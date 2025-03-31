Peli-idea mielessä? Uusi tietokirja innostaa koululaiset pelisuunnitteluun
Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi on inspiroiva opaskirja täynnä tietoa ja hauskoja tehtäviä. Kirjan avulla voi luoda hahmoja, rakentaa maailmoja ja kehittää omia peli-ideoita. Monipuolinen kirja sopii noin 9–13-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Heli Koskisen kirjoittama ja Mari Luoman kuvittama kirja todistaa, että pelien suunnittelu on mainio luova harrastus. Kirja kokoaa pelien tekemisen työvaiheet käteväksi lukupaketiksi, johon on helppo tarttua. Sivuilla seikkailevat Zeta-romaanitrilogiasta tutut hahmot, jotka opastavat lukijat aiheen pariin, huumoria unohtamatta.
Mukaansatempaava kirja alkaa videopelien historiasta, etenee nykyhetken peleihin, esittelee erilaisia pelimekaniikkoja ja pohtii sitä, minkälaiset ihmiset pelaavat pelejä. Mutta mitä hahmoja peli tarvitsee? Miten kirjoitetaan hyvä käsikirjoitus? Minkälainen maailma ja musiikki luovat unohtumattoman pelikokemuksen? Entä miksi pelit ovat niin koukuttavia? Vastaukset löytyvät kirjasta! Tämän kirjan avulla pelisuunnitelman voi tehdä kuka vain.
Kirja sopii myös täydellisesti osaksi mediakasvatusta. Lopusta löytyy valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, joiden avulla vanhempien, opettajien ja kasvattajien on helppo hyödyntää kirjaa osana arkea tai opetusta.
Oivallus pelikurssilla käynnisti kirjaprojektin
Kirkkonummelainen Heli Koskinen sai idean kirjaan, kun hän osallistui peliohjelmointikurssille. Kurssi painottui koodaamiseen, mutta Koskinen havaitsi, että pelisuunnittelussa tarvitaan monia muitakin taitoja. Tämä innoitti häntä kirjoittamaan kokonaisen kirjan aiheesta.
– Haluan kirjani avulla tuoda pelikasvatukseen lisää luovuutta ja yhdessä tekemisen meininkiä. Tavoitteenani on kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan pelikulttuuriin rakentavalla tavalla. Toivon, että kirjani rohkaisee pelisuunnittelun pariin ja pistää samalla pohtimaan omia pelitottumuksia, Koskinen kertoo.
Koskinen on aiemmin julkaissut koululaisille suunnatun Zeta-trilogian, joka käsittelee pelaamista, peliriippuvuutta ja pelisuunnittelua. Sarjan ensimmäinen osa Zeta: Uskallatko pelata? (2022) sai Lastenkirjainstituutin Punni-kunniamaininnan, ja trilogiaa on kiitelty ja rakastettu monien lukijoiden käsissä.
”Pelisuunnittelu on luova harrastus, jonka parissa viihtyy jokainen.”
Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi
Kirjoittanut Heli Koskinen, kuvittanut Mari Luoma
112 s. | Ikäsuositus: 9–13
Ilmestynyt: 15.8.2025
Kustantanut: Kustannus-Mäkelä Oy
Kirjastoluokka: L 79.81
Mitat: 24,5 x 17,5 cm | sid.
ISBN: 978-952-404-193-5
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
ArvostelukappaleetKustannus-Mäkelä Oy
Tilaa arvostelukappaleet tästä osoitteesta.
HaastattelupyynnötHeli KoskinenPuh:040 547 1549koskinen.heli@gmail.com
Tuija MäkeläMyynti ja markkinointiKustannus-Mäkelä Oytuija.makela@kustannusmakela.fi
Kuvat
Linkit
Kustannus-Mäkelä Oy
Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannus-Mäkelä Oy
Perhe, metsä ja musiikki – Pikkulin taiteilijavanhemmat julkaisivat laulukirjan ja levyn31.3.2025 05:55:00 EEST | Tiedote
Metsämarja ja Antti Aittokoski eivät ole vain elämänkumppaneita – he ovat myös harvinaisen monipuolinen ja tuottelias taiteilijapari. Heidän tunnetuin yhteinen luomuksensa Pikkuli, pieni oranssi lintu, on valloittanut lasten sydämet niin Suomessa kuin maailmalla. Aittokoskien uusin julkaisu, Pikkulin metsä soi -laulukirja ja siihen pohjautuva levy, jatkaa Pikkuli-universumin lempeää ja leikillistä linjaa.
Mäkelän kirjasyksy 2025 on lukemisen juhlaa!27.3.2025 05:55:00 EET | Tiedote
Kustannus-Mäkelän syksyn 2025 esite on julkaistu. Luvassa on 84 uutuuskirjaa ja 31 toivottua uusintapainosta täynnä lukuelämyksiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Kurkkaa esitteeseen ja löydä ensi syksyn suosikkisi!
Suljetun paikan romaani Kotkan ulkosaaristossa13.11.2024 06:11:00 EET | Tiedote
Johanna Savolaisen kolmas romaani Kylmempi kuin kuolema sopii täydellisesti hyytävään joulun aikaan. Loma Kotkan ulkosaaristossa saa kylmäävän käänteen, kun yksi luksushotellin vieraista löydetään kuoliaaksi paleltuneena.
Mäkelän kirjakevät 2025 on täällä! 🌻6.11.2024 06:07:00 EET | Tiedote
Tervetuloa kurkistamaan Kustannus-Mäkelän kevään 2025 kirjoihin! Luvassa on monipuolinen 77 uutuusnimikkeen ja 28 uusintapainoksen valikoima lasten- ja nuortenkirjoja sekä inspiroivia harrastekirjoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme