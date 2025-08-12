PNM-Chipsters / De Cecco: Näin tunnistat laadukkaan pastan

Herkullisten pastaruokien perusta on laadukas pasta. Premium-pastakategorian maailmanlaajuinen markkinajohtaja on De Cecco, jonka pastat valmistetaan huolella Italiassa Abruzzon alueella Fara San Martinossa. De Cecco -pastojen valmistusmenetelmä varmistaa poikkeuksellisen laadun: pastat valmistetaan laadukkaasta durumvehnästä jauhetusta tuoreesta semolina-jauhosta ja mineraalisesta Majella-vuorten vuoristovedestä. Hitaan vaivaamisen jälkeen pasta muotoillaan pronssi- ja messinkisuuttimilla, ja valmistuksen viimeistelee hidas kuivatus, joka pitää huolen ravintoarvoista ja mausta.

Valmistustapa ja hyvät raaka-aineet varmistavat, että De Cecco -pastan koostumus on kypsänä napakka ja irtonainen ja kastike tarttuu pastaan optimaalisesti.

”Pastaruokien valmistamisessa oleellisimmat asiat ovat, että pasta säilyttää hyvin muotonsa ja napakan koostumuksen keitettäessä, ja että kastike tarttuu ja imeytyy pastaan hyvin. Nämä ominaisuudet löytyvät vain laadukkaasta, huolella ja ajan kanssa valmistetusta pastasta”, kertoo PNM-Chipstersin Category Manager Tia Vuorinen.

Pastan laatu on helppo varmistaa

PNM-Chipstersin keittiömestari ja Brand Ambassador Teemu Nikkari kertoo, kuinka laadukkaan pastan voi tunnistaa kaupassa ja miten se vaikuttaa pastaruokien onnistumiseen.

”Helpoin tapa erottaa laatupasta on katsoa pastan pintaa: annoksesta tulee hyvä, kun siihen käytetty pasta on karheapintaista. Kiiltäväpintaisen ja sileän pastan pintaan eivät kastikkeet ja maut tartu. Myös hinta korreloi yleensä suoraan laadun kanssa. Vaikka hyvälaatuisesta pastasta pitää maksaa hieman enemmän, annos ei välttämättä vaadi muutoin kalliita raaka-aineita ollakseen todella herkullinen. Jo pelkkä hyvä pasta riittää tuomaan laatua lautaselle.”

Nikkarin mukaan kolmen kohdan tarkistuksella voi varmistua siitä, että pasta tekee ruokaelämyksestä täydellisen.

1. Vain laadukkaita raaka-aineita: tarkista, että pasta on tehty parhaasta durumvehnästä ja proteiinipitoisuus on korkea, noin 14 %. De Ceccon käyttämä durumvehnä ja omassa myllyssä jauhettu semolina-jauho takaavat, että pastassa on ihanteellinen gluteeni- ja proteiinipitoisuus. Näin pasta pysyy napakkana ja irtonaisena myös lämpökäsittelyn aikana.

2. Suuttimella on väliä: pronssi- ja messinkisuuttimet tekevät pastaan karhean ja huokoisen pinnan. Huokoisuus auttaa veden imeytymistä, ja kastike sekä maut tarttuvat pintaan erinomaisesti. Pakkauksesta kannattaa etsiä merkintää suuttimen laadusta ja pastan pinnan voi arvioida myös silmämääräisesti.

3. Hidas valmistus ja kuivatus: De Cecco-pasta valmistetaan kylmään vuoristoveteen hitaasti vaivaamalla, mikä varmistaa hyvän sitkon. Valmis pasta kuivataan 9–36 tuntia matalassa lämpötilassa, mikä puolestaan säilyttää ravintoarvot hyvin. Hidas valmistus ja lempeä kuivatus takaavat pastalle myös autenttisen maun. Laadukkaan pastan pakkauksessa on usein maininta hitaasta kuivatuksesta, De Cecco kertoo siitä ilmaisulla Lenta Essiccazione.

Tuotetiedot

De Cecco Tortiglioni 500 g

Tortiglioni on Penne Rigaten kaltainen putkipasta, mutta suorilla reunoilla ja kierteisillä uurteilla. Se sopii tarjottavaksi sekä kevyiden että tuhdimpien pastakastikkeiden kanssa.

De Cecco Linguine 500 g

Linguine on kapea nauhapasta, joka sopii erinomaisesti kevyiden kastikkeiden kuten peston, öljyn ja tuoreiden yrttien tai merenelävien kanssa tarjottavaksi.

De Cecco Gnocchi di Patate 500g

Pehmeät perunagnocchit ovat nopeudessaan ja helppoudessaan arjen herkullista pikaruokaa. Perunagnocchi on pastaa pehmeämpi ja ilmavampi taikinamyky, jonka uurteinen pinta kerää kastikkeen maut. Ne voi keittää, hauduttaa uunissa kastikkeessa tai paistaa rapeiksi ja tarjota esimerkiksi puttanescan tai peston kera.

De Cecco Casareccia 500 g

Casareccia muistuttaa muodoltaan rullattua paperinpalaa. Se sopii tarjottavaksi monenlaisten pastakastikkeiden kanssa. Kokeile esimerkiksi klassista bolognesea.

De Cecco Fusilli 500 g

Fusilli on klassinen kierrepasta, jonka kierteisiin pastakastike tarttuu erinomaisen hyvin. Se sopii hyvin muun muassa tomaattipohjaisten kastikkeiden tai peston kanssa.

Koko De Cecco -tuotevalikoima: https://www.pnmchipsters.fi/brandit/de-cecco. De Cecco -tuotteet ovat saatavilla K-ryhmän kaupoissa.