Seikkailu-urheilun arvokisat ensimmäistä kertaa Suomessa - kotimaiset kilpakuntoilijat haastavat Euroopan parhaat 240 kilometrin reitillä

Yli 70 kilometriä juoksua, 125 kilometriä maastopyöräilyä, 44 kilometriä melontaa ja kaksi kilometriä uintia. Lisäksi kiipeilyä tai muita köysitehtäviä.

Aikaa 30 tuntia.

Näistä palasista koostuu eurooppalaisen seikkailu-urheilukauden huipentava EM-kilpailu Savonlinnan seudulla elokuun viimeisenä viikonloppuna.

“Kyseessä on erittäin kovatasoinen kilpailu. Lähtöviivalla on laaja kattaus Euroopan parhaita joukkueita. Voittaja saa paikan lajin MM-kilpailuihin vuonna 2026”, sanoo kilpailunjohtaja Harri Hollo.

Kaikkiaan mukaan on ilmoittautunut 60 joukkuetta 12 maasta.

Ennakkosuosikit Virosta ja Espanjasta

Voittokamppailu käydään kymmenen Euroopassa menestyneen joukkueen kesken, Hollo arvioi.

“Ennakkosuosikkeja ovat MM-mitalisti ja maailman rankinglistan kolmonen Estonia Ace La Sportiva sekä espanjalainen Endurance, joka voitti MM-osakilpailun heinäkuussa Espanjassa ja on maailman rankinglistalla sijalla 15.”

Hollo ennakoi, että suomalaisjoukkueista kovimman vastuksen suosikeille antavat vuoden 2023 Endurance Quest -kisan voittaja Lane4 ja kaksi viikkoa sitten Viron EM-osakilpailun voittanut Bull Adventure Team.

“Arvokilpailu on avannut suomalaisille kilpakuntoilijajoukkueille mahdollisuuden haastaa lajin terävintä eurooppalaista kärkeä. Ilahduttavasti joukkueita on mukana useista maakunnista ympäri maata”, Hollo sanoo.



Reitti julki vasta kisa-aamuna

Joukkueet saivat tiedon kilpailun lajeista, lajijärjestyksestä ja osuuspituuksista 1,5 viikkoa ennen kisaa.

“Ennakkotietojen avulla joukkueet pääsevät rakentamaan esimerkiksi varuste- ja energiahuollon taktiikkaa ja ehkä jopa spekuloimaan osuuksien sijoittumista kilpailualueelle”, Hollo sanoo.

Tarkka reitti paljastetaan joukkueilla vasta kilpailuaamuna. Joukkueet suunnistavat itse rastipisteeltä toiselle heille annetun reittikirjan ja kartan mukaan.

“Luvassa on kiihkeä parin tunnin reittisuunnittelu juuri ennen kisaa. Reitti tarjoilee järvi-Suomen kauneimpia paloja Savonlinnan, Sulkavan, Puumalan ja Rantasalmen alueella. Vesistöjen halkomassa maisemassa reittisuunnittelu ja suunnistaminen tulevat olemaan eksoottista etenkin ulkomaisille joukkueille”, Hollo arvioi.

Yleisö mukaan kaupunkikeskustaan ja maastoon

Tapahtuma käynnistyy perjantaina 29.8. Savonlinnan kaupunkikeskustassa.



Joukkueiden lippuparaati kulkee perjantaina tapahtumakeskuksena toimivalta Spa Hotelli Casinolta Olavinlinnaan kello 15.30 alkaen.

Kello 19 käynnistyy kisan prologi eli esikisa. Reilun tunnin kestävä prologi määrittää joukkueiden lähtöjärjestyksen lauantaina alkavaan varsinaiseen kilpailuun.

“Yleisölle suunnattu katsojaohje julkaistaan lauantaiaamuna. Siinä kerrotaan parhaita paikkoja seurata kisaa maastossa lauantain ja sunnuntain aikana. Perjantaina yleisö voi seurata joukkueiden valmistautumista kilpailuun tapahtumakeskuksessa ja tutustua tapahtuman kumppaneiden tarjontaan”, Hollo sanoo.

Toimituksille tiedoksi:

Tervetuloa tapahtuman lehdistötilaisuuteen perjantaina 29.8. klo 10 alkaen Riihisaaren museoon Savonlinnaan. Paikalla on järjestäjien lisäksi muun muassa seikkailu-urheilun arvokisoja hallinnoivan Adventure Race World Series -sarjan toimitusjohtaja Heidi Muller. Hän on sopiva henkilö kertomaan seikkailu-urheilukisojen kehityksestä Euroopassa ja maailmalla. Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen kilpailunjohtaja Harri Hollolle (tiedot alla). Katso tapahtumaan ilmoittautuneet joukkueet tapahtumasivulta. HUOM! Tapahtumassa on mukana joukkueita ympäri Suomea. Jos toimitus haluaa olla yhteydessä oman alueensa joukkueisiin, lähetämme mielellämme paikallisten joukkueiden yhteystietoja toimituksille. Ota tässä tapauksessa yhteys kilpailunjohtaja Harri Holloon (tiedot alla). Katso joukkueille annettu ennakkotieto reitistä ja osuuspituuksista yhdestä tämän tiedotteen kuvista tai mediakansiostamme, jossa myös aiemmat tiedotteet sekä lisää valokuvia median käyttöön.



Ohjelma: Seikkailu-urheilun EM-finaali / Endurance Quest

Perjantai 29.8.

10.00: Lehdistötilaisuus Riihisaaren museossa Savonlinnassa

11.00-15.00: Kilpailumateriaalin jako joukkueille Spa Hotelli Casino

10.00-15.00: Race Expo messualue - vapaa pääsy

15:00: Varusteluovutuksen deadline

15.30: Joukkueiden lippuparaati Spa Hotelli Casinolta Olavinlinnaan

16.30: Avajaiset Olavinlinnassa (vain joukkueille)

19.00: Prologi-esikilpailu, startti Spa Hotelli Casinolta

20.30: Viimeinen joukkue prologin maalissa

Lauantai 30.8.

7.00: Karttojen jako kilpailijoille ja bussikuljetus lähtöön

8.00: Katsojaohjeen ja GPS-seurannan julkistus

9.00: Lähtö

Sunnuntai 31.8.

Klo 8.30: (ARVIO) voittajan maaliintulo

Klo 8.30-15: Joukkueet saapuvat maaliin (maali paljastetaan lauantaiaamuna)

Klo 15: Maali sulkeutuu

Klo 15.30: Palkintojen jako (maalialueella, paikka paljastetaan lauantaiaamuna)