Hyviä uutisia Järvisydämestä

20.8.2025 13:34:02 EEST | Lomakylä Järvisydän Oy | Tiedote

Terveysviranomaisten tuoreiden näytteiden perusteella Järvisydän on onnistunut poistamaan legionellan kylpylästään, joka avautunee uudelleen käyttöön jo ensi maanantaina.

Järvisydämen kylpylä on avautumassa uudelleen pian. Vesinäytteiden mukaan kylpylän vedessä ei ole enää legionellaa.

Kolmesta tarvittavasta vesinäytteestä kaksi on jo valmistunut, eikä kylpylän vedessä ole havaittu enää legionellaa. Jotta saamme terveysviranomaisten luvan avata kylpylän, odotamme vielä kolmannen näytteen tuloksia, jotka valmistuvat viimeistään ensi viikon maanantaina.

Verkkosivuillemme on nyt julkaistu uusi veden laadun seurantasivu, jossa voit tutustua kaikkiin testituloksiin: www.jarvisydan.com/vesitutkimukset/

Käyttökatkon aikana kylpylässä on toteutettu useita jo aiemmin kerrottuja uudistuksia sekä parannettu toimintamalleja. Näistä kerromme tarkemmin jatkossa somekanavillamme.

Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658

Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.

Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.

Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi

