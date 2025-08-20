Sofia Virta kesäkokouksessa: Suomi tarvitsee kansallisen tahtotilan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi
Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueen puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että hallitus käynnistää parlamentaarisen keskustelun koulutuksen määrärahatasosta. Virta odottaa pääministeri Orpon toimillaan osoittavan, että perussuomalaisten havittelema suunta ei ole hallituksen suunta.
Virran mukaan Vihreät haluaa, että Suomi on maailman koulutetuin kansa.
– Nyt Suomi on tästä tavoitteesta kaukana: kaukana ovat koulutustason huippuvuodet ja Nokian kaltaiset menestystarinat, jotka osaamistason nousu sekä tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen mahdollistivat. Siksi meidän tulee turvata oppimisen peruskivi aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselta asteelta korkeakouluihin varmistaen, että kaikki pääsevät toivomalleen koulutuspolulle – myös uranvaihtajat. Meidän täytyy panostaa kaikkiin koulutuksen tasoihin. Maailman paras koulu tänään on maailman paras Suomi huomenna, Virta linjaa.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n laskelmien mukaan hallituskauden päätöksillä leikataan koulutuksesta jopa puoli miljardia euroa.
– Tämä on kestämätön summa, ja lisäleikkausten väläyttely on täysin vastuutonta ministereiltä. Jotta asia voidaan ratkaista oikeasti, ei voida heilua hallituskaudesta toiseen eri suuntaan – siksi haluamme Vihreissä nostaa koulutuksen määrärahatasoa pysyvästi. Tässä maassa ei tule käydä keskustelua taloudesta puhumatta koulutuksesta – mikään talouspuhe ei ole uskottavaa ilman puhetta koulutuksesta. Se on kuin puhuisi yrityksen taloudesta ilman, että varmistaisi sen osaamisen, joka mahdollistaa yrityksen menestyksen, Virta vertaa.
Virta lähettää Vaasasta terveiset pääministeri Orpolle.
– Vaadimme parlamentaarista keskustelua, jossa sovitaan yhdessä polusta nostaa koulutuksen määrärahataso verrokkimaiden tasolle – tämä on ollut pitkään myös alan ammattilaisten ja OAJ:n viesti, mutta tähän viestiin ei ole vastattu. Vetoan siis pääministeri Orpoon parlamentaarisen prosessin avaamiseksi.
Virta sanoo odottavansa kokoomukselta ryhtiliikettä koulutuksen suhteen.
– Tähän työhön olisi pitänyt jo ryhtyä, mutta nyt viimeistään pääministerin on tartuttava toimeen tosissaan ja osoittaa, että kokoomus ei allekirjoita hallituskumppaninsa perussuomalaisten havittelemaa suuntaa opetushallituksen lopettamisesta – vaan päinvastoin haluaa lunastaa koulutuslupaukset, joita pääministeri Orpo viimeksi juuri oman eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa väläytteli, Virta huomauttaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hopsu: Kuntien koulutus-, kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden edellytyksiä ei saa enää heikentää lisäleikkauksin20.8.2025 09:22:08 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu paaluttaa, että kunnille ei voi enää kohdistaa lisäleikkauksia. Sen sijaan Hopsu ehdottaa valtionosuuksien vieraskielisyyden perushinnan tason nostoa.
Vihreiden Hopsu toistaa vaatimuksen: Gazan haavoittuneita ja sairaalahoitoa tarvitsevia evakuoitava Suomeen hoitoon14.8.2025 14:48:07 EEST | Tiedote
Maahanmuuttoviraston tuoreen Gazaa koskevan ohjeistuksen mukaan kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa normaalien ehtojen täyttyessä. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta välittömiä toimia Gazassa haavoittuneiden auttamiseksi ja evakuoimiseksi Suomeen.
Vihreiden Hanna Holopainen: Sisäministeri Mari Rantanen ei joko tunne hallinnonalaansa tai antaa tahallaan väärää tietoa turvapaikkaprosessista14.8.2025 11:30:33 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan sisäministeri Rantanen lietsoo tahallaan pelkoa turvapaikanhakijoita kohtaan.
Vihreiden Virta: “Kokoomusministeri kysyy Kelan pääjohtajalta, leikataanko sairaimmilta, köyhimmiltä vai työttömiltä”14.8.2025 09:00:35 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat kertoo, että sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt Kelalta listan siitä, mistä suomalaisten sosiaaliturvasta pitäisi leikata. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää aikeita käsittämättöminä.
Vihreiden Hanna Holopainen: Työttömyysturvan suojaosa tulee palauttaa12.8.2025 15:02:18 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ei ole yllättynyt, että työttömyysturvan suojaosan poisto on johtanut useammin työttömyyteen kuin kokoaikatyöhön ja vaatii suojaosien palauttamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme