Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot syyskuun alussa

Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Laajasalossa syyskuun alussa. Laajasalon koeajot kestävät vajaan kuukauden, minkä jälkeen koeajoja jatketaan tänä syksynä ja talvena Hakaniemessä, Kalasataman Nihdissä ja Korkeasaaressa.
Viimeiset koeajot Kruunuvuorensillalla ja koko reitillä tehdään vasta ensi vuonna, kun Kruunuvuorensillalle on ensin saatu rakennettua kiskot ja raitiotien ajolangat. Nyt alkavaa koeajoa varten raitiovaunut kuljetettiin Laajasaloon rekalla, koska siltayhteys ei siis vielä ole valmis.
Koeajoja ajetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–18, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Aikatauluun on varattu varapäiviä, joten radalla ei joka päivä liiku raitiovaunu. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.
Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa koeajojen aikana tai muulloinkaan liikkua lukuun ottamatta suojateitä ja ns. ylityspaikkoja. Koeajoa voi toki seurata normaaleilta jalankulkuväyliltä.
Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.
Huomioi ylityspaikkojen liikennesäännöt
Samalla tulevat käyttöön raitiotien ylityspaikat, jotka tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatienmerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta. Ylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.
Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 70 km/h nopeudella, joka on Kruunusillat-raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–50 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.
Koeajojen aikana turvallisuus varmistetaan myös liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.
Henna PenttiläKäyttöönottopäällikkö, Kruunusillat-raitiotiePuh:040 556 4081
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -
