Oma Hämeen syksyn maksuttomat etäryhmät alkavat pian

​Oma Häme järjestää syksyllä 2025 maksuttomia etäryhmiä elintapamuutosta pohtiville, tyypin 2 diabetesta sairastaville sekä lapsiperheille. Verkossa järjestettävät ryhmätapaamiset on tarkoitettu Kanta-Hämeen alueen asukkaille. Alta löydät etäryhmien tarkemmat tiedot ja syksyn aikataulun.

Elintapamuutoksen etäryhmä

Elintapamuutoksen etäryhmä tarjoaa tukea asiakkaille, jotka kaipaavat tukea esimerkiksi syömis- ja liikkumistottumustensa muuttamiseksi. Jos elintapamuutosten tekeminen on ajankohtaista, suosittelemme osallistumista jokaiselle kerralle.

27.8. klo 16.30–18.00 Yksi pieni muutos kerrallaan – miten onnistun?

3.9. klo 16.30–18.00 Joustava tie monipuoliseen ravitsemukseen

10.9. klo 16.30–18.00 Kaikki alkaa unesta ja palautumisesta

17.9. klo 16.30–18.00 Mieli mukaan muutokseen

24.9. klo 16.30–18.00 Liikettä arkeen askel kerrallaan

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -ryhmä on suunnattu diagnosoiduille tyypin 2 diabetesta sairastaville henkilöille.

Ke 27.8. klo 16.30–18.00 Tietoa sairaudesta

Ke 3.9. klo 16.30–18.00 Tietoa jalkojen hyvinvoinnista ja elintavoista

Ke 10.9. klo 16.30–18.00 Diabetesliitto, suun terveys ja DM2 lääkehoito

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille. Valmennus antaa vanhemmille tietoa ja ajateltavaa uudessa elämäntilanteessa. Se auttaa myös valmistautumaan muutokseen, jonka uusi perheenjäsen tuo mukanaan.

Ti 26.8. klo 17.00–18.15 Seksuaalisuus odotusaikana ja synnytyksen jälkeen

Ke 3.9. klo 17.00–18.30 Turvallisen arjen tunnetaidot

To 11.9. klo 17.00–19.00 Synnytys

Ti 16.9. klo 17–18.30 Raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen

To 25.9. klo 17.00–19.00 Vauvan hoito ja imetys

Lapsiperheiden teemaillat

Teemailloissa eri asiantuntijat kertovat lapsiperheitä koskettavista aiheista. Teemaillat on suunnattu kaikille neuvolaikäisten lasten perheille. Osallistua voi joustavasti – joko jo raskausaikana tai myöhemmin, kun aihe tuntuu ajankohtaiselta juuri oman perheen näkökulmasta.

Ke 8.10. klo 15–16 Alle kolmevuotiaan lapsen kielen kehityksen tukeminen

Ti 30.9. klo 17–18 3–5-vuotiaan lapsen leikin kehityksen tukeminen

Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin: Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen tukeminen. Tietoa jalkineterveydestä ja leikkivälineiden käytöstä.

Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin: Tahtoikäisen lapsen kanssa toimiminen: itsesäätely, tunnetaidot ja vanhemman voimavarat

Miten etäryhmään voi osallistua?

Ryhmään pääsee liittymään Oma Hämeen verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, eikä osallistujamäärää ole rajoitettu. Osallistua voi joko yhdelle tai useammalle tapaamiskerralle.



Osallistumiseen tarvitaan puhelin, tietokone tai tabletti, jossa on verkkoyhteys. Lisäksi tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, koska kirjautuminen tapahtuu niiden kautta. Osallistuminen merkitään potilastietojärjestelmään.

Ryhmään voi osallistua joko anonyyminä tai omalla nimellä.

Katso liittymislinkit etäryhmiin kunkin etäryhmän alta

