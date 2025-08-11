Muutoksia Hartelan hallituksessa
Hallituksen pitkäaikainen jäsen Maarit Hartela-Varkki jättää tehtävänsä Hartelan hallituksessa. Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty Kari Varkki.
”Haluan kiittää Maarit Hartela-Varkkia arvokkaasta panoksesta hallituksen työssä ja toivottaa Kari Varkin lämpimästi tervetulleeksi mukaan jatkamaan hallituksen vastuullista työtä suomalaisen perheyrityksen ja rakentamisen kehittämisessä”, sanoo Hartela-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Kari Heinistö.
Hartelan hallituksen jäsenet ovat jatkossa Hanna Hartela, Heikki Hartela, Sanna Karvonen, Kari Varkki ja Timo Vikström.
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
