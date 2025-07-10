Kaikkien aikojen tilatuin annos on Pizza Fantasia – nousijoina täytetyt leivät ja kahvilatuotteet
Pizza Fantasia nousee ylivoimaiseksi suomalaisten ikisuosikiksi, jättäen kerroshampurilaisen selvästi toiselle sijalle. Foodora selvitti lisäksi, mitkä keittiöt ovat näyttäneet selvää nousua suurimmissa kaupungeissa. Vietnamilaisen keittiön ohella nyt trendaavat täytetyt leivät sekä kahvilatuotteet. Trendit näyttävät suuntaa muuhun maahan nähden.
Foodora seuraa jatkuvasti hyvin tarkasti myyntitilastojaan. Kuluttajien makumieltymykset voivat vaihdella herkästi vuodenaikojen mukaan, tai sosiaalisessa mediassa trendaava annos voi näkyä äkillisenä tilauspiikkinä tietyn keittiön tai ravintolan kohdalla.
Laajempien trendien tunnistaminen vaatii kuitenkin pidemmän aikavälin tarkastelua. Kun tilauksia tarkastellaan kauempaa, esiin nousee selvä voittaja: Pizza Fantasia. Foodoran tilastojen mukaan kaikkien aikojen myydyin annos on siis pizza, jonka asiakas voi räätälöidä täysin oman makunsa mukaan. Toisinaan täytteeksi valikoituu suolakurkku, toisinaan ananas. Kaikki riippuu kuluttajan senhetkisistä mielihaluista.
– Meidän tulee seurata herkästi kuluttajien mieltymyksiä, jotta osaamme tarjota juuri oikeita annoksia oikeaan aikaan. Fantasia-pizzan suosio vain jatkuu. Pizza on siinä mielessä erityinen ruoka, että se sopii mihin tahansa tilanteeseen, ja ehkä juuri siksi se nousee voittajaksi, kertoo foodoran toimitusjohtaja Einar Toivonen.
Foodoran vuonna 2023 joulukuussa teettämän kuluttajatutkimuksen* mukaan 38 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti pizzaa lempiruokanaan. 50 prosentille vastanneista kotiruoka oli silloin lempiruokaa.
Suurimpien kaupunkien trendit näyttävät suuntaa
Vaikka Pizza Fantasia on myydyin annos, on hyvä seurata myös nousevia tähtiä. Viimeisimpien kahden vuoden nousevia keittiöitä ovat olleet etnisen keittiön herkut, ja erityisesti vietnamilainen ruoka on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Uusia nousijoita ovat nyt myös täytetyt leivät ja kahvilatuotteet.
Yli kaksi vuotta sitten listojen kärjessä olivat tutut pizzat ja hampurilaiset, mutta suomalaisten makumieltymyksissä on ollut viime vuosina nähtävillä monipuolistuminen. Trendit lähtevät liikkeelle usein isoimmista kaupungeista.
Foodora listaa viimeisen kahden vuoden aikana nousuun lähteneet keittiöt Suomen suurimmista kaupungeista:
Helsinki
-
Kanaravintolat (friteeratut kana-annokset)
-
Döner
-
Bowlit
-
Vietnamilainen
-
Täytetyt leivät
Espoo
-
Vietnamilainen
-
Döner
-
Italialainen
-
Jälkiruoat ja herkut (donitsit ja kakut)
-
Bowlit
Vantaa
-
Täytetyt leivät
-
Kahvilat
-
Jälkiruoat ja herkut (donitsit ja kakut)
-
Vietnamilainen
-
Kansainvälinen (monipuolisesti erilaisista keittiöistä annoksia tarjoavat ravintolat)
Tampere
-
Meksikolainen
-
Aasialainen (thai, intialainen, kiinalainen, wok)
-
Korealainen
-
Kahvilat
-
Nuudelit (nuudeliravintolat)
Turku
-
Meksikolainen
-
Italialainen
-
Jälkiruoat ja herkut (donitsit ja kakut)
-
Amerikkalainen (diner-tyyppinen ruoka)
-
Täytetyt leivät
Tiedot kerätty: 8/2024-8/2025 vs. 8/2023-8/2024
*Foodoran ruokabarometri on toteutettu yhteistyössä Milttonin tutkimustiimin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 1019 ja vastaajat edustavat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tiedonkeruussa painotettiin vastauksia pääkaupunkiseudulta, kehyskunnista sekä muista isoista kaupungeista. Tutkimus tehtiin 4.– 12.12.2023. Tutkimuksen virhemarginaali on tässä kannatusmittauksessa 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
