Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus yhteistyössä AARI Yhteismetsän kanssa: Matosuolle uusi luonnonsuojelualue

21.8.2025 11:10:00 EEST | Kainuun ELY-keskus | Tiedote

Kajaanissa sijaitsevalle Matosuon alueelle on perustettu 53,8 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue, joka täydentää valtakunnallisesti arvokasta suojeluverkostoa ja parantaa alueen monimuotoisuutta.

Maisemakuva suomaisemasta, jossa on kapea joki ja karuja puita sinisen taivaan alla.
Matosuon luonnonsuojelualue rikastuttaa alueen monimuotoisuutta ja täydentää valtakunnallista suojeluverkostoa. Kuva: AARI Yhteismetsä

Kainuun ELY-keskus ja AARI Yhteismetsä ovat sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kajaanissa sijaitsevalle Matosuon alueelle. Alue sisältyy Matosuo–Matolampi–Kuusisuo -soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Suojeltavan kohteen pinta-ala on 53,8 hehtaaria. 

Suojeltava alue kattaa monimuotoisen kokonaisuuden, jossa osittain luonnontilaisessa uomassa virtaava puro ja sitä ympäröivä lähimetsä rikastuttavat avointa suomaisemaa. Alue tarjoaa ravintoa ja suojaa monille linnuille ja nisäkkäille. Suojelualueen rajaus ulottuu lounaassa Matolampeen, joka toimii muuttokauden aikana tärkeänä ruokailu- ja levähdyspaikkana linnuille. 

Kohde sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiksi inventoituihin soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Matosuo on monipuolinen suokokonaisuus, jolta löytyy muun muassa metsäkortekorpea, ruohokorpea sekä rahkarämettä. 

Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus kertoo, että Matosuon luonnonsuojelualue täydentää aiemmin suojeltua kokonaisuutta ja vahvistaa alueen merkitystä osana valtakunnallista suojelualueverkostoa.  

“Ennallistamistöiden avulla Matosuon vesitaloutta saadaan palautettua ja kohteen monimuotoisuutta parannettua. Ennallistamisella on suuri merkitys suon alkuperäisen vesitalouden ja monimuotoisuuden palauttamisessa, ja työn tekeminen on tärkeää luonnontilaisuuden edistämiseksi”, Schroderus toteaa. 

Alue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen. 

AARI Yhteismetsän edustaja Mikael Beck korostaa, että luonnon monimuotoisuuden tukeminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja metsäomaisuuden tuotto eivät ole toistensa vastakohtia.  

“Matosuon kaltainen hanke osoittaa, että nämä tavoitteet voivat kulkea käsi kädessä. Tällaisissa kohteissa suojelualueen perustaminen on meille aina se ykkösvaihtoehto”, Beck sanoo. 

Hän lisää, että Matosuolle ryhdytään jatkossa suunnittelemaan ennallistamistoimia, joilla alueen luonnontilaisuuden palautumista voidaan nopeuttaa entisestään. 

Yhteyshenkilöt

Kainuun ELY-keskus
luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus
p. 0295 023 029, suvi.schroderus@ely-keskus.fi

AARI Yhteismetsä
Forest Specialist Pekka Manninen
p. 044 314 1434, pekka.manninen@conifer.fi

Kartta Matosuon luonnonsuojelualueesta Kainuussa. Mukana eri karttatasot, kuten maastokartat ja ilmakuvat. Alareunassa on pienempi kartta, joka osoittaa alueen sijainnin.
Uusi luonnonsuojelualue sisältyy Matosuo–Matolampi–Kuusisuo -soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin.
Kuva: Kainuun ELY-keskus
Kapea puro virtaa Matosuon luonnonsuojelualueen halki avoimessa suomaisemassa, taustalla pilviä ja sininen taivas.
Matosuon luonnonsuojelualueen pinta-ala on 53,8 hehtaaria.
Kuva: AARI Yhteismetsä
