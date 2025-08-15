Tutkimuksilla ratkotaan maankäyttöön ja porojen terveyteen liittyviä haasteita
Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain tutkimusrahoitusta hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.
Vuoden 2025 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä kymmenen hakemusta, joista tutkimusneuvottelukunta valitsi kaksi hanketta rahoitettavaksi. Tukea haettiin yhteensä yli 880 000 euron edestä.
Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.
Rahoitetut hankkeet ja tuen saajat:
POUTA – Porojen uudet ja esiin tulevat taudinaiheuttajat ja diagnostiikan kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eläinlääketieteellisesti tärkeitä tartuntatauteja suomalaisissa poroissa kiertää ja mitkä niistä ovat porotalouden kannalta merkittävimmät. Tulosten pohjalta lisätään suomalaisten eläinlääkärien tietoisuutta porojen tartuntataudeista ja kehitetään näille taudeille diagnostiikkapaketti tehokkaan taudintunnistuksen varmistamiseksi.
- Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto
- Hankkeen toteutusaika: 1.9.2025–31.10.2027
- Kokonaiskustannusarvio: 226 627,00 euroa
- Myönnetty avustus: 158 638,90 euroa
- Hankkeesta lisätietoja antaa Helsingin yliopiston yliopistotutkija Essi Korhonen, puh. 0294 126 883
MONIARVIO – Samanaikaisten tuulivoimalahankkeiden vaikutusten arviointimenetelmän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on luoda malli ja toimintatapa, joilla usean tuulivoimahankkeen yhteisvaikutuksia poronhoitoon voidaan arvioida nykyistä paremmin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten usean tuulivoimalahankkeen vaikutuksia poroelinkeinolle tulee arvioida. Hankkeessa luotava malli auttaa arvioimaan myös muiden maankäyttömuotojen kuin tuulivoiman aiheuttamia yhteisvaikutuksia poronhoidolle.
- Hankkeen toteuttaja: Luonnonvarakeskus / Suomen ympäristökeskus
- Hankkeen toteutusaika: 1.9.2025–31.8.2028
- Kokonaiskustannusarvio: 272 287,72 euroa
- Myönnetty avustus: 190 601,40 euroa
- Hankkeesta lisätietoja antaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mikko Jokinen, puh. 0295 323 525
Tutkimusrahoituksen haku on avoinna vuosittain tammi-maaliskuussa
Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta on haettavana vuosittain tammi-maaliskuussa. Haussa on painopisteet, joihin liittyviä hakemuksia haetaan ensisijaisesti rahoitettavaksi.
Vuoden 2025 haun painopisteinä olivat 1) Porotuotteiden markkinatilanteen kehittämismahdollisuudet ja -keinot, 2) Porojen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja ratkaisukeinot (ml. löydettyjen sairauksien syiden selvittäminen), 3) Perinteisen poronhoidon kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet ja ajankohtaiset muutostekijät, 4) Kestävä kalastus ja sen kehittäminen koltta-alueella, 5) Turvallisuuspoliittinen tilanne ja muut ajankohtaiset maankäyttöön vaikuttavat muutokset poronhoidolle (ml. paliskuntien nopeasti kasvava osallistumis- ja lausuntotyön paine), 6) Petovahingot ja niiden hallintakeinot poronhoitoalueella.
Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
porotalousasiantuntija Jaana Hangasvaara, puh. 0295 037 183
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
