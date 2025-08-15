Jatke rakentaa Lietoon alueellisesti merkittävän logistiikkarakennuksen

Jatke Toimitilat Oy on sopinut Logicentersin kanssa uuden logistiikkarakennuksen urakoinnista omaperusteisena KVR-hankkeena Lietoon. Logistiikkakeskuksen käyttäjänä tulee olemaan Warasto Finland Oy, jolla on jo entuudestaan logistiikkakeskukset Helsingissä, Lappeenrannassa, Haminassa, Sipoossa, Espoossa ja toinen keskus Liedossa. Kohteen rakentaminen on alkanut ja se valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.



Lietoon valmistuva logistiikkarakennus on jatkumoa Jatkeen ja Logicentersin pitkäaikaiselle kumppanuudelle usean muun hankkeen parissa. Esimerkiksi DVS Solutions Oy:n logistiikkakeskus sekä Puumerkki Oy:n varasto- ja toimistotilat Vantaalla ovat myös Jatkeen rakentamia.



”Olemme iloisia siitä, että Logicenters on jälleen luottanut meihin urakoitsijana. Kyseessä on merkittävä hanke vaikeassa markkinatilanteessa. Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on ollut erittäin ammattimaista ja sujuvaa”, toteaa Jatke Toimitilat Oy:n hankekehitysjohtaja Mikko Halme.

Rakennus tulee sijaitsemaan Turun seudun logistiikan keskittymänä tunnetulla Avantin alueella. Hanke on paikallisesti merkittävä: sillä on tärkeä työllistämisvaikutus ja se tulee myös vahvistamaan Avantin asemaa voimakkaasti kasvavana yritys- ja teollisuusalueena.



Korkeat ympäristövastuullisuustavoitteet läpi hankkeen



Logicenters on johtavana logistiikkakeskusten toimittajana sitoutunut sertifioimaan kaikki rakennuksensa BREEAM-vaatimusten mukaisesti. Lietoon nouseva logistiikkarakennus on ympäristötavoitteiltaan hyvin kunnianhimoinen, ja sille tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin excellent-tasoa. Myös rakentamisen aikana pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja minimoimalla jätemäärää.



”Rakennushankkeessamme panostamme kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliseen ja kestävään kehitykseen hyödyntämällä GWP.70-luokitettuja betonirakenteita sekä biopolttoaineella toimivia työkoneita. Pyrimme jatkuvasti optimoimaan rakennusmateriaalien valinnan ja toteutustapojen ympäristövaikutukset, tekemällä yhteistyötä ja tutkimalla uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden osalta olemme hienosti edenneet Jatkeen kanssa”, kommentoi hanketta Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.



Rakennuksen käyttäjä Warasto Finland Oy on kotimainen logistiikka-alan asiantuntija, joka tarjoaa logistiikkapalveluita yli 30 vuoden kokemuksella. Yrityksellä on laaja varastoverkosto, joka ulottuu koko Etelä-Suomen alueelle. Warasto Finland kuuluu logistiikka-alan yrityksiä omistavaan Tanoma-konserniin.



”Lietoon valmistuva uusi varasto täydentää nykyistä kapasiteettiamme ja tarjoaa Turun seudun elintarviketeollisuudelle modernit ja ympäristöystävälliset pakaste- ja viileävarastointiratkaisut. Tiivis yhteistyömme Logicentersin kanssa, erityisesti Espoossa, Sipoossa ja nyt myös Liedossa, mahdollistaa joustavat ja tehokkaat toimitusketjuratkaisut asiakkaillemme”, sanoo Warasto Finland Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Santtu Jokela.