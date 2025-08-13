Hyviä uutisia Järvisydämestä
Terveysviranomaisten tuoreiden näytteiden perusteella Järvisydän on onnistunut poistamaan legionellan kylpylästään, joka avautunee uudelleen käyttöön jo ensi maanantaina.
Kolmesta tarvittavasta vesinäytteestä kaksi on jo valmistunut, eikä kylpylän vedessä ole havaittu enää legionellaa. Jotta saamme terveysviranomaisten luvan avata kylpylän, odotamme vielä kolmannen näytteen tuloksia, jotka valmistuvat viimeistään ensi viikon maanantaina.
Verkkosivuillemme on nyt julkaistu uusi veden laadun seurantasivu, jossa voit tutustua kaikkiin testituloksiin: www.jarvisydan.com/vesitutkimukset/
Käyttökatkon aikana kylpylässä on toteutettu useita jo aiemmin kerrottuja uudistuksia sekä parannettu toimintamalleja. Näistä kerromme tarkemmin jatkossa somekanavillamme.
Yhteyshenkilöt
Markus HeiskanenToimitusjohtajaPuh:050 5180800markus.heiskanen@jarvisydan.fi
Linkit
Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658
Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.
Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.
Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lomakylä Järvisydän Oy
Järvisydämessä aloitetaan reaaliaikainen vedenlaadun seuranta - "Olemme korjanneet prosessit ja ottaneet opiksi”13.8.2025 16:39:32 EEST | Tiedote
Järvisydämen kylpylään Rantasalmella asennetaan vedenlaatua reaaliaikaisesti seuraava suomalaisen Liqum Oy:n analyysi- ja hälytysjärjestelmä, joka kykenee tekemään jopa 1440 laatuanalyysia vuorokaudessa. Näin Järvisydän on ensimmäinen reaaliaikaisen veden laadun valvontajärjestelmän käyttöön ottanut kylpylä Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme