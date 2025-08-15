Tutkimuksilla ratkotaan maankäyttöön ja porojen terveyteen liittyviä haasteita

Vuoden 2025 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä kymmenen hakemusta, joista tutkimusneuvottelukunta valitsi kaksi hanketta rahoitettavaksi. Tukea haettiin yhteensä yli 880 000 euron edestä.

Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Rahoitetut hankkeet ja tuen saajat:

POUTA – Porojen uudet ja esiin tulevat taudinaiheuttajat ja diagnostiikan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eläinlääketieteellisesti tärkeitä tartuntatauteja suomalaisissa poroissa kiertää ja mitkä niistä ovat porotalouden kannalta merkittävimmät. Tulosten pohjalta lisätään suomalaisten eläinlääkärien tietoisuutta porojen tartuntataudeista ja kehitetään näille taudeille diagnostiikkapaketti tehokkaan taudintunnistuksen varmistamiseksi.

Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2025–31.10.2027

Kokonaiskustannusarvio: 226 627,00 euroa

Myönnetty avustus: 158 638,90 euroa

Hankkeesta lisätietoja antaa Helsingin yliopiston yliopistotutkija Essi Korhonen, puh. 0294 126 883

MONIARVIO – Samanaikaisten tuulivoimalahankkeiden vaikutusten arviointimenetelmän kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda malli ja toimintatapa, joilla usean tuulivoimahankkeen yhteisvaikutuksia poronhoitoon voidaan arvioida nykyistä paremmin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten usean tuulivoimalahankkeen vaikutuksia poroelinkeinolle tulee arvioida. Hankkeessa luotava malli auttaa arvioimaan myös muiden maankäyttömuotojen kuin tuulivoiman aiheuttamia yhteisvaikutuksia poronhoidolle.

Hankkeen toteuttaja: Luonnonvarakeskus / Suomen ympäristökeskus

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2025–31.8.2028

Kokonaiskustannusarvio: 272 287,72 euroa

Myönnetty avustus: 190 601,40 euroa

Hankkeesta lisätietoja antaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mikko Jokinen, puh. 0295 323 525

Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain tammi-maaliskuussa

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta on haettavana vuosittain tammi-maaliskuussa. Haussa on painopisteet, joihin liittyviä hakemuksia haetaan ensisijaisesti rahoitettavaksi.

Vuoden 2025 haun painopisteinä olivat 1) Porotuotteiden markkinatilanteen kehittämismahdollisuudet ja -keinot, 2) Porojen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja ratkaisukeinot (ml. löydettyjen sairauksien syiden selvittäminen), 3) Perinteisen poronhoidon kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet ja ajankohtaiset muutostekijät, 4) Kestävä kalastus ja sen kehittäminen koltta-alueella, 5) Turvallisuuspoliittinen tilanne ja muut ajankohtaiset maankäyttöön vaikuttavat muutokset poronhoidolle (ml. paliskuntien nopeasti kasvava osallistumis- ja lausuntotyön paine), 6) Petovahingot ja niiden hallintakeinot poronhoitoalueella.

Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).