Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseksi tietohallintojohtajaksi valittiin Mikko Päkkilä

20.8.2025 14:04:58 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen tietohallintojohtajan virka on täytetty. 

Mikko Päkkilä, Lapin hyvinvointialue
Mikko Päkkilä, Lapin hyvinvointialue

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseen tietohallintojohtajan virkaan on valittu Mikko Päkkilä. Filosofian maisteri, insinööri Mikko Päkkilä työskentelee tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueen tietohallintojohtajana.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aluehallitukset päättivät aiemmin tänä vuonna perustaa yhteisen tietohallintojohtajan viran elokuusta alkaen. Tehtävä on ensimmäinen konkreettinen askel kohti pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistä tietohallintoa.

Päkkilän mukaan nyt on otettu ensimmäinen konkreettinen, mutta iso askel hyvinvointialueiden yhteistyössä.

– Tästä on hyvä jatkaa kohti yhteistä tavoitetta. Tietohallintojen ja digitaalisten palveluiden osalta tavoitteet ja tuotettavat palvelut on molemmissa organisaatioissa hyvin pitkälle samansisältöisiä, joten yhteistyömahdollisuuksia ja synergioita on saavutettavissa, Päkkilä toteaa.

Päkkilä kertoo ottavansa viran vastaan innostuneena.

– Tuleva tehtävä antaa mahdollisuuden olla mukana luomassa jotain uutta tulevaisuutta varten.

Virka oli haettavana sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden henkilöstölle 4.–18.6.2025. Virkaan saapui määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Kaikki kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa haastateltiin.

Valintapäätös perustuu esittelijän esitykseen, jossa on huomioitu virkaa hakeneiden ansiovertailut, haastattelussa esiin tulleet seikat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet.

Virkaan valinta edellyttää terveydellisiä edellytyksiä koskevan lausunnon ja perusmuotoisen turvallisuusselvityksen.

Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Aloitusajankohta sovitaan virkaan valitun kanssa. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hallinnollisesti virka sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen konsernipalveluihin tietohallinnon palvelualueelle.

Valintapäätös Pohteen verkkosivuilla

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuelappitietohallinto

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye