Botnia Industrial Day 2025: Kasvu ja elinvoima teollisuuden tulevaisuuden menestyksen ajureina

20.8.2025 11:51:41 EEST | Expomark | Tiedote

Botnia Industrial Day (BID) tuo tiistaina 9. syyskuuta Vaasan kaupungintalolle yhteen teollisuuden vaikuttajat, asiantuntijat ja päättäjät rakentamaan tulevaisuuden menestystä. Tapahtumassa nostetaan esiin teollisuuden ajankohtaisia mahdollisuuksia – kuten vihreä siirtymä, huoltovarmuus, TKI-rahoitus ja osaajaratkaisut – jotka vauhdittavat koko alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Yleisö seuraa kiinnostuneena lavalla käytävää paneelikeskustelua. (kuvapankkikuva)
Botnia Industrial Day nostaa lavalle teollisuuden ajankohtaisimmat aiheet.

Menestyksen tekijöitä avaamassa alojensa huippuasiantuntijat

Päivän ohjelma käynnistyy kansanedustaja Janne Jukkolan keynote-puheenvuorolla, jossa korostetaan teollisuuden roolia kansallisessa kasvussa ja alueellisessa investointipotentiaalissa. Suurteollisuusinfo tarjoaa katsauksen Pohjanmaan merkittävimpiin projekteihin ja investointeihin. Suurteollisuusinfoa moderoi Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja ja mukana ovat projektiyhtiö Arctial, Hitachi ja Wärtsilä.

TKI-rahoituksen mahdollisuuksia avaa Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Puheenvuorossa käsitellään, miten valtio tukee tutkimus- ja kehitystoimintaa ja miten se luo pohjaa uusille innovaatioille.

Vetyteknologia ja puhdas siirtymä – realismia ja ratkaisuja

Vetyhype oli ja meni, nyt ollaan hakemassa realistisempaa lähestymiskulmaa. Matti Malkamäki, Hycamite TDC Technologies Oy:n perustaja, tuo puheenvuorossaan esiin, miten nykyisessä geopoliittisessa myllerryksessä käy puhtaan siirtymän ja miten puhtaan siirtymän tavoitteet voidaan saavuttaa realistisesti ja teknologisesti kestävästi. Vetyhype on vaihtunut konkreettisiksi ratkaisuiksi.

Logistiikka, vastuullisuus ja huoltovarmuus – kestävän kasvun kulmakivet

Iltapäivällä Vaasanseudun Kehitys Oy:n asiantuntijat nostavat esiin vastuullisuuden ja logistiikan roolin teollisuuden uudistumisessa. Anna Måtts-Fransénin vetämä paneeli käsittelee kestäviä, taloudellisia ja huoltovarmoja logistiikkaratkaisuja. Hanna Malkamäki puolestaan avaa vastuullisuustyön konkreettisia mahdollisuuksia yrityksille.

Osaajaratkaisuja ja menestystarinoita

Päivän päätteeksi kuullaan kiinnostavia case-esimerkkejä yrityksiltä, jotka ovat onnistuneet ratkaisemaan osaajapulan ja rakentamaan menestystä. Haastattelijana toimii Jasmin Granholm.

Näytteilleasettajat ja kumppanit – teollisuuden kärkinimet mukana

Tapahtumassa on mukana noin 50 näytteilleasettajaa, jotka esittelevät uusimpia ratkaisujaan. BIDin kumppaneina toimivat alueen teollisuuden kärkinimet: Danfoss, Hitachi, VEO ja Wärtsilä.

Tapahtumatiedot medialle

Botnia Industrial Day
Tiistaina 9.9.2025 klo 9–17
Vaasan kaupungintalo
JälkiBID klo 17–18.30

Botnia Industrial Day -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut -konsernia. Expomarkilla on yli 30 vuoden kokemus huipputapahtumien järjestämisestä eri puolilla Suomea.

BusinessOulu ja Expomark Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka myötä vetytalouden johtavan tapahtuman, Nordic Hydrogen Weekin, järjestämisvastuu siirtyy Suomen Messut -konserniin kuuluvalle Expomark Oy:lle. Kasvavalla tapahtumakokonaisuudella on merkittävä rooli puhtaan siirtymän tapahtumakentässä ja se tukee osaltaan Suomen roolia pohjoisen vetytalouden kärjessä.

