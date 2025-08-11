Hartela

Muutoksia Hartelan hallituksessa

20.8.2025 13:58:22 EEST | Hartela | Tiedote

Jaa

Hallituksen pitkäaikainen jäsen Maarit Hartela-Varkki jättää tehtävänsä Hartelan hallituksessa. Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty Kari Varkki.

”Haluan kiittää Maarit Hartela-Varkkia arvokkaasta panoksesta hallituksen työssä ja toivottaa Kari Varkin lämpimästi tervetulleeksi mukaan jatkamaan hallituksen vastuullista työtä suomalaisen perheyrityksen ja rakentamisen kehittämisessä”, sanoo Hartela-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Kari Heinistö.

Hartelan hallituksen jäsenet ovat jatkossa Hanna Hartela, Heikki Hartela, Sanna Karvonen, Kari Varkki ja Timo Vikström. 

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hartela

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye