Muutoksia Hartelan hallituksessa

Hartela rakentaa TA:lle kaksi asumisoikeuskerrostaloa Järvenpäähän ja Lahteen 25.6.2025 09:12:28 EEST | Tiedote

Hartela rakentaa TA-Yhtiöille kaksi modernia ja energiatehokasta asumisoikeuskerrostaloa Järvenpäähän ja Lahteen. Keskeisille paikoille nousevat talot valmistuvat ensi vuoden aikana ja tarjoavat asukkailleen viihtyisää ja kohtuuhintaista asumista.