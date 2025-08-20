Senaatti-kiinteistöt

Kittilän uusi poliisiasema on valmistunut – toiminta alkaa elokuun lopussa

22.8.2025 12:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Kittilän uusi poliisiasema on valmistunut kesäkuussa suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa, ja Lapin poliisilaitoksen toiminta uusissa tiloissa käynnistyy elokuun lopussa. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama hanke on merkittävä panostus alueen turvallisuuteen ja viranomaispalveluiden saavutettavuuteen.

Valkotiilinen rakennus, jonka julkisivussa lukee "Poliisi".
Kittilän uuden poliisiaseman julkisivu pääovelta. Senaatti-kiinteistöt. Kuva vapaasti median käytössä.

Uusi 2 100-neliöinen poliisiasema tarjoaa nykyaikaiset ja turvalliset työskentely- ja asiointitilat poliisin kaikille keskeisille toiminnoille, kuten asiakaspalvelulle, valvonta- ja hälytystoiminnalle, rikostutkinnalle sekä vapautensa menettäneiden säilyttämiselle.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Kittilän uuteen poliisiasemaan. Tilat ovat nykyaikaiset ja tukevat nyt erinomaisesti poliisitoimintaa”, sanoo Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Esa Heikkinen.

Tilat tuuletettiin ja varusteltiin kesäkuun aikana, ja muutto ajoittui elokuulle. Lapin poliisiaseman toiminta uusissa tiloissa alkaa maanantaina 25.8.2025.

”Hanke eteni suunnitellusti ja valmistui aikataulussa. Sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä oli tärkeässä roolissa kokonaisuuden onnistumisessa”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.

Poliisitalo on suunniteltu valtakunnallisen poliisitalokonseptin mukaisesti tukemaan poliisitoimintaa, työhyvinvointia ja muuttuvia tilatarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Uusi sijainti Valtatien ja Aakenuksentien risteyksessä parantaa kulkuyhteyksiä eri puolille aluetta.

Hankkeessa panostettiin kestävään rakentamiseen noudattamalla Senaatin kiertotalouden periaatteita. Rakennusmateriaalit valittiin ympäristövaikutukset huomioiden ja suosien vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Katolle asennettu 57,6 kWp:n aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa kiinteistön käyttöön, ja lämmitys hoituu vihreällä kaukolämmöllä.

Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2023, ja ne toteutti TSV-Rakennus Oy jaetun urakan mallilla. Hankkeen kustannusarvio on 10,8 miljoonaa euroa. Uusi poliisiasema mahdollistaa luopumisen nykyisistä, yksityiseltä vuokratuista tiloista osoitteessa Valtatie 60, jotka eivät enää vastanneet poliisin tarpeita. Uuden poliisiaseman osoite on Levintie 6 Kittilässä.

Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

Olemme töissä Suomelle.

