Pohjoissavolaista syömälystiä ja poikkimaakunnallisia makuja Satoa Kuopio -tapahtumassa
29.–30.8. Kuopion kauppatorilla järjestettävässä Satoa Kuopio tapahtumassa heittäydytään tänä vuonna pohjoissavolaisen syömälystin vietäväksi sekä teoriassa että käytännössä ja maistellaan ennakkoluulottomasti myös makuja muista maakunnista!
Syömälystiin käytännössä tapahtumavieraat johdattavat tapahtuman ravintolatoimijat, jotka ovat jälleen koonneet menunsa kotimaisten ja paikallisten raaka-aineiden ympärille. Oman maakunnan makuja - osin kansainvälisellä vivahteella - tapahtumassa tarjoavat Aetoleipuri, Bierstube, Harri’s Food Factory, Hodarikoju & Bar Lähtöruutu, Namaste Kuopio, Ravintola Ehta ja Vaittilan marjatila. Eteläsavolaisen tuulahduksen tapahtumaan tuo jo aiemmista Satoa tapahtumista tuttu Fisuburger, uusimaalaisen uusi tuttavuus Almost Pizza. Varsinaissuomalainen Gyros Taverna saapuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Ravintoloiden menuihin on mahdollista tutustua tapahtuman verkkosivuilla.
Ravintoloiden tarjolle asettaman poikkimaakunnallisen kattauksen viimeistelee tapahtuman yhteyteen koottu Taste Savo popup-myymälä, jossa tarjolla on kotiin viemisiksi tällä kertaa paitsi pohjoissavolaisia, myös kainuulaisia ja pohjoiskarjalaisia tuotteita. Popupin tarjontaan on mahdollista tutustua Taste Savo -verkoston verkkosivuilla.
Syömälystin teoriaan tapahtumavieraat johdattaa ruokatutkija FT Maarit Knuutilan luento ”Savolainen syömälysti – kaskinauriista calacucuun”, jossa paneudutaan savolaisen ruokakulttuurin menneisyyteen, nykypäivään ja myös tulevaisuuteen. Kaikille avoin yleisöluento järjestetään Kuopion kaupungintalon juhlasalissa la 30.8. klo 12–13.
Satoa Kuopio tapahtumaa vietetään Kuopion kauppatorilla pe-la 29.–30.8. klo 11–20. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä torilla samanaikaisesti järjestettävän Elonkorjuujuhlan kanssa.
Tapahtumakokonaisuuden järjestävät MKN Itä-Suomi, MTK Pohjois-Savo ja Maaseutuammattiin ry. Tapahtumakokonaisuus on osa Kuopio250 -juhlavuoden ohjelmistoa ja Kuopio Grande -tapahtumaviikkoa. Tapahtumat ovat saaneet juhlavuoden tuotantotukea sekä EU-osarahoitusta. Tapahtumia tukevat myös Osuma Turvallisuuspalvelut ja Sähköasennus Sähkömestarit.
Lisätiedot:
Sanna Louna (Satoa Kuopio)
sanna.louna@mkn.fi
p. 0400 571 642
Kirsi Vartia (Kaskinauriista calacucuun
kirsi.vartia@mkn.fi
p. 050 346 3711
Katja Lappalainen (Taste Savo popup)
katja.lappalainen@mkn.fi
p. 050 308 8916
Krista Autio (Elonkorjuujuhla)
krista.autio@mtk.fi
p. 050 477 5100
