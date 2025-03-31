Peli-idea mielessä? Uusi tietokirja innostaa koululaiset pelisuunnitteluun

Heli Koskisen kirjoittama ja Mari Luoman kuvittama kirja todistaa, että pelien suunnittelu on mainio luova harrastus. Kirja kokoaa pelien tekemisen työvaiheet käteväksi lukupaketiksi, johon on helppo tarttua. Sivuilla seikkailevat Zeta-romaanitrilogiasta tutut hahmot, jotka opastavat lukijat aiheen pariin, huumoria unohtamatta.

Mukaansatempaava kirja alkaa videopelien historiasta, etenee nykyhetken peleihin, esittelee erilaisia pelimekaniikkoja ja pohtii sitä, minkälaiset ihmiset pelaavat pelejä. Mutta mitä hahmoja peli tarvitsee? Miten kirjoitetaan hyvä käsikirjoitus? Minkälainen maailma ja musiikki luovat unohtumattoman pelikokemuksen? Entä miksi pelit ovat niin koukuttavia? Vastaukset löytyvät kirjasta! Tämän kirjan avulla pelisuunnitelman voi tehdä kuka vain.

Kirja sopii myös täydellisesti osaksi mediakasvatusta. Lopusta löytyy valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, joiden avulla vanhempien, opettajien ja kasvattajien on helppo hyödyntää kirjaa osana arkea tai opetusta.

Oivallus pelikurssilla käynnisti kirjaprojektin

Kirkkonummelainen Heli Koskinen sai idean kirjaan, kun hän osallistui peliohjelmointikurssille. Kurssi painottui koodaamiseen, mutta Koskinen havaitsi, että pelisuunnittelussa tarvitaan monia muitakin taitoja. Tämä innoitti häntä kirjoittamaan kokonaisen kirjan aiheesta.

– Haluan kirjani avulla tuoda pelikasvatukseen lisää luovuutta ja yhdessä tekemisen meininkiä. Tavoitteenani on kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan pelikulttuuriin rakentavalla tavalla. Toivon, että kirjani rohkaisee pelisuunnittelun pariin ja pistää samalla pohtimaan omia pelitottumuksia, Koskinen kertoo.

Koskinen on aiemmin julkaissut koululaisille suunnatun Zeta-trilogian, joka käsittelee pelaamista, peliriippuvuutta ja pelisuunnittelua. Sarjan ensimmäinen osa Zeta: Uskallatko pelata? (2022) sai Lastenkirjainstituutin Punni-kunniamaininnan, ja trilogiaa on kiitelty ja rakastettu monien lukijoiden käsissä.

”Pelisuunnittelu on luova harrastus, jonka parissa viihtyy jokainen.”

Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi

Kirjoittanut Heli Koskinen, kuvittanut Mari Luoma

112 s. | Ikäsuositus: 9–13

Ilmestynyt: 15.8.2025

Kustantanut: Kustannus-Mäkelä Oy

Kirjastoluokka: L 79.81

Mitat: 24,5 x 17,5 cm | sid.

ISBN: 978-952-404-193-5