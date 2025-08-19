Oma Hämeen syksyn maksuttomat etäryhmät alkavat pian
Etäryhmät tarjoavat tietoa ja tukea pienten lasten vanhemmille sekä ohjausta terveellisempään arkeen.
Oma Häme järjestää syksyllä 2025 maksuttomia etäryhmiä elintapamuutosta pohtiville, tyypin 2 diabetesta sairastaville sekä lapsiperheille. Verkossa järjestettävät ryhmätapaamiset on tarkoitettu Kanta-Hämeen alueen asukkaille. Alta löydät etäryhmien tarkemmat tiedot ja syksyn aikataulun.
Elintapamuutoksen etäryhmä
Elintapamuutoksen etäryhmä tarjoaa tukea asiakkaille, jotka kaipaavat tukea esimerkiksi syömis- ja liikkumistottumustensa muuttamiseksi. Jos elintapamuutosten tekeminen on ajankohtaista, suosittelemme osallistumista jokaiselle kerralle.
27.8. klo 16.30–18.00 Yksi pieni muutos kerrallaan – miten onnistun?
3.9. klo 16.30–18.00 Joustava tie monipuoliseen ravitsemukseen
10.9. klo 16.30–18.00 Kaikki alkaa unesta ja palautumisesta
17.9. klo 16.30–18.00 Mieli mukaan muutokseen
24.9. klo 16.30–18.00 Liikettä arkeen askel kerrallaan
Tietoa tyypin 2 diabeteksesta
Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -ryhmä on suunnattu diagnosoiduille tyypin 2 diabetesta sairastaville henkilöille.
Ke 27.8. klo 16.30–18.00 Tietoa sairaudesta
Ke 3.9. klo 16.30–18.00 Tietoa jalkojen hyvinvoinnista ja elintavoista
Ke 10.9. klo 16.30–18.00 Diabetesliitto, suun terveys ja DM2 lääkehoito
Perhevalmennus
Perhevalmennus on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille. Valmennus antaa vanhemmille tietoa ja ajateltavaa uudessa elämäntilanteessa. Se auttaa myös valmistautumaan muutokseen, jonka uusi perheenjäsen tuo mukanaan.
Ti 26.8. klo 17.00–18.15 Seksuaalisuus odotusaikana ja synnytyksen jälkeen
Ke 3.9. klo 17.00–18.30 Turvallisen arjen tunnetaidot
To 11.9. klo 17.00–19.00 Synnytys
Ti 16.9. klo 17–18.30 Raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen
To 25.9. klo 17.00–19.00 Vauvan hoito ja imetys
Lapsiperheiden teemaillat
Teemailloissa eri asiantuntijat kertovat lapsiperheitä koskettavista aiheista. Teemaillat on suunnattu kaikille neuvolaikäisten lasten perheille. Osallistua voi joustavasti – joko jo raskausaikana tai myöhemmin, kun aihe tuntuu ajankohtaiselta juuri oman perheen näkökulmasta.
Ke 8.10. klo 15–16 Alle kolmevuotiaan lapsen kielen kehityksen tukeminen
Ti 30.9. klo 17–18 3–5-vuotiaan lapsen leikin kehityksen tukeminen
Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin: Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen tukeminen. Tietoa jalkineterveydestä ja leikkivälineiden käytöstä.
Päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin: Tahtoikäisen lapsen kanssa toimiminen: itsesäätely, tunnetaidot ja vanhemman voimavarat
Miten etäryhmään voi osallistua?
Ryhmään pääsee liittymään Oma Hämeen verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, eikä osallistujamäärää ole rajoitettu. Osallistua voi joko yhdelle tai useammalle tapaamiskerralle.
Osallistumiseen tarvitaan puhelin, tietokone tai tabletti, jossa on verkkoyhteys. Lisäksi tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, koska kirjautuminen tapahtuu niiden kautta. Osallistuminen merkitään potilastietojärjestelmään.
Ryhmään voi osallistua joko anonyyminä tai omalla nimellä.
Katso liittymislinkit etäryhmiin kunkin etäryhmän alta
Yhteyshenkilöt
Minna RitakorpiAsiantuntijaKanta-Hämeen hyvinvointialue
Elintapamuutoksen etäryhmään liittyvät lisätiedot.
Petra HärmäSuuhygienistiKanta-Hämeen hyvinvointialue
Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -etäryhmän lisätiedot.
Tea Hanssonlähijohtaja, perhekeskuspalvelutKanta-Hämeen hyvinvointialue
Perhevalmennuksen ja lapsiperheiden teemailtojen lisätiedot.
