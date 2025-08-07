SuPerin Inberg: Koulutuskorvauksen poisto on vastoin hallituksen omia tavoitteita
SuPer vastustaa hallituksen esitystä poistaa koulutuskorvaus, jota on hyödynnetty laajasti erityisesti hyvinvointialueilla ja kunnissa. – Korvauksen poisto vaikuttaisi juuri yhteiskunnan kannalta kriittisillä, naisvaltaisilla toimialoilla. Hallitusohjelmaan on kirjattu sotealan pito- ja vetovoimaa tukevia toimia. Korvauksen lakkauttaminen on räikeässä ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, huomauttaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Koulutuskorvauksen tavoitteena on ollut parantaa työnantajien mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Vuonna 2024 maksetuista korvauksista arviolta 74 prosenttia kohdistui hyvinvointialueille ja kunnille. SuPer puolustaa lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan työnantajia ja työntekijöitä, joihin hallituksen säästöt jälleen iskisivät.
– Leikkaukset kohdistuvat erityisesti naisvaltaisille aloille samoin kuten aiempi aikuiskoulutustuen lakkautus. Näiden leikkausten ja muiden hallitusohjelman mukaisten työmarkkinoiden tasa-arvoa heikentävien muutosten yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
Inberg muistuttaa, että henkilöstön osaamisen kehittäminen on välttämätöntä ja osin lakisääteistä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla sekä palveluiden laadun että asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.
– Vaatii ammattitaitoa osata tunnistaa asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja reagoida ajoissa mahdollisiin haittoihin ja epäkohtiin. Se on ratkaisevaa esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyssä, johon nimenomaan pitäisi panostaa, jotta voimme saavuttaa säästöjä korjaavien toimenpiteiden kustannuksissa.
– Lisäksi koulutuksella parannetaan työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Koulutuksen karsiminen laskisi jo valmiiksi vakavasta osaajapulasta kärsivien alojen veto- ja pitovoimaa, johon hallitusohjelmassakin puututaan monin kirjauksin.
Kunnissa ja hyvinvointialueilla on jo tehty hyvin mittavia säästötoimia. Mietinnön mukaan korvauksen lakkautus tarkoittaisi kuntien osalta noin 4,4 miljoonan euron ja hyvinvointialueiden osalta noin 4,1 miljoonan euron vuosittaista kustannusten nousua.
– Koulutuskorvaus on säilytettävä, jotta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstön riittävä osaaminen ja palvelujen laatu voidaan turvata sekä julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys varmistaa, Inberg linjaa.
Päivi Inberg
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPerin Inberg: VM:n talousarvioesitys heikentää peruspalveluja7.8.2025 10:53:13 EEST | Tiedote
”Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2026 talousarvioksi tulee heikentämään entisestään sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kuntien mahdollisuuksia toteuttaa perusopetusta ja varhaiskasvatusta”, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
SuPerin Inberg: Kotihoidon kiireet aiheuttavat hoitojonoja toisaalla17.6.2025 12:38:04 EEST | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg varoittaa, että puutteellinen kotihoito on haitallista niin asiakkaille, työntekijöille kuin terveyspalveluille kokonaisuutena. – Tämä tulee hyvinvointialueille entistä kalliimmaksi ja häiritsee vakavasti myös sairaaloiden normaalia toimintaa.
Avoin kirje hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjille ja johtajille17.6.2025 12:26:27 EEST | Tiedote
Arvoisat hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjät ja johtajat Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on vakava. Useat alueet ovat kertoneet, etteivät ne kykene kattamaan alijäämiään lain edellyttämässä aikataulussa vaarantamatta lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 23.4.2025 kanteluasiassa antama ratkaisu ja Talouspolitiikan arviointineuvoston tuore analyysi nostavat esiin keskeisen viestin: perustuslain turvaamia palveluja ei saa vaarantaa talouden tasapainottamisen nimissä.
SuPerin Inberg: Teknologia ei saa olla keino vähentää hoitajia12.6.2025 15:24:30 EEST | Tiedote
SuPer vastustaa hallituksen esitystä laskea teknologia mukaan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen. – Teknologiaa tulee käyttää hoidon laadun parantamiseen, ei asiakkaalle välttämättömän hoidon vähentämiseen, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
SuPerin Inberg: Yhteisöllinen asuminen ei sovi muistisairaille9.6.2025 10:13:59 EEST | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan yhteisöllisen asumisen isoista ongelmista. Yle uutisoi 6. kesäkuuta, että yhteisöllisessä asumisessa on vakavia ongelmia eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi aluehallintovirastoihin (avi) tehdyistä valituksista ja niiden perusteella tehdyistä tarkastuksista. – SuPerilla on samanlainen tieto yhteisöllinen asumisen tilanteesta, Inberg kertoo.
