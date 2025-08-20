Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP vastustaa Iniön vanhainkodin Aftonron sulkemista

Varsinais- Suomen RKP ei voi hyväksyä Iniön ainoan vanhainkodin Aftonron sulkemista. Hyvinvointialue Varhan suunnitelma, joka ilmenee artikkelissa Åbo Underrättelser -lehdessä 14. elokuuta, herättää puolueessa huolta ja hämmästystä.

Vielä syyskuussa 2024 hyvinvointialueen hallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelman vuosille 2024–2026. Suunnitelman mukaan Aftonro jatkaisi toimintaansa – päätös, jonka poliitikot yhdessä kannattivat.

– Vanhustenhoitoa on tarjottava mahdollisimman lähellä asiakkaan elinympäristöä ja asiakkaan omalla äidinkielellä. Se on itsestään selvää, sanoo Nicke Wulff, RKP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Varha saa sekä ylimääräistä valtiontukea, niin sanottua saaristolisää, koska etäisyydet ovat pitkiä, että erityisrahoitusta ruotsinkielisten palvelujen vahvistamiseksi. RKP katsoo siksi, että Aftonron sulkeminen on ristiriidassa sekä aiempien päätösten että käytettävissä olevien erityisresurssien kanssa.

Åbo Underrättelser -lehden tietojen mukaan vaikeudet rekrytoida henkilöstöä voivat olla syynä sulkemissuunnitelmiin. RKP huomauttaa kuitenkin, että hoitohenkilöstön puute on kansallinen ongelma, ei pelkästään saaristossa esiintyvä ilmiö.

– Kysymys on siitä, kuinka paljon hyvinvointialalla on todella panostettu rekrytointiin Iniölle. Elintärkeiden palvelujen supistaminen saaristossa uhkaa heikentää kaikkien saaristoyhteisöjen tulevaisuutta, sanoo ryhmän varapuheenjohtaja Regina Koskinen.

RKP korostaa, että puolue jatkaa työtään elävien saaristoyhteisöjen ja saarten palvelujen säilyttämiseksi.

