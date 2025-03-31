Kustannus-Mäkelä Oy

Peli-idea mielessä? Uusi tietokirja innostaa koululaiset pelisuunnitteluun

26.8.2025 06:01:00 EEST | Kustannus-Mäkelä Oy | Tiedote

Jaa

Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi on inspiroiva opaskirja täynnä tietoa ja hauskoja tehtäviä. Kirjan avulla voi luoda hahmoja, rakentaa maailmoja ja kehittää omia peli-ideoita. Monipuolinen kirja sopii noin 9–13-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Kirjan kansi "Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi" ja kaksi kirjoittajaa: ylinnä kirjailija Heli Koskinen, alinna kuvittaja Mari Luoma.
Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi kannustaa jokaista suunnittelemaan pelejä.

Heli Koskisen kirjoittama ja Mari Luoman kuvittama kirja todistaa, että pelien suunnittelu on mainio luova harrastus. Kirja kokoaa pelien tekemisen työvaiheet käteväksi lukupaketiksi, johon on helppo tarttua. Sivuilla seikkailevat Zeta-romaanitrilogiasta tutut hahmot, jotka opastavat lukijat aiheen pariin, huumoria unohtamatta.

Mukaansatempaava kirja alkaa videopelien historiasta, etenee nykyhetken peleihin, esittelee erilaisia pelimekaniikkoja ja pohtii sitä, minkälaiset ihmiset pelaavat pelejä. Mutta mitä hahmoja peli tarvitsee? Miten kirjoitetaan hyvä käsikirjoitus? Minkälainen maailma ja musiikki luovat unohtumattoman pelikokemuksen? Entä miksi pelit ovat niin koukuttavia? Vastaukset löytyvät kirjasta! Tämän kirjan avulla pelisuunnitelman voi tehdä kuka vain.

Kirja sopii myös täydellisesti osaksi mediakasvatusta. Lopusta löytyy valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, joiden avulla vanhempien, opettajien ja kasvattajien on helppo hyödyntää kirjaa osana arkea tai opetusta.

Oivallus pelikurssilla käynnisti kirjaprojektin

Kirkkonummelainen Heli Koskinen sai idean kirjaan, kun hän osallistui peliohjelmointikurssille. Kurssi painottui koodaamiseen, mutta Koskinen havaitsi, että pelisuunnittelussa tarvitaan monia muitakin taitoja. Tämä innoitti häntä kirjoittamaan kokonaisen kirjan aiheesta.

– Haluan kirjani avulla tuoda pelikasvatukseen lisää luovuutta ja yhdessä tekemisen meininkiä. Tavoitteenani on kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan pelikulttuuriin rakentavalla tavalla. Toivon, että kirjani rohkaisee pelisuunnittelun pariin ja pistää samalla pohtimaan omia pelitottumuksia, Koskinen kertoo.

Koskinen on aiemmin julkaissut koululaisille suunnatun Zeta-trilogian, joka käsittelee pelaamista, peliriippuvuutta ja pelisuunnittelua. Sarjan ensimmäinen osa Zeta: Uskallatko pelata? (2022) sai Lastenkirjainstituutin Punni-kunniamaininnan, ja trilogiaa on kiitelty ja rakastettu monien lukijoiden käsissä.

”Pelisuunnittelu on luova harrastus, jonka parissa viihtyy jokainen.”

Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi

Kirjoittanut Heli Koskinen, kuvittanut Mari Luoma

112 s. | Ikäsuositus: 9–13

Ilmestynyt: 15.8.2025

Kustantanut: Kustannus-Mäkelä Oy

Kirjastoluokka: L 79.81

Mitat: 24,5 x 17,5 cm | sid.

ISBN: 978-952-404-193-5

Avainsanat

zetazeta pelisuunnittelun mestariksizeta trilogiapelisuunnittelupelitpelaaminenlastenkirjallisuuslastenkirjatietokirjallisuuskustannus mäkeläkustantamoheli koskinenmari luomakoululaiset

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Iloinen Zeta-hahmo keltaisessa paidassa ja violeteissa housuissa hyppää, taustalla videopeliteemaisia kuvioita. Teksti: "Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi" - Heli Koskinen, kuvittanut Mari Luoma.
Lataa

Linkit

Kustannus-Mäkelä Oy

Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.

www.kustannusmakela.fi

Mäkelän sininen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannus-Mäkelä Oy

Perhe, metsä ja musiikki – Pikkulin taiteilijavanhemmat julkaisivat laulukirjan ja levyn31.3.2025 05:55:00 EEST | Tiedote

Metsämarja ja Antti Aittokoski eivät ole vain elämänkumppaneita – he ovat myös harvinaisen monipuolinen ja tuottelias taiteilijapari. Heidän tunnetuin yhteinen luomuksensa Pikkuli, pieni oranssi lintu, on valloittanut lasten sydämet niin Suomessa kuin maailmalla. Aittokoskien uusin julkaisu, Pikkulin metsä soi -laulukirja ja siihen pohjautuva levy, jatkaa Pikkuli-universumin lempeää ja leikillistä linjaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye