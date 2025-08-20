Vaasalaiset voivat pääosin hyvin – kertoo seuranta

Vuoden 2024 seurantatietojen mukaan viime vuosina positiivista kehitystä on ollut erityisesti lasten ja nuorten tilanteessa; lapset ja nuoret liikkuvat aiempaa enemmän, ja lasten ja nuorten elintavat ovat parantuneet.

- Kiusaamista on myös osin vähemmän, mutta työtä kiusaamisen vähentämiseksi on edelleen tehtävä. Huolestuttavaa on myös nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen, ja huonoksi koetun terveyden yleisyys. Myös tupakointi on lisääntynyt nuorten keskuudessa, vaikka tupakoinnin haitat ovat yleisesti hyvin tiedossa, kertoo Vaasan kaupungin hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Työikäisten hyvinvointi on pysynyt samalla tasolla edellisiin vuosiin verrattuna. Työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn on kiinnitettävä erityisesti huomiota, vaikka valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna Vaasan tilanne on edelleen hyvä.

Tilastojen valossa ikäihmisten hyvinvointi on parantunut, sillä esimerkiksi kaatumisista johtuneet hoitokäynnit ovat vähentyneet. Lisäksi yksinäisyyttä ja turvattomuutta koetaan Pohjanmaalla vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.





Panostuksia maksuttomaan liikuntaan

- Yleisesti indikaattoritiedon pohjalta voidaan arvioida, että vaasalaiset voivat pääosin hyvin. Tästä kertoo myös kaupungissa vuosittain järjestetyn onnellisuuskyselyn tulokset, jossa asukkaat ovat arvioineet onnellisuutensa hyväksi kaikkina kyselyn järjestämisvuosina, Flinkkilä jatkaa.

Kuntalaisten eriytymistä on pyritty vähentämään panostamalla maksuttomiin liikunta- ja liikkumismahdollisuuksiin. Ulkoliikunta-alueita on kehitetty, ja pyöräily on tehty helpommaksi myös talvella. Onkilahden puistoon on rakennettu liikennepuisto sekä pump track-rata, Kasarmintorille tekonurmikenttä ja Gerbynmäen kuntoportaiden läheisyyteen OCR-estejuoksurata. Kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina muun muassa Suvilahdessa.





Tietoa vaasalaisten hyvinvoinnista hyvinvointikertomus.fi – palvelussa

Hyvinvointikertomus.fi on palvelu, jossa kunnat ja hyvinvointialueet voivat julkaista vuosittaiset hyvinvointiraporttinsa. Myös Vaasan hyvinvointitiedot löytyvät palvelusta.

Vaasan tiedot löytää palvelusta klikkaamalla kohtaa ”Vaasa” kartasta tai hakemalla Vaasan kohdasta ”Hae listasta kunnan tai alueen nimellä”.

Palvelussa on jo julkaistu Vaasan kaupungin Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2023–2027. Vuoden 2024 hyvinvoinnin seuranta -raportti tullaan julkaisemaan palvelussa tänä syksynä.