Suomalainen ruoka maailmankartalle – valtakunnallinen kilpailu alkaa tammikuussa 2026

21.8.2025 08:20:19 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Visit Finland tiedotti huhtikuussa 2025, että matkailumarkkinoinnin pääpainopiste tänä vuonna on rakentaa suomalaisesta ruoasta matkailuvaltti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämä kilpailu on osa kampanjaa, jonka tavoitteena on viedä suomalaista ruokakulttuuria maailmankartalle.

Kukkaseppelein koristautuneet ihmiset istuvat pitkän pöydän ääressä ulkona ja nostavat maljoja.
Svante Gullichsen, Helsinki Partners

Tammikuussa 2026 alkava valtakunnallinen Ruokamatkailukilpailu 2026 on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Visit Finlandin ruokamaakuva- ja ruokamatkailun tunnettuuskampanjaa vuosina 2025–2027 sekä Suomen ruokamatkailustrategian 2024–2028 toimenpiteitä. Kilpailun järjestää Haaga-Helian suomalaisen ruokamatkailun kehittämisyksikkö Hungry for Finland.

Ruokamatkailukilpailun avulla etsitään parhaita, elämyksellisimpiä ja vastuullisimpia suomalaisia ruokamatkailutuotteita. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 1.1.2026.

Mikä ruokamatkailu?

Ruokamatkailu on matkailumuoto, jonka vetovoimatekijöinä ovat paikalliseen ruokaan ja juomaan liittyvät aktiviteetit ja kokemukset. Sen tavoitteena on tarjota matkailijoille mahdollisuus tutustua kohdealueen kiinnostaviin vahvuuksiin ja ilmiöihin, kulttuuriin, perinteisiin ja historiaan ruokaelämysten kautta.

Ruokamatkailukilpailun voittajatuotteet saavat näkyvyyttä Visit Finlandin ja yhteistyökumppanien kanavissa. Voittajat palkitaan Helsingin kaupungintalon juhlasalissa torstaina 24.9.2026.

Vuoden 2026 kilpailu on järjestyksessään kuudes. Edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017, 2019, 2021 ja 2023. Kilpailua rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Visit Finland, Helsingin kaupunki ja XAMK. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Hungry for Finland

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Hungry for Finland on Haaga-Helian lab, jossa kehitetään suomalaista ruokamatkailua. Hungry for Finland koordinoi kansallista ruokamatkailuverkostoa, jakaa tietoa ja työkaluja ja järjestää Ruokamatkailukilpailun, opetusta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

