Olivier Norek vierailee Suomessa 4.–7.9. – kansainvälisesti ylistetty romaani Talven soturit kertoo Simo Häyhän tarinan
Ranskalaisen huippukirjailija Olivier Norekin maailmanmenestykseksi noussut historiallinen romaani Talven soturit ilmestyy suomeksi 27.8. Otavan kustantamana. Teos kertoo Suomen talvisodasta ja sen myyttiseksi kasvaneesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä. Suomennoksen julkaisemisen kunniaksi Norek saapuu Suomeen ja on median tavattavissa Helsingissä 4.–5.9, Mikkelissä 6.9. ja Rautjärvellä 7.9.
Talven soturit on koskettava ja järisyttävän ajankohtainen kertomus pienestä kansasta suuren vihollisen edessä – selviytymisestä, uhrauksista ja legendan synnystä. Romaani kuvaa tarkasti talvisodan vaiheita ja seuraa Simo Häyhän kehitystä nuoresta, huolettomasta pojasta yhdeksi maailman vaikuttavimmista sotilaista.
Teos on herättänyt poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta:
- Myyty lähes 300 000 kappaletta
- Useita viikkoja Ranskan myydyimpien kirjojen listan kärjessä
- Käännösoikeudet myyty jo yli kymmeneen maahan, mm. Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Italiaan, Espanjaan ja Israeliin
- Elokuvaoikeudet myyty kansainväliselle tuotantoyhtiölle (Pathé & Chapter 2)
Suomennoksen on tehnyt Susanna Tuomi-Giddings. Teos julkaistaan painettuna kirjana, e-kirjana sekä Jukka Pitkäsen lukemana äänikirjana. Talven soturit on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8.
Medialle: Tervetuloa tilaisuuteen torstaina 4.9. klo 9–10
Aika: torstaina 4.9. klo 9–10
Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki
Ohjelma: Olivier Norek esittelee kirjan ja vastaa toimittajien kysymyksiin.
Tilaisuus on ranskankielinen, tulkkaus suomeksi.
Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi
Olivier Norek on haastateltavissa myös Mikkelissä lauantaina 6.9. ja Rautjärvellä sunnuntaina 7.9. Lisätiedot: adele.couavoux@otava.fi
Olivier Norek (s. 1975) on entinen poliisi ja yksi Ranskan arvostetuimmista rikoskirjailijoista. Hän työskenteli poliisina 18 vuotta ja on osallistunut avustustyöhön kriisialueilla. Vuonna 2023 Norek yllätti yleisönsä julkaisemalla ensimmäisen historiallisensa – ja teki siitä valtavan menestyksen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi
Kuvat
