuja, vaan pyrkii hakemaan todennäköistä kehitystä perustuen aiempien vuosien keskiarvoihin. Ennustetyössä voidaan valita ne vuodet, joiden keskiarvoihin ennuste pohjautuu.
Pirkanmaan liitto on päätynyt käyttämään mallissa viiden vuoden keskiarvoa muuttoliikkeen osalta. Päätöksen perusteena on ajatus siitä, että valittu aikaväli on yhtäältä tarpeeksi pitkä tasoittamaan vuosittaista satunnaisvaihtelua ja toisaalta riittävän lyhyt, jotta väestöennuste ei ennustaisi ns. rakenteellisesti liian erilaista ympäristöä. Rakenteellisesti erilaisessa ympäristössä aiempien vuosien kehitys ei enää ole luotettava pohja tulevaisuuden ennakoinnille.
Väestöennusteessa muuttoliike erotetaan kolmeksi eri osa-alueeksi: työmarkkinamuutto, alueen sisäinen muutto ja kansainvälinen muuttoliike. Työmarkkinamuutolla viitataan alueelle maakunnan ulkopuolelta tulevaan muuttoon ja toisaalta maakunnan ulkopuolelle suuntautuvaan muuttoon. Alueen sisäisellä muutolla taas maakunnan sisällä tapahtuvaan kuntien väliseen muuttoon. Kansainvälinen muutto kattaa kaiken maahan- ja maastamuuton. Mallin osalta on olennaista tulo- ja lähtömuuton erotus, eli nettomuutto.
Erottamalla tulo- ja lähtömuutto toisistaan voidaan ennusteohjelmalla kuitenkin myös simuloida erilaisia skenaarioita muuttoliikkeen osalta, esimerkiksi lisääntyvää maahanmuuttoa prosentuaalisena nousuna suhteessa nykyiseen muuttomäärään. Ennusteiden lisäksi liitto tuottaakin tänä vuonna kuntakohtaiset väestöskenaariot. Skenaariotyö ansaitsee myöhemmin oman tekstinsä. Nyt riittänee mainita, että skenaariot pohjautuvat kuntien kanssa yhteistyössä tuotettuihin näkemyksiin niiden mahdollisista väestöllisistä kehityskuluista.
Väestöennusteen hedelmällisyys- ja kuolleisuuskertoimissa on käytetty Tilastokeskuksen tuottamia alueellisia lukuja. Ikäryhmäkohtaiset kuolleisuuskertoimet perustuvat pitkän aikavälin havaintoihin keskimääräisestä eliniän noususta. Liiton ennustemallissa eliniänodotteen nousu vastasyntyneiden osalta on keskeytetty vuodesta 2021 alkaen. Päätös pohjautuu havaintoihin siitä, että Suomessa eliniänodotteen kehitys on pysähtynyt 2020-luvulla. Hedelmällisyyskertoimet on mallissa laskettu 15–49-vuotiaalle naisväestölle. Huomionarvoista on, että pelkkä hedelmällisyyskerroin ei vielä ennusta kunnan tulevaa väestökehitystä. Kunkin kunnan demografinen rakenne yhdessä muuttoliikkeen kanssa luo pohjan niiden tulevalle väestökehitykselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari KolehmainenStrategiajohtajaPirkanmaan liitto
Osallistun monin tavoin Pirkanmaan strategiseen kehittämiseen. Tehtäviini kuuluvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö, tiedolla johtamisen tuki sekä ennakointi- ja tulevaisuustyö.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Ysi on ykkönen – Suomen ruuhkaisin väylähanke valtatie 9 on pantava liikkeelle nyt!19.8.2025 12:52:22 EEST | Tiedote
Yhdeksän Pirkanmaan kehittäjäorganisaatiota vetoaa hallitukseen: valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-välin parantaminen on Väyläviraston ykkösprioriteetin kiireellinen kärkihanke Suomen poikittaisliikenteessä. Päätös sen rahoittamisesta on tehtävä nyt syyskuun budjettiriihessä – pelkät lupaukset eivät enää riitä.
Pirkanmaan liitto katsoo, että alueidenkäyttölain uudistus heikentäisi huomattavasti suunnittelun sujuvuutta11.8.2025 16:39:02 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liitto esittää vakavan huolensa siitä, että alueidenkäyttölain uudistamista koskeva säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttäisi suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaisi nykyisestä hallitsemattoman paljon. Tällä tulisi toteutuessaan olemaan vaikeasti arvioitavia tai osin arvaamattomia seurauksia. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus antoi lausuntonsa alueidenkäyttölain uudistuksesta.
Päärataryhmä uudistui – ensi vuonna tulossa päärata-aiheinen tapahtuma7.8.2025 10:01:28 EEST | Blogi
Pääradan ympärillä riittää nyt näkyvyyttä: kehittämisselvityksiä, raideleveysasiaa ja pian myös strategiaa ja seminaaria. Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen ja EU-tason vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön.
Kuntien edustajainkokous valitsi Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet27.6.2025 10:03:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan kuntien edustajainkokous kokoontui perjantaina etäyhteyksin sinetöimään maakuntavaltuuston valinnan toimikaudeksi 2025–2029. Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 63 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Pirkanmaan kunnille luvassa tukea kiertotaloussiirtymään16.6.2025 10:14:52 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liitto mukaan kiertotalouden green deal –sitoumukseen. Kiertotalous ei ole enää vain ympäristöteko – se on myös kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja säästöjä. Pirkanmaan liitto on tehnyt alueellisen kiertotalouden green deal -kattositoumuksen edistääkseen kestävää ja resurssiviisasta tulevaisuutta. Sitoumus tukee kuntia konkreettisissa toimenpiteissä ja avaa uusia mahdollisuuksia kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme