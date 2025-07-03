Suomalainen ruoka maailmankartalle – valtakunnallinen kilpailu alkaa tammikuussa 2026
Visit Finland tiedotti huhtikuussa 2025, että matkailumarkkinoinnin pääpainopiste tänä vuonna on rakentaa suomalaisesta ruoasta matkailuvaltti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämä kilpailu on osa kampanjaa, jonka tavoitteena on viedä suomalaista ruokakulttuuria maailmankartalle.
Tammikuussa 2026 alkava valtakunnallinen Ruokamatkailukilpailu 2026 on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Visit Finlandin ruokamaakuva- ja ruokamatkailun tunnettuuskampanjaa vuosina 2025–2027 sekä Suomen ruokamatkailustrategian 2024–2028 toimenpiteitä. Kilpailun järjestää Haaga-Helian suomalaisen ruokamatkailun kehittämisyksikkö Hungry for Finland.
Ruokamatkailukilpailun avulla etsitään parhaita, elämyksellisimpiä ja vastuullisimpia suomalaisia ruokamatkailutuotteita. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 1.1.2026.
Mikä ruokamatkailu?
Ruokamatkailu on matkailumuoto, jonka vetovoimatekijöinä ovat paikalliseen ruokaan ja juomaan liittyvät aktiviteetit ja kokemukset. Sen tavoitteena on tarjota matkailijoille mahdollisuus tutustua kohdealueen kiinnostaviin vahvuuksiin ja ilmiöihin, kulttuuriin, perinteisiin ja historiaan ruokaelämysten kautta.
Ruokamatkailukilpailun voittajatuotteet saavat näkyvyyttä Visit Finlandin ja yhteistyökumppanien kanavissa. Voittajat palkitaan Helsingin kaupungintalon juhlasalissa torstaina 24.9.2026.
Vuoden 2026 kilpailu on järjestyksessään kuudes. Edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017, 2019, 2021 ja 2023. Kilpailua rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Visit Finland, Helsingin kaupunki ja XAMK.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina AdamssonRuokamatkailukilpailun 2026 kilpailupäällikkö, lehtoriHaaga-Helia ammattikorkeakouluPuh:040 488 7595kristiina.adamsson@haaga-helia.fi
Kuvat
Linkit
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Hungry for Finland
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Hungry for Finland on Haaga-Helian lab, jossa kehitetään suomalaista ruokamatkailua. Hungry for Finland koordinoi kansallista ruokamatkailuverkostoa, jakaa tietoa ja työkaluja ja järjestää Ruokamatkailukilpailun, opetusta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tekoälypomo on kohta suomalaisten arkea, mutta kuka määrittelee eettiset pelisäännöt?3.7.2025 10:55:00 EEST | Tiedote
Koneet johtajina – kuka määrää työelämässä? -paneeli SuomiAreenassa veti paikalle täyden katsomon ja toi tekoälypohjaisen johtamisen työelämän kuumaksi puheenaiheeksi Porissa 27.6.2025. Suomeen vaaditaan yhteisiä eettisiä pelisääntöjä algoritmijohtamiselle.
Haaga-Helian rehtoriksi on valittu Susanna Niinistö-Sivuranta30.6.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus on nimittänyt korkeakoulun uudeksi rehtori-toimitusjohtajaksi KT Susanna Niinistö-Sivurannan. Niinistö-Sivuranta aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2026.
Susanna Niinistö-Sivuranta has been elected as the president of Haaga-Helia30.6.2025 12:00:00 EEST | Press release
The Board of Haaga-Helia University of Applied Sciences has appointed EdD Susanna Niinistö-Sivuranta as the new President and CEO of Haaga-Helia. Niinistö-Sivuranta will start in her new position on 1 January 2026.
Haaga-Helia SuomiAreenassa: Mitä tapahtuu, kun yhä suurempi osa johtamisesta siirtyy tekoälylle?23.6.2025 13:11:23 EEST | Tiedote
Tekoäly mullistaa työelämän – mutta miten käy, kun algoritmit hyppäävät pomon paikalle? Mitä tapahtuu työntekijöiden kokemuksille luottamuksesta, oikeudenmukaisuudesta ja työn mielekkyydestä? Tule kuulemaan Haaga-Helian paneelikeskustelua Porin SuomiAreenaan perjantaina 27. kesäkuuta klo 10.00–10.45.
Maailman ensimmäinen TikTok-kurssi toi Haaga-Helialle pronssileijonan Cannesista18.6.2025 16:13:08 EEST | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, mainostoimisto Bob The Robot ja mediatoimisto ToinenPHD palkittiin pronssilla Cannes Lions -kilpailussa maailman ensimmäisestä korkeakoulukurssista, joka suoritettiin kokonaan TikTokissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme