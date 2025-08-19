Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuma ke 24.9. Luksian Nummelan kampuksella
Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työnantajapalvelut, Lohjan ja Karkkilan työnantajapalvelut ja Luksia järjestävät Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuman keskiviikkona 24.9.2025 klo 14.30–17.00 Luksian Nummelan kampuksella, osoitteessa Ojakkalantie 2.
Tavoitteena työpaikka tai tarvitseeko yrityksenne osaavaa työvoimaa?
Uusien työllisyysalueiden yhteistyönä järjestämme nyt ensimmäistä kertaa rekrytointitapahtuman Nummelassa.
Tapahtuma on suunnattu kaikille työnhakijoille ja tapahtumaan kutsutaan mukaan myös yhteistyökumppaneita, kuten työllisyyshankkeiden edustajia sekä nuorisopalveluiden ja nuorten työpajojen edustajia.
Tapahtumaan ovat tervetulleita mukaan näytteilleasettajiksi yritykset, joilla on avoimia työpaikkoja tai rekrytointitarpeita lähitulevaisuudessa. Tapahtuma on maksuton, tarjoamme yrityksille esittelypisteen, mahdollisuuden pikahaastatteluihin sekä näkyvyyttä.
Yritykset voivat ilmoittautua näytteilleasettajaksi 25.8. mennessä sähköpostilla minna.peltomaa@lohja.fi tai puhelimitse 040 642 0972.
Tervetuloa!
Minna PeltomaaTyöllisyysasiantuntijaLohja-Karkkila työllisyyspalvelutPuh:040 642 0972minna.peltomaa@lohja.fi
