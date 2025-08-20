Pohjois-Karjalan suurin Loton päävoitto on pelattu Joensuussa – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo.

Suurin Pohjois-Karjalassa pelattu Loton päävoitto on vuodelta 2009. Tuolloin vuoden viimeisessä lottoarvonnassa osui 3,3 miljoonan euron päävoitto Joensuun Tokmannissa pelattuun riviin.

55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Pohjois-Karjalaan vuosien mittaan hieman yli 62 miljoonan euron edestä.



- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Pohjois-Karjalan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Heinävesi. Sinne on osunut kuusi Loton päävoittoa. Heinävesi pitää maakunnan ykkössijaa myös, kun tarkastellaan Loton päävoittojen kuntaonnekkuutta euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, Minna Sundholm kertoo.

Pohjois-Karjalan kunnat ovat olleet Loton päävoittojen osalta poikkeuksellisen tasaisesti onnekkaita.

- Pohjois-Karjalan jokaiseen kuntaan on osunut Loton historian aikana vähintään yksi päävoitto. Tämä on varsin poikkeuksellista, sillä lähes kaikissa maakunnissa on edelleen kuntia ilman Loton päävoittoa. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Pohjois-Karjalaan. Ja jos osuu, niin minne, pohtii Sundholm.

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin.



Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta 1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 5. 14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 8. 14 000 000 Sastamala 2.7. kierros 26/2022 9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Pohjois-Karjalan tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi