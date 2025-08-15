Uusi joukkue liigakartalle: Northern Stars nousee F-liigaan

Taustalla on O2-Jyväskylän luopuminen liigapaikasta alkavalle kaudelle. Tämän myötä F-liigan naisten sarjaan aukesi ylimääräinen paikka.



Northern Starsin nousu F-liigaan tarkoittaa samalla sitä, että myös Inssi-Divariin nousee uusi joukkue. Salibandyliiton hallitus myönsi samassa kokouksessa tiistaina Inssi-Divariin paikan Blackbirdsille.

- Viime viikolla sain harmillisen tiedon, että O2-Jyväskylä luopuu F-liigapaikastaan. Oikeastaan heti virallisen tiedon jälkeen kontaktoin kaksi täyttöjärjestyksessä ollutta seuraa ja sen myötä prosessi lähti liikkeelle. Welhot ei lähtenyt hakemaan paikkaa, kun taas Northern Stars oli käytännössä heti mukana. Tämä tarkoitti, sitä että myös Inssi-Divariin kartoitettiin joukkuetta, Salibandyliiton kilpailujohtaja Joni Toivola avaa.

- Northern Stars on tehnyt vuosia erinomaista työtä tyttö- ja naissalibandyn puolesta ja F-liigapaikka tuntuu tässä kohden luontevalta jatkumolta. Hienoa saada F-liigan naisten sarjan pelejä myös Espooseen ja pääkaupunkiseudulle lisää paikallispelien tunnetta. Alkavasta F-liikakaudesta tulee varmasti viihdyttävä ja Northern Stars nousijajoukkueena tuo kiinnostavan lisän sarjan koostumukseen, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen lisää.





Vakuuttava loppukesä antaa uskoa



Northern Stars on tuttu joukkue Inssi-Divarista. Joukkue pääsi maistamaan jo liigavauhtia F-liigakarsinnoissa viime keväänä. Tänä syksynä ryhmä on ottanut kolme makoisaa päänahkaa F-liigajoukkueista, kun se on kaatanut preseason-otteluissa sekä SB-Pron, PSS:n että ÅIF:n.



Espoossa odotellaan vesi kielellä liigapelejä.



- Kun meiltä kysyttiin kiinnostusta pelata F-liigaa, oli päätös loppujen lopuksi aika helppo, vaikka ollaankin jo pitkällä elokuussa. Unelma toteutui ja fiilikset ovat aivan mahtavat, Northern Starsin hallituksen puheenjohtaja Jussi Syrén tunnelmoi ja jatkaa:





- Northern Starsin F-liigapaikka on systemaattisen juniorityön tulos. Viime keväänä päätimme sanoa tavoitteemme ääneen ja lanseerasimme 2 vuoden projektin nostaa oma seuramme F-liigaan. Nyt sinne mennään vähän etuajassa, nöyränä mutta erittäin motivoituneena. Meillä oli 22+2 pelaajan sopimukset taskussa tuleville kausille jo viime keväänä, joten työtä on tehty sekä toimistossa että etenkin kaukalossa.



Northern Starsin hyppy F-liigaan tarkoittaa sitä, että joukkue pelaa ottelut pitkälti O2-Jyväskylän otteluohjelman mukaisesti. Espoolaisten kotiotteluiden aikatauluihin saattaa tulla pieniä muutoksia.



- Otteluohjelmiin tulee luonnollisesti pieniä viilauksia, mutta ei mitään merkittävää. Tärkeää, että päästään tässä vaiheessa pienillä muutoksilla ja tähän ovat sekä Northern Stars että Blackbirds sitoutuneet, Toivola jatkaa.



Espoossa ollaan valmiina, kun kausi syyskuussa alkaa.



- Upeaa saada Espoon mimmit takaisin F-liigaan 15 vuoden tauon jälkeen. Meillä on loistavat fasiliteetit kotipeleihin Espoon Leppävaarassa uudella Kameleonten Areenalla. Takaan että katsojat viihtyvät, Syrén vinkkaa.