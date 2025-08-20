Aino-Kaisa Pekonen: Potkulain eduskuntakäsittelyssä tullaan näkemään pettääkö Purra jälleen suomalaiset työntekijät
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kritisoi Orpon hallituksen valmistelemaa irtisanomissuojan heikentämistä ja muistutti valtiovarainministeri Purran “tyrmänneen” esityksen vielä kesäkuussa. Pekonen puhui keskiviikkona Tampereella vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ja nosti niin sanotun potkulain eduskunnan syyskauden kovimmaksi kiistakysymykseksi.
– Gallup-paniikissa perussuomalaiset ovat ryhtyneet haastamaan kokoomusta näennäisesti potkulaista, jolla mahdollistettaisiin työntekijöiden irtisanominen “alisuoriutumisen” kaltaisilla epämääräisillä perusteilla. Syksyllä potkulain eduskuntakäsittelyssä tullaankin näkemään, pettääkö Purra jälleen suomalaiset työntekijät, Pekonen sanoo.
Kesäkuussa valtiovarainministeri Purran uutisoitiin tyrmäävän hallituksen esitysluonnoksen irtisanomislaiksi. Hänen mukaansa pohjaesitys “ei ole hyväksyttävä”. Pekosen mukaan vasemmistoliiton kanta asiaan on selvä.
– Irtisanomissuojan heikentämistä ei pidä hyväksyä. Kyseessä ei ole mikään työllisyystoimi vaan sen tarkoituksena on ainoastaan muuttaa työmarkkinoiden valtatasapainoa vanhanaikaisen isäntävallan suuntaan, Pekonen sanoo.
– Joka kerta kun perussuomalaiset ovat hallitusvastuussa, suomalaisia työntekijöitä kyykytetään kuin viimeistä päivää. Oli kyse sitten kiky-sopimuksesta tai lakko-oikeuden romuttamisesta, työntekijöiden toimeentulo ja asema heikkenee aina kun perussuomalaiset ovat hallituksessa.
Aino-Kaisa Pekosen pitämä puhe vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kokouksessa Tampereella:
Hyvät ystävät, toverit ja tiedotusvälineiden edustajat,
Eduskunnan syysistuntokausi alkaa parin viikon kuluttua ja me olemme valmiina. Me olemme valmiina kamppailemaan Orpon hallituksen tuhoisaa leikkauspolitiikkaa vastaan, ja valmiina tuomaan esiin oman vaihtoehtomme oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseksi.
Kuulin maanantaina kuinka pääministeri Orpo lähetti omassa kesäkokouksessaan terveisiä muille puolueille. Hänen mukaansa yhtäkään puoluetta ei pidä päästää helpolla, ja jokaisen on kerrottava suomalaisille rehellisesti tarvittavista sopeutustoimista.
Tämä sama performanssi toistuu jo kolmatta syksyä. Pääministeri vaatii oppositiolta vaihtoehtoa, ja kun kerromme siitä, se ei kuitenkaan kelpaa. Kun muistaa kaikki pääministerin katteettomat lupaukset - oli kyse sitten 100 000:sta uudesta työpaikasta tai siitä että sote-palveluista ei leikata - hän näyttää olevan se, joka päästää itsensä ja puolueensa helpolla.
Keväällä kokoomus ajoi läpi miljardiluokan veronalennukset suuryrityksille ja rikkaille - tietysti velaksi. Nyt kokoomus on valjastanut Kelan valmistelemaan uusia leikkauskohteita veronalennuksista syntyneen alijäämän kattamiseksi. Toisinsanoen pienituloisten ahdinkoa halutaan syventää entisestään, vaikka asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat.
Yhteen kohteeseen verorahoja voidaan kuitenkin kaataa loputtomiin - nimittäin yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin. Tuoreiden tilastojen mukaan Kela-korvauksien kustannukset ovat kahdessa vuodessa kolminkertaistuneet ilman minkäänlaista vaikutusta hoitojonoihin.
Tämä on härskiä kokoomuslaista kaverikapitalismia, jossa tiettyjä suuryrityksiä suositaan avokätisesti samalla kun julkista terveydenhuoltoa ajetaan alas. Rahaa on, kun oikea taho pyytää.
Kokoomuslaisella sote-politiikalla hoitojonot ovat ainoastaan pidentyneet, kun edellisen hallituksen säätämä hoitotakuu on romutettu ja hyvinvointialueilta on leikattu satoja miljoonia euroja. Edelleen hallitus valmistelee 100 miljoonan leikkauksia sosiaalihuoltoon piittaamatta siitä kuinka syvää inhimillistä vahinkoa tämä tulee aiheuttamaan.
Valmistelusta vastaa perussuomalainen ministeri Juuso, jonka johdolla hallitus on jo leikannut vanhuspalveluista, lastensuojelusta ja sairaalaverkosta. Kaikki tämä käy perussuomalaisille, kunhan se saavat jokaviikkoisen annoksensa kulttuurisotia ja ulkomaalaisvastaista vihanlietsontaa.
Hyvät ystävät,
Joka kerta kun perussuomalaiset ovat hallitusvastuussa, suomalaisia työntekijöitä kyykytetään kuin viimeistä päivää. Oli kyse sitten kiky-sopimuksesta tai lakko-oikeuden romuttamisesta, työntekijöiden toimeentulo ja asema heikkenee aina kun perussuomalaiset ovat hallituksessa.
Gallup-paniikissa perussuomalaiset ovat ryhtyneet haastamaan kokoomusta näennäisesti niin sanotusta potkulaista, jolla mahdollistettaisiin työntekijöiden irtisanominen “alisuoriutumisen” kaltaisilla epämääräisillä perusteilla.
Kesäkuussa valtiovarainministeri Purran uutisoitiin “tyrmäävän” esityksen. Hän totesi, että pohjaesitys “ei ole hyväksyttävä”. Eri asia on se, uskooko kukaan enää Purran puheita? Syksyllä potkulain eduskuntakäsittelyssä tullaankin näkemään, pettääkö Purra jälleen suomalaiset työntekijät.
Meidän kantamme asiaan on selvä: irtisanomissuojan heikentämistä ei pidä hyväksyä. Kyseessä ei ole minkäänlainen työllisyystoimi vaan sen tarkoituksena on ainoastaan muuttaa työmarkkinoiden valtatasapainoa vanhanaikaisen isäntävallan suuntaan.
Työntekijöitä kyykyttävä oikeistohallitus yrittää vedota veronalennuksiin esimerkkinä siitä kuinka myös työntekijät hyötyvät. Tämä on kuitenkin sumutusta, etenkin kun puhutaan pienituloisista työntekijöistä. Heillä ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto voi syödä kokonaan pois veronalennuksien tuoman hyödyn.
Tässäkin taustalla on EK:n pitkäaikainen tavoite: hyökkäämällä järjestäytyneitä työntekijöitä vastaan pyritään heikentämään palkkoja, työehtoja ja työntekijöiden oikeuksia. Haluan kuitenkin sanoa kaikille työntekijöille, että ammattiliittoon kuuluminen on nyt tärkeämpää kuin vuosikymmeniin. Se on tehokkain tapa huolehtia niin omista työehdoista kuin siitä, että koko suomalaisessa työelämässä vallitsee tulevaisuudessakin reilut pelisäännöt. Tämän puolesta me myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä tulemme tekemään töitä entistä kovemmalla tarmolla.
