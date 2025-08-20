Sofia Virta kesäkokouksessa: Suomi tarvitsee kansallisen tahtotilan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi

Virran mukaan Vihreät haluaa, että Suomi on maailman koulutetuin kansa.

– Nyt Suomi on tästä tavoitteesta kaukana: kaukana ovat koulutustason huippuvuodet ja Nokian kaltaiset menestystarinat, jotka osaamistason nousu sekä tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen mahdollistivat. Siksi meidän tulee turvata oppimisen peruskivi aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselta asteelta korkeakouluihin varmistaen, että kaikki pääsevät toivomalleen koulutuspolulle – myös uranvaihtajat. Meidän täytyy panostaa kaikkiin koulutuksen tasoihin. Maailman paras koulu tänään on maailman paras Suomi huomenna, Virta linjaa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n laskelmien mukaan hallituskauden päätöksillä leikataan koulutuksesta jopa puoli miljardia euroa.

– Tämä on kestämätön summa, ja lisäleikkausten väläyttely on täysin vastuutonta ministereiltä. Jotta asia voidaan ratkaista oikeasti, ei voida heilua hallituskaudesta toiseen eri suuntaan – siksi haluamme Vihreissä nostaa koulutuksen määrärahatasoa pysyvästi. Tässä maassa ei tule käydä keskustelua taloudesta puhumatta koulutuksesta – mikään talouspuhe ei ole uskottavaa ilman puhetta koulutuksesta. Se on kuin puhuisi yrityksen taloudesta ilman, että varmistaisi sen osaamisen, joka mahdollistaa yrityksen menestyksen, Virta vertaa.

Virta lähettää Vaasasta terveiset pääministeri Orpolle.

– Vaadimme parlamentaarista keskustelua, jossa sovitaan yhdessä polusta nostaa koulutuksen määrärahataso verrokkimaiden tasolle – tämä on ollut pitkään myös alan ammattilaisten ja OAJ:n viesti, mutta tähän viestiin ei ole vastattu. Vetoan siis pääministeri Orpoon parlamentaarisen prosessin avaamiseksi.

Virta sanoo odottavansa kokoomukselta ryhtiliikettä koulutuksen suhteen.

– Tähän työhön olisi pitänyt jo ryhtyä, mutta nyt viimeistään pääministerin on tartuttava toimeen tosissaan ja osoittaa, että kokoomus ei allekirjoita hallituskumppaninsa perussuomalaisten havittelemaa suuntaa opetushallituksen lopettamisesta – vaan päinvastoin haluaa lunastaa koulutuslupaukset, joita pääministeri Orpo viimeksi juuri oman eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa väläytteli, Virta huomauttaa.