Pikisaareen luodaan pimeän ajan kokemuksiin keskittyvä valotaidepolku – kaupunkilaisia kutsutaan mukaan lauantaina 23.8.

Tapahtuman järjestää Oulun yliopiston koordinoima Art of Darkness as Cultural Heritage of Urban Landscape -hanke, jossa pilotoidaan pimeän ajan kokemuksia kehittäviä taiteellisia valaistuskokeiluja kulttuuriperintökohteissa eri puolilla Eurooppaa. Suomessa kokeilu toteutetaan Oulun Pikisaaressa, minne on suunnitteilla hienovarainen, pimeän ajan kokemuksiin keskittyvä valotaidepolku ja pysyviä rakenteita, jotka mahdollistavat valon ja valoteosten käytön myös tulevaisuudessa. Polku on osa Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia.

Tutkijat kutsuvat nyt oululaisia mukaan valotaidepolun suunnitteluun. Tapahtumaan voivat pistäytyä kaikki, joita Pikisaari kiinnostaa. Pikisaari on suosittu ulkoiluympäristö, mutta myös kulttuurisesti arvokas ja herkkä alue, jolla sijaitsee runsaasti jäänteitä ja muistumia kaupungin teollisesta historiasta ja puukaupunkiperinnöstä. Valotaidepolku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

”Tavoitteena on tarjota asukkaille ja vierailijoille turvallinen ja houkutteleva mahdollisuus nauttia Pikisaaren ja joen suistoalueen luonnonpimeydestä, Oulun teollisesta historiasta ja nykyisen tehdasalueen näkymistä meren äärellä sekä valotaiteesta, joka heijastaa saaren menneisyyttä, kulttuurihistoriaa ja nykypäivää”, kertoo hankkeen koordinaattori, kestävän arkkitehtuurin apulaisprofessori Henrika Pihlajaniemi.

”Kulttuuriperintökohteet luovat yhteyttä omaan menneisyyteemme. Myös mahdollisuus kokea luonnollista pimeyttä yhdistää ihmisiä eri aikakausina”, Pihlajaniemi kuvaa.

Art of Darkness -polkukonseptia kehitetään yhdessä paikan käyttäjien kanssa. Mukana on ollut tähän mennessä mm. alueen asukkaita, Pikisaaren yhdistyksiä ja kulttuurialan ammattilaisia. Polun toteutuksesta vastaa Oulun kaupunki ja valotaiteen koordinoinnissa kumppanina on Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

”Näemme pimeyden arvot tunnistavan suunnittelun keskeisenä elementtinä kulttuuriperintökohteiden säilyttämisessä ja kehittämisessä. Käytännössä tällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista valon ja pimeän suunnittelua, jolla mahdollistetaan kohteen käyttö, mutta jossa kohteita ei valaista tarpeettomasti tai paikkaan sopimattomalla ja ihmisten ja luonnon hyvinvointia haittaavalla tavalla. Hienovaraisen, taiteellisen valonkäytön avulla voidaan tuoda esille aivan uusia kokemuksia kauneudesta, kaupunkimaisemista ja kulttuuriperinnöstä”, Pihlajaniemi kertoo.

Omia kokemuksia ja näkemyksiä pimeän ajan Pikisaaresta voi jakaa hankkeen tutkijoille myös karttakyselyssä. Kysely avautuu 15.9.2025 ja linkki siihen liitetään hankkeen verkkosivuille. Kaupunkivalaistuksen suunnittelusta ja valoilmaisusta syvemmin kiinnostuneilla on lisäksi mahdollisuus osallistua hankkeen tuottamaan 15 opintopisteen opintokokonaisuuteen, joka järjestetään Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä syksyllä ja talvella 2025–2026. Täydennyshaku koulutukseen päättyy 25.8.2025.

Art of Darkness as Cultural Heritage of Urban Landscape on vuoden 2025 alussa käynnistynyt tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökohteiden pimeän ajan käyttöä kohteiden ainutlaatuisuus sekä pimeyden kulttuuriset, esteettiset ja ekologiset arvot huomioiden.

Hanke tuo yhteen tutkijoita, kaupunkeja ja luovien alojen ammattilaisia ympäri Eurooppaa. Kolmivuotisessa hankkeessa pilotoidaan pimeän ajan kokemuksia kehittäviä taiteellisia valaistuskokeiluja kulttuuriperintökohteissa Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa ja Italiassa. Näiden pohjalta hankkeessa luodaan Art of Darkness -malli pimeän ajan kokemusten suunnitteluun.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on uudistaa kaupunkivalaistuksen strategioita ja suunnittelukäytäntöjä tuomalla pimeän ajan kokemusten kokonaisvaltaisempi suunnittelu osaksi kulttuuriperintökohteita kunnioittavaa ja kestävästi kehittävää ympäristösuunnittelua. Keskiössä on myös kulttuuri- ja luovien alojen toiminnan tukeminen mm. koulutuksella sekä kulttuuriperinnön kehittämiseen tehtävien strategisten investointien lisääminen pilotointialueilla.

Hanketta rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelma.