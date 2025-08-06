Ifin kyselytutkimus: Pitkät sairauslomat yksi suurimpia uhkia pienyrityksille – myös työntekijät huolissaan
Pitkät sairauslomat aiheuttavat taloushuolia sekä yrityksille että työntekijöille, selviää Ifin kyselytutkimuksista.
Kolmasosa pienyritysten johtajista (33 %) pitää työntekijöiden pitkäaikaisia sairauspoissaoloja yhtenä suurimmista uhkista liiketoiminnalle. Kyberhyökkäykset (30 %) ja tuotantoketjun häiriöt (25 %) ovat sairauslomien jälkeen suurimmat huolenaiheet.
Tämä käy ilmi Norstatin Ifin toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi yli 1 000 pientä ja keskisuurta suomalaisyritystä, joissa on enintään 49 kokoaikaista työntekijää. Tutkimus toteutettiin myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa vastaavilla otoksilla.
Huoli pitkistä sairauslomista yhtenä suurimmista uhkista korostuu erityisesti rakennusalalla (53 %), maatalous- (38 %) ja kuljetusaloilla (43 %).
Vastaava on nähtävissä muissakin Pohjoismaissa. Norjassa 42 prosenttia, Ruotsissa 35 prosenttia ja Tanskassa 32 prosenttia yritysjohtajista näkee pitkät sairauspoissaolot yhtenä suurimmista uhkista liiketoiminnalleen.
- Sairauslomien kustannukset voivat nousta korkeiksi ja korostuvat pienissä yrityksissä. Työnantajan ottaman terveysvakuutuksen turvin työntekijät pääsevät hoitoon nopeammin, jolloin myös sairauslomat jäävät lyhyemmiksi. Terveysvakuutukseen voi ottaa myös päivärahaturvan, jolloin yritys voi saada vakuutuksesta korvausta työntekijöiden pidemmistä sairauspoissaoloista, kommentoi Ifin yritysasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Harri Jussila.
Sairauslomat huolettavat myös työntekijöitä
Ifin alkuvuonna teettämässä pohjoismaisessa tutkimuksessa (Nordic Health Report) selvisi, että pitkät sairauslomat huolettavat myös työntekijöitä. Suomalaisista vastaajista 32 prosenttia kertoi olevansa huolissaan, että joutuisi pitkälle sairauslomalle.
- Taloudellinen pärjääminen sairauslomalla huolettaa ymmärrettävästi varsinkin, kun sairauspäivärahaa vuoden alussa leikattiin, kommentoi Ifin henkilöasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Piia Kononen.
Muihin Pohjoismaihin verrattuna asia huolettaa suomalaisia enemmän kuin muita. Tanskassa sairauslomista huolissaan on 29 prosenttia, Norjassa 21 prosenttia ja Ruotsissa vain 17 prosenttia.
Yhä useammat työelämässä olevat ottavat henkilökohtaisia vakuutuksia tuomaan turvaa mahdollisia pitkiä sairauslomia.
- Toimeentulovakuutuksemme vastaavat hyvin ihmisten huoliin. Esimerkiksi päivärahaturvien, josta maksetaan korvausta sairauslomapäiviltä, myynti on kasvanut huomattavasti tänä vuonna, kertoo Kononen.
Norstat toteutti vakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta tutkimuksen Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen yritysten keskuudessa. Tutkimuksessa on mukana yrityksiä, joissa on enintään 49 kokoaikaista työntekijää. Suomesta kyselyyn osallistui 1 003 vastaajaa.
If toteutti tänä vuonna kolmatta kertaa pohjoismaisen Nordic Health Report -terveystutkimuksen, johon vastasi 4 232 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 060. Tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Verian.
