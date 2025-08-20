Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Uudet linja-autovuorot täydentävät vuorotarjontaa Pyhäjoen, Raahen ja Oulun välillä

20.8.2025 10:35:47 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää uusia linja-autovuoroja Pyhäjoen, Raahen ja Oulun välillä. Vuorot paikkaavat elokuun alussa lakanneiden markkinaehtoisten linja-autovuorojen jättämää aukkoa ja tarjoavat erityisesti toisen asteen opiskelijoille aamuyhteyden Raaheen ja Ouluun. Kokkolan ja Kalajoen väliltä katkenneen iltapäiväyhteyden palauttamista selvitetään.

Uudet vuorot ovat:

  • Raahe 6.30 - Pyhäjoki 7.05
  • Pyhäjoki 7.10 - Raahe 7.40 - Revonlahti 8.00 - Oulu 8.45
  • Oulu 10.00 - Revonlahti 10.45 - Raahe 11.05

Vuorot käynnistyvät torstaina 21.8.2025 ja ne liikennöidään arkipäivisin 31.5.2026 saakka. Vuoroja liikennöi Wiimax Oy. 

ELY-keskus käynnisti keskustelun kuntien kanssa korvaavan liikenteen hankkimisesta, kun Oulun ja Kokkolan väliltä lakkasi neljä markkinaehtoista linja-autovuoroa elokuun alussa. Markkinaehtoinen liikenne on liikenteenharjoittajien suunnittelemaa ja toteuttamaa liikennettä, joka rahoitetaan matkustajilta kerättävillä lipputuloilla. 

ELY-keskus, Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki päättivät yhteistuumin hankkia toisen asteen opiskelijoille tärkeät päivittäiset yhteydet. Kunnat rahoittavat uusia vuoroja yhdessä ELY-keskuksen kanssa. 

”Hienoa, että kunnat saatiin yhteistyöhön nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Ilman kuntien osallistumista lakanneita vuoroja ei olisi voitu korvata näin nopeasti nykyisessä rahoitustilanteessa”, toteaa joukkoliikenneasiantuntija Johannes Miesmaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Haasteita toisen asteen opiskelijoiden liikkumiselle on aiheuttanut myös Kokkolasta Kalajoelle klo 15.20 lähteneen vuoron lakkaaminen. ELY-keskus, Kalajoen kaupunki ja Kokkolan kaupunki etsivät parhaillaan yhdessä ratkaisua, jolla opiskelijoiden yhteys Kokkolan pohjoisosiin, Himangalle ja Kalajoelle saataisiin palautettua mahdollisimman pian.  

Aikataulut ja lipputuotteet

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput  mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta kausi- tai sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Kausilippuja on saatavilla Oulun ja Raahen välisiin linja-autovuoroihin. Kausilipulla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Wiimax Oy:n linja-autovuoroissa.

