Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseksi tietohallintojohtajaksi valittiin Mikko Päkkilä
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen tietohallintojohtajan virka on täytetty.
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseen tietohallintojohtajan virkaan on valittu Mikko Päkkilä. Filosofian maisteri, insinööri Mikko Päkkilä työskentelee tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueen tietohallintojohtajana.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluehallitukset päättivät aiemmin tänä vuonna perustaa yhteisen tietohallintojohtajan viran elokuusta alkaen. Tehtävä on ensimmäinen konkreettinen askel kohti pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistä tietohallintoa.
Päkkilän mukaan nyt on otettu ensimmäinen konkreettinen, mutta iso askel hyvinvointialueiden yhteistyössä.
– Tästä on hyvä jatkaa kohti yhteistä tavoitetta. Tietohallintojen ja digitaalisten palveluiden osalta tavoitteet ja tuotettavat palvelut on molemmissa organisaatioissa hyvin pitkälle samansisältöisiä, joten yhteistyömahdollisuuksia ja synergioita on saavutettavissa, Päkkilä toteaa.
Päkkilä kertoo ottavansa viran vastaan innostuneena.
– Tuleva tehtävä antaa mahdollisuuden olla mukana luomassa jotain uutta tulevaisuutta varten.
Virka oli haettavana sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden henkilöstölle 4.–18.6.2025. Virkaan saapui määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Kaikki kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa haastateltiin.
Valintapäätös perustuu esittelijän esitykseen, jossa on huomioitu virkaa hakeneiden ansiovertailut, haastattelussa esiin tulleet seikat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet.
Virkaan valinta edellyttää terveydellisiä edellytyksiä koskevan lausunnon ja perusmuotoisen turvallisuusselvityksen.
Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Aloitusajankohta sovitaan virkaan valitun kanssa. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hallinnollisesti virka sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen konsernipalveluihin tietohallinnon palvelualueelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Ylivieskan hammashoitola on remontissa – opasteet ohjaavat asiakkaan oikeaan paikkaan20.8.2025 09:45:36 EEST | Tiedote
Ylivieskan hammashoitola on remontissa vuoden 2025 loppuun saakka. Aikuiset ja lapset hoidetaan hammashoitolassa, hammastarkastuksia tehdään myös entisessä kanttiinissa. Hammashoitolan ovella on ohjaus väliaikaiselle sisäänkäynnille.
Aluehallitus koolla: lainanottovaltuuteen haetaan muutosta19.8.2025 16:38:11 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.8.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti jättää hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Aluehallitus päätti myös lähettää lausunnon lakiesitykseen, joka koskee hyvinvointialue- ja maakuntajakolakia ja niihin liittyviä lakeja.
Digitaalinen sote-keskus suljettuna lauantaina 23. elokuuta19.8.2025 11:44:37 EEST | Tiedote
Käyttökatko liittyy Pohde Lifecare-järjestelmän huoltotoimenpiteisiin.
NordLab on suosittu harjoittelupaikka laboratorioalan opiskelijoille14.8.2025 14:14:36 EEST | Tiedote
Vuosittain yli sata opiskelijaa suorittaa harjoittelunsa NordLabilla. Onnistunut työelämäjakso voi avata opiskelijalle oven työpaikkaan jo opiskeluaikana.
Psykiatrinen sairaanhoito Pohjois-Pohjanmaalla täyttää sata vuotta14.8.2025 10:19:34 EEST | Tiedote
OYS Psykiatria juhlii tänä syksynä pohjoissuomalaisen psykiatrisen sairaanhoidon satavuotista taivalta. Juhlavuoden kunniaksi OYS Psykiatria kerää varoja psykiatrisen hoidon kehittämiseen ja potilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Juhlavuosi pitää sisällään myös tapahtumia ja historiikin julkaisun. Juhlavuoden varainkeruun suojelijana toimii koomikko Ali Jahangiri.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme