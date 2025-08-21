Seikkailu-urheilun arvokisat ensimmäistä kertaa Suomessa - kotimaiset kilpakuntoilijat haastavat Euroopan parhaat 240 kilometrin reitillä
Seikkailu-urheilun EM-kilpailu Endurance Quest tuo Savonlinnan seudulle 60 joukkuetta 12 maasta. Mukana on harrastajajoukkueita ympäri Suomea. Voittaja saa paikan MM-kisoihin.
Yli 70 kilometriä juoksua, 125 kilometriä maastopyöräilyä, 44 kilometriä melontaa ja kaksi kilometriä uintia. Lisäksi kiipeilyä tai muita köysitehtäviä.
Aikaa 30 tuntia.
Näistä palasista koostuu eurooppalaisen seikkailu-urheilukauden huipentava EM-kilpailu Savonlinnan seudulla elokuun viimeisenä viikonloppuna.
“Kyseessä on erittäin kovatasoinen kilpailu. Lähtöviivalla on laaja kattaus Euroopan parhaita joukkueita. Voittaja saa paikan lajin MM-kilpailuihin vuonna 2026”, sanoo kilpailunjohtaja Harri Hollo.
Kaikkiaan mukaan on ilmoittautunut 60 joukkuetta 12 maasta.
Ennakkosuosikit Virosta ja Espanjasta
Voittokamppailu käydään kymmenen Euroopassa menestyneen joukkueen kesken, Hollo arvioi.
“Ennakkosuosikkeja ovat MM-mitalisti ja maailman rankinglistan kolmonen Estonia Ace La Sportiva sekä espanjalainen Endurance, joka voitti MM-osakilpailun heinäkuussa Espanjassa ja on maailman rankinglistalla sijalla 15.”
Hollo ennakoi, että suomalaisjoukkueista kovimman vastuksen suosikeille antavat vuoden 2023 Endurance Quest -kisan voittaja Lane4 ja kaksi viikkoa sitten Viron EM-osakilpailun voittanut Bull Adventure Team.
“Arvokilpailu on avannut suomalaisille kilpakuntoilijajoukkueille mahdollisuuden haastaa lajin terävintä eurooppalaista kärkeä. Ilahduttavasti joukkueita on mukana useista maakunnista ympäri maata”, Hollo sanoo.
Reitti julki vasta kisa-aamuna
Joukkueet saivat tiedon kilpailun lajeista, lajijärjestyksestä ja osuuspituuksista 1,5 viikkoa ennen kisaa.
“Ennakkotietojen avulla joukkueet pääsevät rakentamaan esimerkiksi varuste- ja energiahuollon taktiikkaa ja ehkä jopa spekuloimaan osuuksien sijoittumista kilpailualueelle”, Hollo sanoo.
Tarkka reitti paljastetaan joukkueilla vasta kilpailuaamuna. Joukkueet suunnistavat itse rastipisteeltä toiselle heille annetun reittikirjan ja kartan mukaan.
“Luvassa on kiihkeä parin tunnin reittisuunnittelu juuri ennen kisaa. Reitti tarjoilee järvi-Suomen kauneimpia paloja Savonlinnan, Sulkavan, Puumalan ja Rantasalmen alueella. Vesistöjen halkomassa maisemassa reittisuunnittelu ja suunnistaminen tulevat olemaan eksoottista etenkin ulkomaisille joukkueille”, Hollo arvioi.
Yleisö mukaan kaupunkikeskustaan ja maastoon
Tapahtuma käynnistyy perjantaina 29.8. Savonlinnan kaupunkikeskustassa.
Joukkueiden lippuparaati kulkee perjantaina tapahtumakeskuksena toimivalta Spa Hotelli Casinolta Olavinlinnaan kello 15.30 alkaen.
Kello 19 käynnistyy kisan prologi eli esikisa. Reilun tunnin kestävä prologi määrittää joukkueiden lähtöjärjestyksen lauantaina alkavaan varsinaiseen kilpailuun.
“Yleisölle suunnattu katsojaohje julkaistaan lauantaiaamuna. Siinä kerrotaan parhaita paikkoja seurata kisaa maastossa lauantain ja sunnuntain aikana. Perjantaina yleisö voi seurata joukkueiden valmistautumista kilpailuun tapahtumakeskuksessa ja tutustua tapahtuman kumppaneiden tarjontaan”, Hollo sanoo.
Ohjelma: Seikkailu-urheilun EM-finaali / Endurance Quest
Perjantai 29.8.
10.00: Lehdistötilaisuus Riihisaaren museossa Savonlinnassa
11.00-15.00: Kilpailumateriaalin jako joukkueille Spa Hotelli Casino
10.00-15.00: Race Expo messualue - vapaa pääsy
15:00: Varusteluovutuksen deadline
15.30: Joukkueiden lippuparaati Spa Hotelli Casinolta Olavinlinnaan
16.30: Avajaiset Olavinlinnassa (vain joukkueille)
19.00: Prologi-esikilpailu, startti Spa Hotelli Casinolta
20.30: Viimeinen joukkue prologin maalissa
Lauantai 30.8.
7.00: Karttojen jako kilpailijoille ja bussikuljetus lähtöön
8.00: Katsojaohjeen ja GPS-seurannan julkistus
9.00: Lähtö
Sunnuntai 31.8.
Klo 8.30: (ARVIO) voittajan maaliintulo
Klo 8.30-15: Joukkueet saapuvat maaliin (maali paljastetaan lauantaiaamuna)
Klo 15: Maali sulkeutuu
Klo 15.30: Palkintojen jako (maalialueella, paikka paljastetaan lauantaiaamuna)
