Kotkan Mussalon sähköaseman laajennus on valmis

Mussalon sähköasema on sähkönjakelun kannalta tärkeä niin Mussalon satamalle kuin Kotkan keskustan sähköntoimituksellekin. Sähköaseman uusimisella on varauduttu sekä sataman että keskustan alueen sähköntarpeiden kasvuun, mm. sähköistyvän liikenteen ja teollisuuden sähkönkäytön vuoksi.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 3 miljoona euroa. Hankkeen on toteuttanut kokonaisuudessaan Enerke Oy. Sähköaseman päämuuntajan on valmistanut Hitachi Oy Vaasan tehtaallaan. Rakennuttajina ovat toimineet Heimo Seppälä ja Juha Saxell Kymenlaakson Sähköverkolta.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuosittain lähes 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.