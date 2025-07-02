Korttelikeskus Ruohiksen liikkeet ja palvelut julki! Avajaiset lokakuussa

Lokakuussa avajaisia viettävän korttelikeskus Ruohiksen kaikki liikkeet ja palvelut on nyt julkaistu. Uudistuneessa, kolme vierekkäistä kiinteistöä yhdistävässä korttelikeskuksessa jatkaa moni tuttu liike, mutta mukana on myös uusia ravintola- ja liikuntapalveluita.

Lista kaikista korttelikeskuksen liikkeistä ja palveluista löytyy tiedotteen lopusta.

Kiinteistön omistavan Antiloopin operatiivinen johtaja Esa Mattila iloitsee korttelikeskuksen remontin valmistumisesta. Lopputulos tulee hänen mukaansa olemaan lähialueella asuvia ja työskenteleviä palveleva kokonaisuus, jossa arjen palvelut ovat helposti saatavilla.

“Haluamme olla hyvä naapuri kaupunkilaisille ja kehittää paitsi kiinteistöjämme myös niitä alueita, joilla kiinteistömme sijaitsevat”, Mattila sanoo. “Se tapahtuu tukemalla erilaisia kohtaamisia ja tarjoamalla monipuolisesti erilaisia palveluja.”

POOL -joustotilakonsepti ja -kokousmaailma laajenevat Ruohikseen

Remontin jälkeen Ruohiksesta löytyy aiempaa enemmän kahviloita, ravintoloita, terveys- ja liikuntapalveluita sekä kauppoja aina kukkakaupasta päivittäistavara- ja rautakauppaan. Lisäksi Antilooppi avaa korttelikeskuksen toiseen kerrokseen joustavia työskentely-, kokous- ja tapahtumatiloja tarjoavan POOLin.

Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaavan apulaisjohtaja Juha Mäkelän mukaan nykyisessä työelämässä on tärkeä pitää työ ja palvelut lähekkäin siten, että ne tukevat jokaisen yksilöllistä elämäntahtia.

”Ruohiksen liike- ja palveluvalikoima on suunniteltu palvelemaan alueen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeita. Haluamme varmistaa sujuvan arjen, oli kyse sitten lounaasta, liikunnasta, terveydenhoidosta tai ihan vain kaupassa käymisestä”, Mäkelä sanoo.

Lokakuussa valmistuva uudistus alkaa olla viimeistelyä vaille valmis ja uudet liikkeet ja palvelut avautuvat vaiheittain syys-lokakuun aikana. Korttelikeskus palvelee asiakkaita normaalisti koko remontin ajan.

Uudet liikkeet ja palvelut

Synsam

Normal

Kukkakauppa Urban Green

Fida

24 Pesula

Kuntokeskus Liikku

Luckiefun's

Roberts Coffee

Subway

Jatkavat liikkeet ja palvelut

K-Citymarket

Alko

K-Rauta

Apteekki

Musti ja Mirri

Hiusfashion

Burger King

Tokmanni

JYSK

Elixia

Autopesula Carwash

Ravintola Liemi

Ravintola Poiju

Terveystalo