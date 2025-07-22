Kainuun ELY-keskus yhteistyössä AARI Yhteismetsän kanssa: Matosuolle uusi luonnonsuojelualue

Kainuun ELY-keskus ja AARI Yhteismetsä ovat sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kajaanissa sijaitsevalle Matosuon alueelle. Alue sisältyy Matosuo–Matolampi–Kuusisuo -soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Suojeltavan kohteen pinta-ala on 53,8 hehtaaria.

Suojeltava alue kattaa monimuotoisen kokonaisuuden, jossa osittain luonnontilaisessa uomassa virtaava puro ja sitä ympäröivä lähimetsä rikastuttavat avointa suomaisemaa. Alue tarjoaa ravintoa ja suojaa monille linnuille ja nisäkkäille. Suojelualueen rajaus ulottuu lounaassa Matolampeen, joka toimii muuttokauden aikana tärkeänä ruokailu- ja levähdyspaikkana linnuille.

Kohde sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiksi inventoituihin soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin. Matosuo on monipuolinen suokokonaisuus, jolta löytyy muun muassa metsäkortekorpea, ruohokorpea sekä rahkarämettä.

Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus kertoo, että Matosuon luonnonsuojelualue täydentää aiemmin suojeltua kokonaisuutta ja vahvistaa alueen merkitystä osana valtakunnallista suojelualueverkostoa.

“Ennallistamistöiden avulla Matosuon vesitaloutta saadaan palautettua ja kohteen monimuotoisuutta parannettua. Ennallistamisella on suuri merkitys suon alkuperäisen vesitalouden ja monimuotoisuuden palauttamisessa, ja työn tekeminen on tärkeää luonnontilaisuuden edistämiseksi”, Schroderus toteaa.

Alue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

AARI Yhteismetsän edustaja Mikael Beck korostaa, että luonnon monimuotoisuuden tukeminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja metsäomaisuuden tuotto eivät ole toistensa vastakohtia.

“Matosuon kaltainen hanke osoittaa, että nämä tavoitteet voivat kulkea käsi kädessä. Tällaisissa kohteissa suojelualueen perustaminen on meille aina se ykkösvaihtoehto”, Beck sanoo.

Hän lisää, että Matosuolle ryhdytään jatkossa suunnittelemaan ennallistamistoimia, joilla alueen luonnontilaisuuden palautumista voidaan nopeuttaa entisestään.