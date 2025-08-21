Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2025: Sijoitukset tuottivat 2,2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä
Työeläkeyhtiö Veritaksen sijoitukset tuottivat 1,9 prosenttia tammi-kesäkuussa ja 2,2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu jatkui alkuvuonna vahvana, ja Veritaksen vakuutusmaksutulon arvioidaan kasvavan yli 12 prosenttia kuluvana vuonna.
”Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita, mikä näkyy palkkasumman kovana kasvuna. Veritaksen asiakkaiden palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa yli 12 prosenttia viime vuodesta”, kertoo Veritaksen vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås.
”Yksityisten alojen palkkasumman kasvu jäi alkuvuonna vain kahteen prosenttiin, mikä johtuu erityisesti työllisyyden heikkenemisestä. Työttömyysaste nousi huhti-kesäkuussa yli 10 prosenttiin.”
Sandåsin mukaan vaikea taloustilanne ja konkurssien määrän kasvu näkyy myös eläkeyhtiöissä. Merkkejä paremmasta on kuitenkin jo ilmassa.
”Teollisuuden tilaukset ovat kääntyneet kasvuun, ja se on positiivinen uutinen. Myös kuluttajien luottamus koheni hieman heinäkuussa, vaikka se onkin edelleen heikolla tasolla. Kuluttajakysynnän elpymistä joudutaan siis todennäköisesti odottamaan vielä tovi.”
Suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet hyvin
Veritaksen sijoitukset tuottivat 1,9 (5,2) prosenttia tammi-kesäkuussa. Korkosijoitukset tuottivat 0,9 (2,7) prosenttia, osakesijoitukset 3,2 (8,9) prosenttia, kiinteistöt 1,8 (0,9) prosenttia ja muut sijoitukset 0,3 (3,5) prosenttia. Sijoitusten arvo oli 4,9 (4,6) miljardia euroa kesäkuun lopussa.
”Suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet tänä vuonna erittäin hyvin. Arvostustasot olivat tähän vuoteen tultaessa matalat ja erityisesti konepajasektorin tuloskehitys on ollut vahvaa”, Veritaksen sijoitusjohtaja Laura Wickström sanoo.
Vuoden toinen kvartaali alkoi melkoisella markkinamyrskyllä, mutta päätyi positiiviseen kvartaalituottoon. Wickströmin mukaan markkinat ovat oppineet elämään Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin poukkoilun kanssa, eikä presidentin sanomisiin enää reagoida yhtä voimakkaasti kuin aiemmin.
“Keväällä puhuttiin paljon Yhdysvaltojen erityisaseman hiipumisesta ja sijoittajat siirsivät varojaan muille markkinoille. Tilanne on kuitenkin muuttunut kauppaneuvottelujen edetessä ja amerikkalaiset osakkeet ovat hyötyneet ja hyötyvät edelleen Yhdysvaltojen vahvasta neuvotteluasemasta.”
Inflaatioluvut ovat olleet odotuksia maltillisempia Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta tuontitullit ja niihin liittyvä epävarmuus varjostavat pidemmän aikavälin näkymiä. Wickströmin mukaan nähtäväksi jää, miten nousseet tullitasot vaikuttavat reaalitalouteen ja inflaatioon pidemmällä aikavälillä.
”Markkinoilla pidetään todennäköisenä, että Yhdysvaltojen keskuspankki laskee ohjauskorkoa syykuussa. Inflaation kiihtyminen voi kuitenkin laittaa kapuloita korkopäätöksen rattaisiin.”
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommy SandåsVt. toimitusjohtaja, talousjohtajaPuh:+358 (0)10 5501 786tommy.sandas@veritas.fi
Laura WickströmSijoitusjohtajaPuh:+358 (0)44 209 7498laura.wickstrom@veritas.fi
Linkit
Veritas on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii lähes 134 000 henkilön työeläketurvasta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläkevakuutusyhtiö Veritas
Veritas delårsöversikt 1.1–30.6.2025: Placeringarna avkastade 2,2 procent under årets andra kvartal21.8.2025 08:20:00 EEST | Pressmeddelande
I januari–juni var avkastningen på arbetspensionsbolaget Veritas placeringar 1,9 procent och under årets andra kvartal 2,2 procent. Tillväxten var fortsatt stark under början av året och Veritas premieinkomst uppskattas öka med över 12 procent i år.
Veritas delårsöversikt 1.1–31.3.2025: Veritas fortsatte växa25.4.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetspensionsbolaget Veritas fortsatte växa under årets början. Nästan 1 200 ArPL- och FöPL-kunder flyttade över från andra pensionsbolag till Veritas.
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2025: Veritaksen kasvu jatkuu25.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Työeläkeyhtiö Veritaksen kasvu jatkui alkuvuonna. Veritakseen siirtyi lähes 1 200 TyEL- ja YEL-asiakasta muista eläkeyhtiöistä.
Pia Lamberg har valts till Veritas personaldirektör22.4.2025 07:45:00 EEST | Pressmeddelande
Pia Lamberg (fil. mag, ekon.kand.) har valts till personaldirektör och ledningsgruppsmedlem för arbetspensionsbolaget Veritas. Lamberg inleder sitt arbete 4.8.2025.
Pia Lamberg on nimitetty Veritaksen henkilöstöjohtajaksi22.4.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Pia Lamberg (FM, KTK) on nimitetty työeläkeyhtiö Veritaksen henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Lamberg aloittaa tehtävässään 4.8.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme