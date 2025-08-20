Ikäihmisten palveluopas jaetaan yli 75-vuotiaille

Painetussa oppaassa on tietoa ikäihmisten yleisimmin tarvitsemista palveluista, yhteystietoja sekä ohjeita, miten hakeutua hoitoon tai saada palvelutarpeen arviointia.

– Haluamme tällä palveluoppaalla tukea ikäihmistä ja hänen läheisiään hahmottamaan ikäihmisten palveluita ja helpottaa yhteydenottoa meihin tilanteessa, jossa ikäihminen tarvitsee apua ja tukea, kertoo ikäihmisten sektorijohtaja Heidi Kotanen.

Ikääntyminen vaikuttaa väistämättä toimintakykyyn ja terveydentilaan, joten muutoksiin on hyvä varautua jo ennakkoon.

– Oppaassa on tietoa myös ennaltaehkäisevistä palveluista, mistä saat neuvoa ja ohjausta terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen.

Posti jakelee palveluoppaat 21.–29.8. Jos olet yli 75-vuotias, asut kotona, etkä sinä tai kumppanisi ole saanut postissa opasta, voit halutessasi noutaa sen lähimmästä terveyskeskuksesta 30.8. alkaen.