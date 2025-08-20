Pohjois-Karjalan suurin Loton päävoitto on pelattu Joensuussa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Pohjois-Karjalassa pelattu Loton päävoitto on 3,3 miljoonaa euroa. Tilastoista paljastuu myös Pohjois-Karjalan kuntien olevan poikkeuksellisen tasaisesti onnekkaita.
- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.
Suurin Pohjois-Karjalassa pelattu Loton päävoitto on vuodelta 2009. Tuolloin vuoden viimeisessä lottoarvonnassa osui 3,3 miljoonan euron päävoitto Joensuun Tokmannissa pelattuun riviin.
55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Pohjois-Karjalaan vuosien mittaan hieman yli 62 miljoonan euron edestä.
- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Pohjois-Karjalan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Heinävesi. Sinne on osunut kuusi Loton päävoittoa. Heinävesi pitää maakunnan ykkössijaa myös, kun tarkastellaan Loton päävoittojen kuntaonnekkuutta euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, Minna Sundholm kertoo.
Pohjois-Karjalan kunnat ovat olleet Loton päävoittojen osalta poikkeuksellisen tasaisesti onnekkaita.
- Pohjois-Karjalan jokaiseen kuntaan on osunut Loton historian aikana vähintään yksi päävoitto. Tämä on varsin poikkeuksellista, sillä lähes kaikissa maakunnissa on edelleen kuntia ilman Loton päävoittoa. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Pohjois-Karjalaan. Ja jos osuu, niin minne, pohtii Sundholm.
Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.
Loton suurimmat voitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 800 000
|Siilinjärvi
|17.9. kierros 37/2022
|2.
|15 700 000
|Kuopio, 5 osuuden porukka
|10.4. kierros 14/2021
|3.
|15 600 000
|Uusikaupunki
|1.2. kierros 5/2020
|4.
|15 500 000
|Lohja
|9.2. kierros 6/2019
|5.
|14 500 000
|Ruokolahti
|2.6. kierros 22/2018
|5.
|14 500 000
|Hyvinkää
|4.11. kierros 44/2023
|6.
|14 200 000
|Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka
|18.6. kierros 24/2017
|7.
|14 100 000
|Tuusula, porukka
|13.2. kierros 6/2016
|8.
|14 000 000
|Kaustinen
|7.11. kierros 45/2020
|8.
|14 000 000
|Sastamala
|2.7. kierros 26/2022
|9.
|13 900 000
|Vaasa, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|9.
|13 900 000
|Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|10.
|13 312 191
|Lahti
|12.4. kierros 15/2014
|11.
|13 000 000
|Savonlinna
|5.8. kierros 13/2023
Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Pohjois-Karjalan tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Keski-Suomen suurin Loton päävoitto on pelattu Jyväskylässä – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 10:18:06 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Keski-Suomessa pelattu Loton päävoitto on kahdeksan miljoonaa euroa. Tilastoista paljastuvat myös ne Keski-Suomen kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.
Pirkanmaan suurin Loton päävoitto on osunut Sastamalaan – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 10:09:16 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Pirkanmaalle osunut Loton päävoitto on 14 miljoonaa euroa. Tilastoista paljastuu myös Pirkanmaan kuntien olevan poikkeuksellisen tasaisesti onnekkaita.
Pohjanmaan suurin Loton päävoitto on osunut Mustasaareen – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 09:50:19 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Pohjanmaalle osunut Loton päävoitto on 6,5 miljoonaa euroa. Veikkauksen tilastoista paljastuu myös Pohjanmaan kunta, johon Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.
Varsinais-Suomen suurin Loton päävoitto pelattiin Uudessakaupungissa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 09:13:18 EEST | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Varsinais-Suomessa pelattu Loton päävoitto on 15,6 miljoonaa euroa. Tilastoista paljastuvat myös Varsinais-Suomen kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.
Eurojackpotin potti kohoaa 32 miljoonaan euroon - Suomeen yli 100 000 euron voitto19.8.2025 23:47:13 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 32 miljoonaan euroon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme