Korttelikeskus Ruohiksen liikkeet ja palvelut julki! Avajaiset lokakuussa

Lokakuussa valmistuva korttelikeskus Ruohis tuo Ruoholahteen lisää liikkeitä ja palveluita. Valikoima ulottuu terveys- ja liikuntapalveluista päivittäistavarakauppaan, erikoisliikkeisiin sekä toimisto- ja joustotiloihin. Tavoitteena on sujuvampi arki- ja työelämä niin kiinteistöjen käyttäjille kuin lähialueiden asukkaillekin.

Lokakuussa avajaisia viettävän korttelikeskus Ruohiksen kaikki liikkeet ja palvelut on nyt julkaistu. Uudistuneessa, kolme vierekkäistä kiinteistöä yhdistävässä korttelikeskuksessa jatkaa moni tuttu liike, mutta mukana on myös uusia ravintola- ja liikuntapalveluita.

Lista kaikista korttelikeskuksen liikkeistä ja palveluista löytyy tiedotteen lopusta. 

Kiinteistön omistavan Antiloopin operatiivinen johtaja Esa Mattila iloitsee korttelikeskuksen remontin valmistumisesta. Lopputulos tulee hänen mukaansa olemaan lähialueella asuvia ja työskenteleviä palveleva kokonaisuus, jossa arjen palvelut ovat helposti saatavilla.

“Haluamme olla hyvä naapuri kaupunkilaisille ja kehittää paitsi kiinteistöjämme myös niitä alueita, joilla kiinteistömme sijaitsevat”, Mattila sanoo. “Se tapahtuu tukemalla erilaisia kohtaamisia ja tarjoamalla monipuolisesti erilaisia palveluja.”

POOL -joustotilakonsepti ja -kokousmaailma laajenevat Ruohikseen

Remontin jälkeen Ruohiksesta löytyy aiempaa enemmän kahviloita, ravintoloita, terveys- ja liikuntapalveluita sekä kauppoja aina kukkakaupasta päivittäistavara- ja rautakauppaan. Lisäksi Antilooppi avaa korttelikeskuksen toiseen kerrokseen joustavia työskentely-, kokous- ja tapahtumatiloja tarjoavan POOLin. 

Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaavan apulaisjohtaja Juha Mäkelän mukaan nykyisessä työelämässä on tärkeä pitää työ ja palvelut lähekkäin siten, että ne tukevat jokaisen yksilöllistä elämäntahtia.

”Ruohiksen liike- ja palveluvalikoima on suunniteltu palvelemaan alueen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeita. Haluamme varmistaa sujuvan arjen, oli kyse sitten lounaasta, liikunnasta, terveydenhoidosta tai ihan vain kaupassa käymisestä”, Mäkelä sanoo.

Lokakuussa valmistuva uudistus alkaa olla viimeistelyä vaille valmis ja uudet liikkeet ja palvelut avautuvat vaiheittain syys-lokakuun aikana. Korttelikeskus palvelee asiakkaita normaalisti koko remontin ajan. 

Uudet liikkeet ja palvelut

Synsam
Normal
Kukkakauppa Urban Green
Fida
24 Pesula 
Kuntokeskus Liikku
Luckiefun's
Roberts Coffee
Subway

Jatkavat liikkeet ja palvelut

K-Citymarket
Alko
K-Rauta
Apteekki
Musti ja Mirri
Hiusfashion
Burger King
Tokmanni
JYSK
Elixia
Autopesula Carwash
Ravintola Liemi
Ravintola Poiju
Terveystalo

Antilooppi on suomalainen toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistönomistaja. Kehitämme omistamiamme kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa – meille on erityisen tärkeää kehittää paitsi kiinteistöä myös sen palveluja ja lähialueita entistä toimivammaksi. Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat Ympyrätalo ja historiallinen entinen HOK Elannon kiinteistö Siltasaari 10 ja muut Hakaniemen ja Hämeentien maamerkkirakennukset, Merikortteli Punavuoressa sekä Kiilakortteli Ruoholahdessa. Kaikkiaan meillä on vuokrattavaa tilaa noin 400 000 m2. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.

