Etelä-Pohjanmaan suurin Loton päävoitto on pelattu Lapualla – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa

Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Etelä-Pohjanmaalla pelattu Loton päävoitto on 10 miljoonaa euroa. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös Etelä-Pohjanmaan kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.

Lottokuponki, edessä kaksi liikkeessä olevaa keltaista lottopalloa.

- Ikoninen Lotto ja lauantai-illan suora arvontalähetys ovat kuuluneet suomalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Tämän viikon lauantaina arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin pelin historiassa. Potti on noussut ennätyslukemiin, koska edeltävillä kierroksilla ei ole löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoo. 

Suurin Etelä-Pohjanmaalla pelattu Loton päävoitto on vuodelta 2019. Kierroksella 28/2019 osui 10 miljoonan euron voitto Lapualla Hietalan Kioskissa pelattuun riviin. 

Jo 55 vuoden ikään ehtineen Loton päävoittoja on osunut Etelä-Pohjanmaalle vuosien mittaan hieman yli 74,6 miljoonan euron edestä. 
 
- Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan Etelä-Pohjanmaan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Teuva. Sinne on osunut seitsemän Loton päävoittoa. Kun taas kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, nousee Etelä-Pohjanmaan ykköseksi Isojoki, Minna Sundholm kertoo. 

Etelä-Pohjanmaalla on myös muutama kunta, joihin ei ole vielä osunut Loton päävoittoa. 

- Seitsemää oikeaa numeroa Lotosta ei ole osunut vielä Soiniin eikä Vimpeliin. Jännityksellä odotamme, osuuko lauantaina historiallisen suuri potti Etelä-Pohjanmaalle ja saadaanko Loton päävoittojen kartalle aivan uusi kunta, pohtii Sundholm. 

Loton historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Potti osui kierroksella 37/2022 erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattuun riviin. 

Loton suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022
2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021
3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020
4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019
5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018
5.  14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023
6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017
7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016
8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020
8. 14 000 000  Sastamala 2.7. kierros 26/2022
9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014
11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai Etelä-Pohjanmaan tilastoista?

