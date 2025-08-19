Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot syyskuun alussa

Viimeiset koeajot Kruunuvuorensillalla ja koko reitillä tehdään vasta ensi vuonna, kun Kruunuvuorensillalle on ensin saatu rakennettua kiskot ja raitiotien ajolangat. Nyt alkavaa koeajoa varten raitiovaunut kuljetettiin Laajasaloon rekalla, koska siltayhteys ei siis vielä ole valmis.

Koeajoja ajetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–18, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Aikatauluun on varattu varapäiviä, joten radalla ei joka päivä liiku raitiovaunu. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.

Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa koeajojen aikana tai muulloinkaan liikkua lukuun ottamatta suojateitä ja ns. ylityspaikkoja. Koeajoa voi toki seurata normaaleilta jalankulkuväyliltä.

Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.

Huomioi ylityspaikkojen liikennesäännöt

Samalla tulevat käyttöön raitiotien ylityspaikat, jotka tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatienmerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta. Ylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 70 km/h nopeudella, joka on Kruunusillat-raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–50 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.

Koeajojen aikana turvallisuus varmistetaan myös liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.