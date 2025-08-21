Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2025: Sijoitukset tuottivat 2,2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä

”Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita, mikä näkyy palkkasumman kovana kasvuna. Veritaksen asiakkaiden palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa yli 12 prosenttia viime vuodesta”, kertoo Veritaksen vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås.

”Yksityisten alojen palkkasumman kasvu jäi alkuvuonna vain kahteen prosenttiin, mikä johtuu erityisesti työllisyyden heikkenemisestä. Työttömyysaste nousi huhti-kesäkuussa yli 10 prosenttiin.”

Sandåsin mukaan vaikea taloustilanne ja konkurssien määrän kasvu näkyy myös eläkeyhtiöissä. Merkkejä paremmasta on kuitenkin jo ilmassa.

”Teollisuuden tilaukset ovat kääntyneet kasvuun, ja se on positiivinen uutinen. Myös kuluttajien luottamus koheni hieman heinäkuussa, vaikka se onkin edelleen heikolla tasolla. Kuluttajakysynnän elpymistä joudutaan siis todennäköisesti odottamaan vielä tovi.”

Suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet hyvin

Veritaksen sijoitukset tuottivat 1,9 (5,2) prosenttia tammi-kesäkuussa. Korkosijoitukset tuottivat 0,9 (2,7) prosenttia, osakesijoitukset 3,2 (8,9) prosenttia, kiinteistöt 1,8 (0,9) prosenttia ja muut sijoitukset 0,3 (3,5) prosenttia. Sijoitusten arvo oli 4,9 (4,6) miljardia euroa kesäkuun lopussa.

”Suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet tänä vuonna erittäin hyvin. Arvostustasot olivat tähän vuoteen tultaessa matalat ja erityisesti konepajasektorin tuloskehitys on ollut vahvaa”, Veritaksen sijoitusjohtaja Laura Wickström sanoo.

Vuoden toinen kvartaali alkoi melkoisella markkinamyrskyllä, mutta päätyi positiiviseen kvartaalituottoon. Wickströmin mukaan markkinat ovat oppineet elämään Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin poukkoilun kanssa, eikä presidentin sanomisiin enää reagoida yhtä voimakkaasti kuin aiemmin.

“Keväällä puhuttiin paljon Yhdysvaltojen erityisaseman hiipumisesta ja sijoittajat siirsivät varojaan muille markkinoille. Tilanne on kuitenkin muuttunut kauppaneuvottelujen edetessä ja amerikkalaiset osakkeet ovat hyötyneet ja hyötyvät edelleen Yhdysvaltojen vahvasta neuvotteluasemasta.”

Inflaatioluvut ovat olleet odotuksia maltillisempia Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta tuontitullit ja niihin liittyvä epävarmuus varjostavat pidemmän aikavälin näkymiä. Wickströmin mukaan nähtäväksi jää, miten nousseet tullitasot vaikuttavat reaalitalouteen ja inflaatioon pidemmällä aikavälillä.

”Markkinoilla pidetään todennäköisenä, että Yhdysvaltojen keskuspankki laskee ohjauskorkoa syykuussa. Inflaation kiihtyminen voi kuitenkin laittaa kapuloita korkopäätöksen rattaisiin.”

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.