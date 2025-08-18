Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Mäntykankaan tuulivoimahankkeesta (Parkano ja Kurikka)

ABO Energy Oy suunnittelee Mäntykankaan tuulivoimahanketta Parkanon ja Kurikan kaupunkien alueille Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealue rajautuu lisäksi Satakuntaan Karvian kunnan alueeseen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkasteltiin kuutta eri toteutusvaihtoehtoa, joissa voimaloiden määrä vaihtelee 2–8 välillä, ja ne sijoittuvat Kurikan, Parkanon tai molempien kaupunkien puolelle. Suunniteltujen voimaloiden teho tulisi olemaan 7–10 MW ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 290 metriä.

Sähkönsiirron osalta tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista maakaapelilinjausta, jotka ovat pituudeltaan noin 10–20 kilometriä. Hankealueella tuotettu sähkö johdettaisiin ulkoisella maakaapelilla Fingridin uudelle Kristiinankaupunki–Nokia -voimajohdolle Karvia–Parkano välillä, Fingridin uudelle Parkanon sähköasemalle tai Myyränkankaan tuulivoimahankkeen voimajohdon varteen. Sähkönsiirron linjaukset sijaitsevat Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan alueilla.

Merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi maakotkalle, riekolle ja maisemalle

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen merkittäviin (suuriin tai erittäin suuriin) vaikutuksiin. Päätelmä pitää sisällään myös koosteen kaikista YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. ELY-keskus yhtyy hankkeesta vastaavan arvioon siitä, että hankkeen merkittävimmät haitalliset vaikutukset kohdistuvat maakotkaan, riekkoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä yhteisvaikutusten osalta niin ikään maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

Sähkönsiirron osalta merkittävimmät kielteiset vaikutukset kohdistuvat liito-oravaan ja viitasammakkoon.

Hankkeen merkittävimmät myönteiset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon ja ilmastovaikutuksiin.Yhteysviranomainen toteaa myös, että mahdollisia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia voi paikoin kohdistua ihmisten asuinviihtyvyyteen ja luonnon virkistyskäyttöön hankealueen vaikutusalueella suunnitteilla olevien useiden eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksesta.

Maakotkavaikutusten osalta yhteysviranomainen toteaa, että hankevaihtoehdoilla VE1-VE4 on yhdessä Jäkäläkankaan toiminnassa olevan tuulivoimahankkeen kanssa suuria kielteisiä vaikutuksia läheiselle maakotkareviirille. Myös hankevaihtoehdot VE5 ja VE6 kasvattavat reviirille kohdistuvaa törmäysvaikutusta lähelle kriittisiä raja-arvoja ja vähentävät lajille suotuisia saalistusympäristöjä. Maakotkalle tunnistettujen merkittävien haitallisten vaikutusten pohjalta yhteysviranomainen toteaa hankevaihtoehtojen VE5 tai VE6, eli kahden tuulivoimalan vaihtoehtojen olevan lajin suojelun kannalta soveltuvimmat vaihtoehdot jatkosuunnitteluun.

Kaikkien Mäntykankaan voimalavaihtoehtojen arvioitiin aiheuttavan merkittävyydeltään suuria kielteisiä maisemavaikutuksia hankealueelle, Majurinvuori-Ruskiavuoren valtakunnallisesti arvokkaalle geologiselle kallioalueelle, Korpiniemen maakunnallisesti arvokkaalle metsäkämpälle ja Mustalammin paikallisesti arvokkaalle rakennetun kulttuuriympäristön kohteelle sekä kuudelle hankkeen lähellä sijaitsevalle asumisen tai virkistyksen kannalta merkittävälle alueelle. Lisäksi vaihtoehtojen VE1-VE4 arvioitiin aiheuttavan suuria kielteisiä maisemavaikutuksia Käskyvuoren geologisesti arvokkaan kallioalueen näkötornin maisemaan, Koskuen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, kirkkoympäristöön ja pihapiireihin sekä Koskuen kyläasutukseen.

Ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteet huomioitava jatkosuunnittelussa

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että jo YVA-menettelyn aikana voimaloiden sijoitteluun ja sähkönsiirtoreittien vaihtoehtoihin on tehty muutoksia hankkeen haittavaikutusten vähentämiseksi, mikä on YVA-menettelyn tarkoitus. Esimerkiksi ulkoisen sähkönsiirron järjestäminen maakaapelina on onnistunut ratkaisu monien eri haittavaikutusten minimoimiseksi.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä hankkeen jatkosuunnittelussa haitallisten vaikutusten ehkäisyä ja lieventämistä. Voimaloiden poisto tai siirto ovat ensisijaisia keinoja vaikutusten vähentämiseksi maakotkalle. Tämän jälkeen voidaan tarkastella muiden toimenpiteiden käyttöä.

Yhteysviranomainen myös edellyttää, että jatkosuunnittelussa esitetään keinoja riekkoon kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Myös sähkönsiirtoreittien linjauksiin tarvitaan lievennystoimia ja lisäsuunnittelua liito-oravaan ja viitasammakkoon kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi hankkeen merkittäviä kielteisiä maisemavaikutuksia suositellaan vähennettävän lieventämistoimilla.

Perusteltu päätelmä päättää YVA-menettelyn. Hankkeesta vastaavan ABO Energy Oy:n on huomioitava jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA.