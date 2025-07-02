Korttelikeskus Ruohiksen liikkeet ja palvelut julki! Avajaiset lokakuussa
Lokakuussa valmistuva korttelikeskus Ruohis tuo Ruoholahteen lisää liikkeitä ja palveluita. Valikoima ulottuu terveys- ja liikuntapalveluista päivittäistavarakauppaan, erikoisliikkeisiin sekä toimisto- ja joustotiloihin. Tavoitteena on sujuvampi arki- ja työelämä niin kiinteistöjen käyttäjille kuin lähialueiden asukkaillekin.
Lokakuussa avajaisia viettävän korttelikeskus Ruohiksen kaikki liikkeet ja palvelut on nyt julkaistu. Uudistuneessa, kolme vierekkäistä kiinteistöä yhdistävässä korttelikeskuksessa jatkaa moni tuttu liike, mutta mukana on myös uusia ravintola- ja liikuntapalveluita.
Lista kaikista korttelikeskuksen liikkeistä ja palveluista löytyy tiedotteen lopusta.
Kiinteistön omistavan Antiloopin operatiivinen johtaja Esa Mattila iloitsee korttelikeskuksen remontin valmistumisesta. Lopputulos tulee hänen mukaansa olemaan lähialueella asuvia ja työskenteleviä palveleva kokonaisuus, jossa arjen palvelut ovat helposti saatavilla.
“Haluamme olla hyvä naapuri kaupunkilaisille ja kehittää paitsi kiinteistöjämme myös niitä alueita, joilla kiinteistömme sijaitsevat”, Mattila sanoo. “Se tapahtuu tukemalla erilaisia kohtaamisia ja tarjoamalla monipuolisesti erilaisia palveluja.”
POOL -joustotilakonsepti ja -kokousmaailma laajenevat Ruohikseen
Remontin jälkeen Ruohiksesta löytyy aiempaa enemmän kahviloita, ravintoloita, terveys- ja liikuntapalveluita sekä kauppoja aina kukkakaupasta päivittäistavara- ja rautakauppaan. Lisäksi Antilooppi avaa korttelikeskuksen toiseen kerrokseen joustavia työskentely-, kokous- ja tapahtumatiloja tarjoavan POOLin.
Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaavan apulaisjohtaja Juha Mäkelän mukaan nykyisessä työelämässä on tärkeä pitää työ ja palvelut lähekkäin siten, että ne tukevat jokaisen yksilöllistä elämäntahtia.
”Ruohiksen liike- ja palveluvalikoima on suunniteltu palvelemaan alueen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeita. Haluamme varmistaa sujuvan arjen, oli kyse sitten lounaasta, liikunnasta, terveydenhoidosta tai ihan vain kaupassa käymisestä”, Mäkelä sanoo.
Lokakuussa valmistuva uudistus alkaa olla viimeistelyä vaille valmis ja uudet liikkeet ja palvelut avautuvat vaiheittain syys-lokakuun aikana. Korttelikeskus palvelee asiakkaita normaalisti koko remontin ajan.
Uudet liikkeet ja palvelut
Synsam
Normal
Kukkakauppa Urban Green
Fida
24 Pesula
Kuntokeskus Liikku
Luckiefun's
Roberts Coffee
Subway
Jatkavat liikkeet ja palvelut
K-Citymarket
Alko
K-Rauta
Apteekki
Musti ja Mirri
Hiusfashion
Burger King
Tokmanni
JYSK
Elixia
Autopesula Carwash
Ravintola Liemi
Ravintola Poiju
Terveystalo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Matti Tuomela
0405137220
matti.tuomela@mellakka.fi
Kuvat
Linkit
Antilooppi on suomalainen toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistönomistaja. Kehitämme omistamiamme kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa – meille on erityisen tärkeää kehittää paitsi kiinteistöä myös sen palveluja ja lähialueita entistä toimivammaksi. Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat Ympyrätalo ja historiallinen entinen HOK Elannon kiinteistö Siltasaari 10 ja muut Hakaniemen ja Hämeentien maamerkkirakennukset, Merikortteli Punavuoressa sekä Kiilakortteli Ruoholahdessa. Kaikkiaan meillä on vuokrattavaa tilaa noin 400 000 m2. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Antilooppi Ky
Antilooppi sopi yli 500 miljoonan euron vastuullisuussidonnaisen rahoituksen jatkosta2.7.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi on allekirjoittanut merkittävän, yli puolen miljardin arvoisen jatkosopimuksen vuonna 2023 sovitun rahoituksen jatkamisesta. Vastuullisuustavoitteisiin linkitetty lainajärjestely tukee myös Antiloopin määrätietoista vastuullisuustyötä alan edelläkävijöiden joukossa.
Kauppakeskus Ruoholahden nimi muuttuu – kolme kiinteistöä muodostaa jatkossa yhden korttelikeskuksen13.6.2025 09:59:00 EEST | Tiedote
Keväällä remonttiin mennyt kauppakeskus Ruoholahti ja sitä ympäröivät toimistokiinteistöt Porkkalankatu 20:ssä ja 22:ssa muodostavat jatkossa Ruohis-nimisen korttelikeskuksen. Ruohiksen liikkeet julkistetaan kesän aikana.
Antiloopin vuoden 2024 vastuullisuusraportti: 100-prosenttisesti ympäristösertifioidun kiinteistöportfolion vihreän siirtymän edistäminen jatkui määrätietoisesti14.4.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistöomistaja Antilooppi on jatkanut kunnianhimoista vastuullisuustyötään vuonna 2024. Kiinteistöportfolion vihreän siirtymän edistämisen lisäksi yhtiö saavutti 77 % päästövähennyksen vertailuvuoteen verrattuna ja vauhditti vastuullisten tilakonseptien Aina Valmis ja POOL menestystä. Matka kohti hiilineutraaliutta eteni tavoitteiden mukaisesti. Tutustu uuteen vastuullisuusraporttiin tästä.
Kauppakeskus Ruoholahti saa odotetun uudistuksen – liikkeet palvelevat remontin aikana normaalisti 24/713.2.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pitkään odotettu Kauppakeskus Ruoholahden uudistaminen alkaa maaliskuussa 2025 ja valmistuu syyskuussa 2025. Remontin aikana normaalisti toimivasta kauppakeskuksesta luodaan kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva korttelikeskus, kertoo kiinteistön omistavan Antiloopin operatiivinen johtaja Esa Mattila.
Antiloopilla ennätysvuosi uudisvuokrauksessa15.1.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kiinteistöomistaja Antiloopin vuokraustoiminta ja tilakonseptit jatkoivat vahvaa kasvuaan vuonna 2024. Erinomaisen vuoden taustalla ovat Antiloopin asiakaslähtöinen toimintamalli ja pitkäjänteinen työ asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme