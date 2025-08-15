HJK Oy

MUISTUTUS: HJK:n Mestarien liigan mediatilaisuus 21.8. + akkreditoinnit otteluihin avattu

20.8.2025 09:42:14 EEST | HJK Oy | Kutsu

Jaa

Hyvät median edustajat, 

HJK pelaa Mestarien liigan karsintavaiheen ottelunsa Töölössä Bolt Arenalla. Välierä pelataan keskiviikkona 27.8. norjalaista Vålerengaa vastaan klo 19. Ottelun lopputuloksesta riippuen HJK kohtaa pronssiottelussa tai finaalissa lauantaina 30.8. tšekkiläisen SK Slavia Prahan tai turkkilaisen ABB Fomget SK:n.  

Kuva: UEFA
Kuva: UEFA

Hallitsevana Suomen mestarina HJK:n Kansallisen Liigan joukkue palaa viiden vuoden tauon jälkeen eurokentille. HJK aloittaa taipaleensa Mestarien liigan toiselta karsintakierrokselta (Q2), jossa pelit pelataan neljän joukkueen miniturnauksena. Lohko 7:ään arvotut muut joukkueet hyväksyivät HJK:n ehdotuksen karsintaturnauksen järjestämisestä Helsingissä elokuussa. 

Miniturnauksen voittaja jatkaa pelejään Mestarien liigan seuraavalla kierroksella (playoff-kierros), josta voittajat etenevät kilpailun liigavaiheeseen. 

Finaalin häviäjä etenee uuden naisten seurajoukkuekilpailun, Europa Cupin, toiselle kierrokselle. Pronssiottelun voittaja lunastaa paikan Europa Cupin ensimmäiselle kierrokselle. Miniturnauksen viimeiseksi sijoittuneen joukkueen eurotaival päättyy. 

HJK järjestää torstaina 21.8. klo 14-15 mediatilaisuuden, johon kutsumme median edustajat perehtymään turnauskokonaisuuteen sekä haastattelemaan organisaation ja joukkueen edustajia. Paikalla ovat toimitusjohtaja Jussi Raita, urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius, päävalmentaja Arttu Heinonen sekä pelaajat Nora Heroum, Maaria Roth ja Minea Lassas. 

Pyydämme ilmoittautumaan mediatilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 20.8. klo 18 osoitteeseen emma.rantamaa@hjk.fi

Akkreditoituminen miniturnauksen kaikkiin neljään otteluun on avattu osoitteessa hjk.fi/media

Q2-kierroksen välierät 

Ke 27.8. klo 13.00 SK Slavia Praha vs ABB Fomget SK  
Ke 27.8. klo 19.00 Vålerenga Fotball vs HJK  

Q2-kierroksen finaali- ja pronssiotteluparit   
 
La 30.8. klo 13.00 Välieräottelun häviäjä vs 2. välieräottelun häviäjä  
La 30.8. klo 19.00 Välieräottelun voittaja vs 2. välieräottelun voittaja  
 

HJK:n välieräottelun mediatilaisuus järjestetään ottelua edeltävänä päivänä seuraavasti: 

Harjoitukset ti 26.8. klo 17.00  
Mediatilaisuus ti 26.8. klo 18.00 

Medialla on mahdollisuus seurata harjoituksia ensimmäisten 15 minuutin ajan pääkatsomosta.

Mediatilaisuudessa paikalla on päävalmentaja Arttu Heinonen sekä yksi HJK:n pelaaja.   

Pyydämme ilmoittautumaan harjoituksiin ja mediatilaisuuteen viimeistään maanantaina 25.8. klo 18.00 osoitteeseen emma.rantamaa@hjk.fi

Jos olet kiinnostunut osallistumaan muiden joukkueiden mediatilaisuuksiin, ota yhteyttä emma.rantamaa@hjk.fi

Avainsanat

hjkhjk naisetmestarien liiganaisten mestarien liigabolt arenakansallinen liiga

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HJK Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye