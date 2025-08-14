Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet syyskuun otteluihin julkaistaan keskiviikkona 27.8.
Huuhkajat kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.). Pikkuhuuhkajat saa EM-karsintojen avausotteluissa vastaansa San Marinon Turussa (4.9.) ja Kyproksen Larnakassa (9.9.).
Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa syyskuun Norja- ja Puola-otteluihin keskiviikkona 27. elokuuta. Myös Huuhkajien valmennusryhmään liittynyt tanskalaisvalmentaja Lasse Stensgaard on haastateltavissa Olympiastadionilla.
Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa EM-karsintojen ensimmäisiin otteluihin.
Mediatilaisuus alkaa Olympiastadionilla (kokoustila 1940) kello 13.00.
Huuhkajien syksy käynnistyy kahdella vierasottelulla. Torstaina 4. syyskuuta Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa.
Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa EM-karsintansa, kun Suomi kohtaa San Marinon Turussa Veritas Stadionilla torstaina 4. syyskuuta kello 17.00. Toisessa ottelussa vastaan asettuu Kypros Larnakassa tiistaina 9. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
