Kotkan Mussalon sähköaseman laajennus on valmis
Kotkan Mussalon sähköaseman laajennus on kokonaisuudessaan valmis. Hanke käynnistyi jo syksyllä 2023 ja on edennyt vaiheittain. Viimeisessä vaiheessa, kesällä 2025, asennettiin toinen päämuuntaja. Toisen päämuuntajan käyttöönotto kasvatti sähköaseman kapasiteettia merkittävästi. Sähköasemaa uudistettiin ja laajennettiin, sillä vanha sähköasema oli tullut jo käyttöikänsä päähän.
Mussalon sähköasema on sähkönjakelun kannalta tärkeä niin Mussalon satamalle kuin Kotkan keskustan sähköntoimituksellekin. Sähköaseman uusimisella on varauduttu sekä sataman että keskustan alueen sähköntarpeiden kasvuun, mm. sähköistyvän liikenteen ja teollisuuden sähkönkäytön vuoksi.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 3 miljoona euroa. Hankkeen on toteuttanut kokonaisuudessaan Enerke Oy. Sähköaseman päämuuntajan on valmistanut Hitachi Oy Vaasan tehtaallaan. Rakennuttajina ovat toimineet Heimo Seppälä ja Juha Saxell Kymenlaakson Sähköverkolta.
Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuosittain lähes 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.
Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
